Mediální týden po Václaváku: Zatajovat už nešlo, přišel silnější kalibr. Šafr „fašistická spodina“ neumí číst, obává se Žantovský

TