Média. Umetala Ferimu cestičku. Idol mladých, „drž h*bu, kr*vo“. Žantovský volá psychiatra

TÝDEN V MÉDIÍCH Proč se do exotického egocentrika zamilovala většinová média, že mu klestila cestičku politické slávy a postavení společenské celebrity? Že je mladý? Takových a jistě schopnějších je. Že je tmavé pleti? Ano. To bude nejspíš ten důvod. Koho budou média prosazovat příště? Dvouhlavé tele? Sloního muže? Slovutného Incitata, což byl kůň římského císaře Caliguly, který byl tímto jmenován senátorem? Tak se zamýšlí Petr Žantovský nad tím, jak došlo k tomu, že média, a především mainstreamová, adorovala poslance TOP 09 Dominika Feriho, smutnou postavu vypuklé aféry.

reklama

Přehled mediálních zajímavostí odstartuje tím, čemu se bude zítra zcela jistě důkladně věnovat i jedna z vlajkových lodí pořadů České televize, 168 hodin, aby zavřela pusu těm, co ji obviňují z náklonnosti k TOP 09. „Pikantérií týdne a soustem pro média je proměna hvězdy mladých voličů Dominika Feriho v nezvladatelného erotomana a znásilňovače. Tento velmi ambiciózní a cílevědomý mladý muž na sebe upozornil už v Teplicích, kde se jako nejmladší, už v osmnácti letech, dostal do tamní rady města. Po třech letech, roku 2017, přesně ve věku 21 let, který je stanoven ústavou jako limit pro pasivní volební právo, byl zvolen za TOP 09 do Poslanecké sněmovny. Mladí voliči se namnoze radovali: konečně v tom zástupu sobě navzájem podobných nositelů šedých obleků vynikne exotická tvář a neformální charismatické chování,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 68% Nevím / Je mi to jedno 28% hlasovalo: 5586 lidí

O tom, zda je tento kandidát vybaven ještě jinými dispozicemi k legislativní práci, nejspíš většina těch, kdo jej vykroužkováním do Parlamentu dostali, asi nepřemýšlela. „A už vůbec by nikoho nenapadlo, že se na Feriho provalí opravdu obludný skandál, spočívající v dlouholetém násilném chování k ženám a dožadování se sexu navzdory jejich nezájmu či odporu. Při té příležitosti je zajímavé podívat se, jak se Feri jevil našim médiím v průběhu času a jak se sám prezentoval. Například v Lidovkách 21. října 2017 říká: ‚Voličům chci slíbit, že z politiky nezblbnu. Což je něco, co opravdu neberu na lehkou váhu. Doporučuji mě sledovat na sociálních sítích, protože o výkonu své funkce budu referovat právě na sociálních sítích. Věřím, že touto otevřeností a vstřícností oslovím své voliče a nezklamu jejich důvěru‘,“ cituje mediální analytik tehdy začínajícího poslance TOP 09.

Osobnost, kterou se vyplatí sledovat. I ve vlakovém kupé

O šest dnů později od něj pro iDnes zaznělo: „Já doufám, že moje činnost v Poslanecké sněmovně a pokorné vykonávání mandátu právě změní image TOP 09.“ Server iRozhlas 4. 12. 2018 informoval o tom, že „nejmladšího českého poslance Dominika Feriho z TOP 09 zařadil server Politico do svého žebříčku 28 osobností z 28 zemí, které je podle něj příští rok záhodno sledovat. Mohou podle něj v nadcházejících letech změnit tvář své země nebo celé Evropské unie…zvolené osobnosti jsou v žebříčku nikoli díky síle svého úřadu, ale díky způsobu, jakým formují své země a Evropskou unii“. V Respektu 16. 10. 2020 zase Feri s příkladnou skromností dí: „Studenti a děti říkají rodičům nebo prarodičům, aby mě začali sledovat, takže mi píšou i babičky – a je fajn, že jim můžu pomoct.“ „Po odchodu Kalouska z čela TOP 09 se dokonce spekulovalo, že by ho měl nahradit Feri. Neubráním se drobné poznámce: Škoda, že to neudělal. Byla by to dnes hezká předvolební propaganda,“ směje se Petr Žantovský.

Psali jsme: Komu se panáček znelíbil? Tomáš Vyoral k Ferimu. Bude souboj, EU přepíše anály

Politickou dráhu mladíka, díky němuž před čtyřmi roky TOP 09 s odřenými zády proklouzla do Sněmovny, vážně ohrozil sexuální chtíč ignorující vůli napadených dívek, o čemž jako první informovaly minulý pátek ParlamentníListy.cz. „A toto úterý přinesl A2larm spolu s Deníkem N informaci hodně nečekanou a náležitě barvitě dokreslenou mnoha osobními výpověďmi obětí Feriho zvláštní záliby. Padají slova jako sexuální predátor, internetový stalker a obtěžovatel, násilník, který nazývá ženy ‚blbá krávo‘ a přikazuje jim ‚drž hubu‘. Oběti líčí opakované znásilnění a přinucení k nedobrovolnému sexu. Shodují se v tom, že Feri není schopný potlačit sexuální puzení ani v kupé vlaku plném lidí. Jenomže takoví patří na příslušné oddělení psychiatrické nemocnice, a ne do rozhodujících pozic v čele země,“ upozorňuje mediální odborník.

