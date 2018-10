Medaile: Od ČT zasyčely nadávky. Okamura slaví, padly dva návrhy na Zemanova nástupce

28. říjen a oslavy 100 let republiky už jsou za námi, ale prezidentův seznam vyznamenaných zřejmě bude některé lidi trápit ještě dlouho po oslavách. Hlavně některá jména vzbudila pozornost. Jako příklad za všechny, Iva Kohoutová, která odmítla, aby údajná Somálka na škole nosila muslimskou pokrývku hlavy, a čelila kvůli tomu i žalobě. Ale i další jména vzbudila ohlas a podle některých by dvě držitelky mohly být Zemanovými nástupkyněmi. Padly návrhy, že příště by měl Zeman postupovat podle Cibulkových seznamů. A jeden člen Rady ČT si pustil ústa na špacír s výrazy jako „udavač, antikrist, rusofil a žlutej pudl“. Facebook a Twitter se včera názory opravdu netrhl. Ozval se i permanentní aktivista Peszynski.

Sarkasticky se o vyznamenávání vyjádřil publicista a marketérJakub Horák: „Bylo to opravdu hodně slavnostní, až vznešené. Většina hostů si od pohřbu Václava Kočky dala dokonce oblek do čistírny a vyměnila kravatu.“ Také se trefoval do Jaroslava Vodičky, šéfa Bojovníků za svobodu. „Z jakého titulu tam tento prasopes vlastně promlouvá? Proč Národní muzeum pronajalo na státní svátek památník tomuhle parazitovi na státním rozpočtu, nebo kdo tam ty oslavy pořádá?“ komentoval Vodičkův výstup na úvod slavnostního shromáždění v Národním památníku na Vítkově.

Anketa Jste hrdí na Českou republiku? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 2721 lidí

Již zmíněné Ivě Kohoutové k vyznamenání blahopřál například protiislámský aktivista a entomolog Martin Konvička. „Blahopřeji!!!“ napsal na svůj profil a pak citoval slova z obřadu: „Iva Kohoutová, ředitelka Střední zdravotnické školy a statečná žena v boji s netolerantní ideologií. Za zásluhy o stát. Pak ještě dodal: „Nejkrásnější překvapení večera. Myslím, že máme nejméně dvě kandidátky na první českou prezidentku, tou druhou je – také vyznamenaná – Alena Vitásková.“

K Vitáskové a Kohoutové se vyjádřil i publicista Petr Štěpánek: „V zemi, kde osoby léta popotahované a vláčené po všech možných policejních vyšetřovnách a soudech, konkrétně Iva Kohoutová a Alena Vitásková, zároveň dostávají vyznamenání od prezidenta republiky, není něco v pořádku. A nemyslím tím to vyznamenání.“

Z bývalých členů ODS se ozval také Petr Paulczyňski. „Ten metál pro ředitelku školy, co vyrazila tu mrchu s hadrou na hlavě, Šabatová nevydejchá,“ směje se ombudsmance glosátor.

Ten metál pro ředitelku školy, co vyrazila tu mrchu s hadrou na hlavě, Šabatová nevydejchá — Petr Paulczyňski (@paulczynski) October 28, 2018

Kohoutové popřála také pražská SPD: „Naše pražská organizace gratuluje paní PhDr. Ivance Kohoutové, Ph.D., ředitelce Střední zdravotnické školy, k získání státního vyznamenání Za zásluhy o stát! Protože byla statečná žena v boji s netolerantní ideologií. Musela snášet roky šikany, kdy právníci placení z politických neziskovek dělali štvavou kampaň proti paní Kohoutové.

Konečně satisfakce. Ne politickým neziskovkám! Ne zahalování ve školách! Ne zahalování na veřejnosti! Paní Kohoutová bojovala za naši kulturu! A justice ji celé roky šikanovala. To je hrozné! Justice by si měla posvítit, zda se u nás nepraktikuje mnohoženství, právo šaría a jiné fajnovky z islámské ideologie.“

Iva Kohoutová na Facebooku poděkovala všem gratulantům a řekla, že si gratulací velmi váží.

