Mecenáš neziskovek: Proč Babišovi média a byznys nedaly stopku?

V neděli oznámili maďarský premiér Viktor Orbán, Andrej Babiš a šéf Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herbert Kickl vznik nové frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe). Miliardář Jan Barta ihned prorokuje, že spojení s Orbánem negativně ovlivní české podniky.

„Upřímně bych čekal, že česká businessově-mediální oligarchie nakreslí Babišovi červenou čáru s tou jeho proruskou frakcí a dalším paktováním s Orbánem, Ficem apod protože nebudou chtít cistě alespoň ze svýho self interestu, aby jejich česká aktiva ztratila cca 25% hodnoty (realita jak se obchoduji maďarská aktiva)...ale zatím v jejich mediích nic nevidím,“ prohlásil Barta na síti X.

Barta je známý svým kritickým pohledem na opoziční ANO i SPD a svým příklonem k vládním stranám. Byl také sponzorem prezidentské kandidatury Petra Pavla, finančně podporuje Ukrajinu a peníze vložil i do množství prozápadních neziskovek, jako je Centrum pro informovanou společnost.

To je nezisková nevládní organizace, která byla založena teprve v roce 2023 a údajně se soustředí na boj s dezinformacemi. Poprvé o sobě dala výrazně vědět po slovenských parlamentních volbách, které byly podle jejich analýzy ovlivněny dezinformační kampaní Roberta Fica. Půl milionu korun na provoz této neziskovky dodal právě i Jan Barta.

Jindy Barta zase podporoval Ukrajinu, když mimo jiné na síti X rozjel sbírku na drony Nemesis. Za každý retweet slíbil přispět ze svého sto dolarů. Později oznámil, že na drony posílá částku 47 milionů. Učinil tak v reakci na neschopnost amerických politiků rozhodnout o další pomoci Kyjevu, ale i na uctění památky lídra ruské opozice Alexeje Navalného.

Barta na sociální síti X uvedl, že pomocí Ukrajině, bránící se ruské agresi, chce zastavit dalšího Hitlera. „Žijeme v době, která se stále více podobá druhé polovině 30. let 20. století. Nemohl bych žít sám se sebou s vědomím, že jsem neudělal víc, abych zastavil dalšího Hitlera,“ uvedl český miliardář.

Připomněl, jakou pomoc se svými partnery od začátku války Ukrajině poskytli. „Já a moji partneři jsme po začátku války ubytovali 600 ukrajinských žen a dětí, darovali jsme 1 mil. dolarů na humanitární pomoc, 500 tis. dolarů ukrajinskému velvyslanectví na zbraně a vydražil jsem svůj Aston Martin, přičemž prostředky šly na Ukrajinu,“ uvedl.

Barta je také známým donátorem sociální demokracie, kde prý má větší vliv, než by se zdálo. Své o tom může vyprávět právnička Jana Turoňová, která kvůli neustálým hrozbám vyloučení raději spojila své síly s koalicí Stačilo!

Turoňová v loňském roce čelila vyloučení ze strany a důvodem podle ní bylo další směřování sociální demokracie do náruče vládních stran, se kterým ona nesouhlasí. „Bude to kvůli tomu, že jsem se ohradila proti počínání pana Barty. Ten prohlásil, že chce uvést sociální demokracii zpět do Sněmovny, ale dal si k tomu různé podmínky. Například že se vedení strany zbaví toxických členů, dále že bude hájit liberální demokracii a za třetí, že SOCDEM nemá být opozicí vůči vládě, ale má být opozicí vůči ANO, SPD nebo KSČM,“ upozorňovala Turoňová.

„Mně z toho vyplývá, že se sociální demokracie chce stát součástí nového projektu šestikoalice. Aktuální politika a hodnotové zaměření současného vedení je s tímto v souladu, je to všechno velký plán. A toho já se obávám a důrazně na to upozorňuji, protože Michal Šmarda to vlastně odsouhlasil, že spolu jednali,“ vzpomínala Turoňová, že hned, jak na to upozornila, začala se jí strana zbavovat. „Poté, co jsem se ozvala, za pár týdnů mi přišel dopis o tom, že budu vyloučena, takže je asi jasné, o co vlastně jde,“ uvedla Turoňová.