Posledních pět let selhával, ale letos se ještě nic neprovalilo

Za bizarní považuje slova samotného Feriho po provalení aféry: „Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý, a nyní žiji jinak.” „Přitom ty jeho útoky byly z let 2015 až 2020, jen letos ještě nic nestihl... Takže loni byl mladý, a letos už žije jinak? Jak že to říkala barová zpěvačka a ‚perfidní rachomejtle‘ Tornádo Lou z Limonádového Joea: ‚Stanu se jinou, lepší…‘ Na první pohled se dá říci, že je to pád modly na hliněných nohou. To se stává. Mnohem zajímavější však je, jak se do exotického egocentrika zamilovala většinová média, jak mu klestila cestičku politické slávy a postavení společenské celebrity. Proč vlastně? Že je mladý? Takových, a jistě schopnějších a nadto poněkud méně pornograficky založených, je. Že je zkušený? Ne, to nebyl a za necelé jedno období ve Sněmovně to dohnat nemohl. Že je tmavé pleti? Ano. To bude nejspíš ten důvod,“ nepochybuje Petr Žantovský.

Psali jsme: Takto funguje cenzura v koronakrizi. Petr Žantovský odhaluje hrozivé příklady. Zapleten i SÚKL Plivanec senátora Smoljaka, úplně mimo. Odborník varuje: Oni fakt věří, že ČT má patřit těm, co v ní pracují „Svinstvo. Útok. Možná i na Babiše. To není novinařina, ale udavačství.“ Petr Žantovský je ve varu z článku o Arenbergerovi Šílené. Udavačské centrum Evropské hodnoty a seznamy nepřátel. Zde je rozbor jejich manipulačních technik od Petra Žantovského

Připomíná, že přece prosazujeme inkluzi všude, kde to jde i nejde, a navzdory jakýmkoli logickým námitkám. „Média tedy plnou vahou přispívají k tomu, čemu se už léta říká spektakularizace politiky, jejímž jedním z důsledků je ideová vyprázdněnost a trivializace obsahu, nahrazeného ‚atraktivní‘ formou. Koho budou média prosazovat příště? Dvouhlavé tele? Sloního muže? Slovutného Incitata, což byl kůň římského císaře Caliguly, který byl tímto jmenován senátorem? Nejzajímavější na tom všem je, že naši mediální tlampačové v sobě nikdy – a týkalo se to třeba trapné majetkové kauzy médii velebeného Stanislava Grosse na jedné straně, či na druhé straně ‚fejku‘ s neexistující švýcarskou vilou médii sborově nenáviděného Václava Klause – nenajdou tu míru sebereflexe, aby se veřejně doznali ze svých omylů. Ne, naši novináři jsou prostě neomylní,“ poukazuje mediální analytik.

Česká televize, Respekt a Seznam Zprávy šíří lživé informace

Pro druhé téma zvolil rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky, že nebude poskytovat informace vybraným médiím. „Svůj krok zdůvodnila bojem proti dezinformacím. Opatření se týká týdeníku Respekt, serverů Seznam Zprávy a Deník N a pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT. Na webu Pražského hradu to uvedl prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Sdělil, že se některá média snaží ‚neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky‘. Dodal, že zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. Chyb se tato média podle Mynáře dopustila při informování o některých kauzách, například o dopise čínské ambasády, kterým čínské velvyslanectví v Praze reagovalo na zamýšlenou cestu někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan, nebo o těžbě kamene v Lánské oboře, kterou se zabývá policie,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

JUDr. Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Odvádí Hana Lipovská dobrou práci coby členka Rady ČT? (Ptáme se od 26. 5. 2021) Odvádí 95% Neodvádí 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11339 lidí