Ale ne každému bylo její vyznamenání po chuti. Ekologický aktivista Jan Rovenský napsal: „Tak. Lidi, který riskovali úplně všechno v boji s hajzlama z Islámskýho státu, jde v týhle zemi spočítat na prstech. Mirek Farkaš k nim patří. Teď za to na šest let hnije v tureckým kriminále – a medaili dostala paní, která proti ‚islamismu‘ bojuje šikanováním studentů. No nic, překvapenej nejsem.“ Naráží tak na Miroslava Farkaše, kterého vězní Turecko spolu s další českou občankou Markétou Všelichovou za spolupráci s kurdskými milicemi.

Bývalý dlouholetý reportér zahraničního zpravodajství ČT a novinář Jan Moláček dodává: „Za statečnost ‚v boji s netolerantní ideologií‘ vyznamenal prezident ženu, která v loňských parlamentních volbách podpořila stranu pravomocně odsouzeného antisemity A. Bartoše.“

Pozornost vzbudila i další jména. Komentátor Petr Honzejk z Hospodářských novin uvedl, že výraz „rozpaky“ je ve vztahu k nim příliš mírný. „Udělování státních vyznamenání se stalo Zemanovým přičiněním smutnou podívanou. Vyznamenání úctyhodných osobnosti bylo v reálném čase devalvováno omedailováním ordinérních osob, pro jejichž ocenění se v zákoně o státních vyznamenáních důvod hledá opravdu těžko. Je opravdu smutné, že ani letos, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Československa, nedokázal prezident přistoupit ke státním vyznamenáním tak, aby to nevyvolávalo přinejmenším hluboké rozpaky. Nehledě na to, že pro hodnocení ocenění některých osob (Alena Vitásková, Jana Lorencová, Erik Best, Zdeněk Zbořil, Karel Sýs, Pavol Krúpa) je výraz ‚rozpaky‘ až příliš mírný.“ píše Honzejk.

Právník Petr Kolman také nevynechal příležitost ke kritice. „Nad některými státními (!!) vyznamenáními musím jen kroutit hlavou – např. Karel Sýs, Lenka Procházková, podnikatel Krúpa nebo Zdeněk Zbořil... a o super novinářce Janě Lorencové nemluvě... Nemohl jim M. Zeman dát nějaký svůj odznáček?“ napsal.

Jako jeden z prvních se k Zemanovým vyznamenáním vyjadřoval novinář Jindřich Šídlo. Čech, Sýs, Zbořil i Fencl to od Šídla schytali. „Aha, takže Jan Fencl za zásluhy o každoroční mejdan Zemanovy vlády na svém statku, za přidělování dotací tomuto statku a za nepřekonatelné mistrovství ve směně pozemků se státem,“ řekl o vyznamenaném. „Vidím tam Zbořila. Jen abyste nebyli překvapeni. Kategorie agent je pro letošek obsazena,“ komentoval dál. „Ale dostalo se i na Arsenal. Letos první trofej pro Petra Čecha!“ kopnul si Šídlo. „A jako bonus pro Piráty Karel Sýs, takže to u příležitosti 100. výročí máme i s milicemi, dobrou noc, Česko,“ rozloučil se Šídlo, ale pak mu to nedalo: „Jo, takže prezident bojuje proti – jak sám říká – zcela bezvýznamné Dělnické straně nejvíc pozdravným projevem na sjezdu SPD POMLČKA Tomio Okamura.“

Aha, takže Jan Fencl za zásluhy o každoroční mejdan Zemanovy vlády na svém statku, za přidělování dotací tomuto statku a za nepřekonatelné mistrovství ve směně pozemků se státem. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 28, 2018

Vidím tam Zbořila. Jen, abyste nebyli překvapeni. Kategorie agent je pro letošek obsazena. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 28, 2018

Ale dostalo se i na Arsenal. Letos první trofej pro Petra Čecha! — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 28, 2018

A jako bonus pro Piráty Karel Sýs, takže to u příležitosti 100.výročí máme i s milicemi, dobrou noc, Česko. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 28, 2018

Jo, takže prezident bojuje proti - jak sám říká - zcela bezvýznamné Dělnické straně, nejvíc pozdravným projevem na sjezdu SPD POMLČKA Tomio Okamura. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) October 28, 2018

Jak se Jindřich Šídlo vyjadřoval, komentoval i již zmíněný Petr Paulczyňski. Šídla nazval velice nehezky.

Další ze zakladatelů a zakladatelek ODS, Kateřina Dostálová, nekomentovala žádná konkrétní jména vyznamenaných, ale pustila se rovnou do způsobu volby prezidenta. „Co považuji za absolutní politickou zhůvěřilost a hnusný populismus? Přímou volbu. Běh na velmi krátkou trať. Doběhne Vás jak Miloš. Mohl zůstat na Vysočině. Devalvace zastupitelské demokracie a tradice. A to máš ODS Nečas za to. NIKDY bych pro to nezvedla ruku. Chléb a hry a koblihy jste dali lidu. A podle toho to vypadá,“ pustila se do své bývalé strany.

Spisovatel Jiří Padevět a Mirek Topolánek komentovali tématicky stejně. „To je seznam dekorovaných, nebo Cibulkovy seznamy?“ přidal Padevět na svůj facebook. „Tak příště už pořádně, bez zábran: rovnou podle Cibulkových seznamů,“ napsal Mirek Topolánek na Twitteru. V komentáři to sklidil za to, že vyznamenal bratry Mašíny.

Tak příště už pořádně, bez zábran: rovnou podle Cibulkových seznamů. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 28, 2018

Ano, velice hrdinské podřezat svázaného a nebo zapálit pár stohů a uloupit peníze. No to budou Němci moc radi, že jsou to bolševici a estebáci, pokud vím, pro ně to jsou taky zločinci . Jistě víte při vašem vzdělání, že schvalovat trestný čin je také trestné — Alexandr Voráček (@AlexandrV40) October 29, 2018

Novinář Lukáš Prchal naznačoval něco o zvycích Jany Lorencové: „Lorencová je dost unavená... jako já po pěti vodkách.“

Lorencová je dost unavená... jako ja po pěti vodkach... — Lukáš Prchal (@lukas_prchal) October 28, 2018

A to nejlepší nakonec. Člen rady ČT, Zdeněk Šarapatka vyznamenané na Twitteru opravdu nešetřil: „Udavač Zbořil, Michal Kočka, Fenclovy zabijačky, 3 promile Lorencové, antikrist Procházková, rusofil Best, 2x Dietlova šmíra, 1 žlutej pudl na penzi... se zasloužili o stát. Čtvrtka hlediště na výplatnici Kremlu. Nula symboliky. Slepota kamer nad každým schodem. 100 let vivat!“

Udavač Zbořil , Michal Kočka, Fenclovy zabijačky, 3 promile Lorencové, antikrist Procházková, rusofil Best, 2x Dietlova šmíra, 1 žlutej pudl na penzi..se zasloužili o stát. Čtvrtka hlediště na výplatnici Kremlu. Nula symboliky. Slepota kamer nad každým schodem. 100 let vivat! pic.twitter.com/biYneBMISa — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) October 28, 2018

A permanentní aktivista Tomáš Peszynski nemohl chybět. Nejdříve komentoval ty, kterým se přenos z Hradu nezamlouval: „Hele, nestěžujte si na přenos z Hradu. Nemáte na to koukat. Máte bejt v ulicích,“ burcoval k demonstraci. Pak se ptal, zda si lidé pamatují Národní a Zasloužilé umělce. Ti jsou podle Peczynského zpět. Díky Zemanovi.

autor: kas