Hrad se přidává k celoevropskému boji proti fake-news

Názor na média změnil nynější prezident až poté, co tato zveřejnila lživé tvrzení o pokusu jeho syna Davida o sebevraždu. „David se kdysi strašně zamiloval do jedné dívky. Byl tehdy medik, uměl dávkovat léky a spáchal ostentativní sebevraždu. Naordinoval si dávku léků a klesl v bezvědomí na podlahu u jejích dveří. Novináři pak napsali, že spáchal sebevraždu kvůli politické angažovanosti svého otce,“ napsal o tom kdysi podle pravdy Miloš Zeman. „Od té doby došel někdejší premiér a dnešní hlava státu k poznání, že mnozí novináři se neštítí v honbě za senzací ubližovat lidem, lhát a fabulovat, aby se to hodilo do ‚jejich‘ příběhu, aniž to odpovídá faktům. Tomuto postoji se nelze divit. A nepochybuji o tom, že právě tato stará příhoda proměnila Zemana z muže, který to s médii svého času velmi dobře ‚uměl‘, v člověka, který je nesnáší a dává jim to otevřeně najevo, například i v obou inauguračních projevech v letech 2013 a 2018,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za zajímavé na prohlášení KPR považuje upozornění na zásadní etický problém dnešního žurnalismu, a to je stále častější skrývání zdroje či odvolávání se na anonymní zdroje. „Dá se zcela souhlasit s tvrzením, že institut ‚ochrany zdroje‘ je často účelově zneužíván a umožňuje novinářům vydávat svoje názory, domněnky či úplné nepravdy za tvrzení získané od ‚zdroje, který si nepřál být jmenován‘. Tato praxe je odpudivý nešvar a také jednou z příčin, proč obecně klesá důvěryhodnost veřejnosti v tradiční média, o čemž svědčí pravidelné průzkumy konané akademickým Centrem pro výzkum veřejného mínění. Drobnou jedůvkou pak je dovětek KPR, že se tím Hrad vlastně přidává k celoevropskému boji proti dezinformacím a fake-news. Řekl bych, že autorem tohoto nápadu byl sám Zeman. Tento způsob humoru jeho spolupracovníkům chybí. Prohlášení Hradu ničeho nedosáhne a snad ani dosáhnout nechtělo. Ale upozornilo na chybné, neprofesionální a neetické jednání řady novinářů. To byl nejspíš jeho hlavní smysl,“ míní mediální analytik.

Smutná zpráva o oceňovaném fotografovi a pedagogovi

Dnešní přehled končí smutnou zprávou. V tomto týdnu navždy odešel fotograf a pedagog, docent Vladimír Kozlík. „Narodil se roku 1953. Na FAMU vystudoval obor umělecká fotografie (1976), následovala umělecká aspirantura na AMU (1986) a habilitace pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie na AMU (2001). Od roku 1980 působil jako externí pedagog na FAMU, od roku 1986 byl kmenovým pedagogem na FAMU, v letech 1999–2002 zastával na FAMU funkci vedoucího katedry fotografie. Byl činný v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektonických celků: plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, velkoplošné fotografické kompozice a solitérní abstrahované obrazy; zabýval se výtvarnou fotografií,“ shrnuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vladimír Kozlík uspořádal víc než dvacet samostatných výstav v tuzemsku i v zahraničí, podílel se na sto třiceti skupinových výstavách. „Získal řadu ocenění – například ve Spojených státech Gold Certificate od WCPP (1989), v České republice například cenu Nejkrásnější kniha roku za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem (1991), a za katalog Portrét AF cenu Nejkrásnější fotografická publikace (1998). Od roku 2011 působil na Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael, a když se tato spojila s dnešní Vysokou školou kreativní komunikace, byl zde od roku 2016 garantem oboru vizuální tvorba a prorektorem pro uměleckou činnost,“ konstatuje mediální odborník.

Skvělí lidé odcházejí, a ptejme se: Kdo na jejich místo?

Na webu Vysoké školy kreativní komunikace o svém pedagogovi píší, že „ve své volné fotografické tvorbě koncipuje tematické okruhy, jako například Horizonty, Ad libitum, Vzpomínky, Prožitky, Asfaltové krajiny, Vesmír v mém pokoji a další. Propojuje obraz, kresbu a text, zabývá se využitím světla jako výtvarného a skladebného principu. Komponuje víceobrazy. Zdánlivě všední prostředí, věci a pomíjivé maličkosti proměňuje svou imaginací v obrazy zvláštních poetických světů, ve vizuální příběhy a symboly. Skutečnost transformuje do různých významových rovin a metafor osobní výpovědi“. „Kromě všech těchto objektivních konstatování přidávám citaci z e-mailu jedné členky vedení VŠKK. Napsala mi: ‚Pro mě to byl hlavně skvělý člověk.‘ Co dodat? Skvělí lidé odcházejí – a ptejme se s Bezručem: Kdo na jejich místo?“ uzavírá Petr Žantovský.

Psali jsme: Trestní oznámení na Lipovskou? Petr Žantovský už má jasno, co tento Dvořákův krok zcela odkryl. Nemá to obdoby Superligový novinář Kroupa, hlídač pravdy ze správného hnízda. Budete koukat, čemu všemu se dnes v Česku říká „žurnalistika“ Úniky od policie, sebevražda, Kroupa u soudu těžce narazil. Zase. Petr Žantovský připomíná selhání novináře, které uniká veřejnosti Hřibův výplod: Pražané, zamávejte svým penězům, vidíte je naposledy, tuší Petr Žantovský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.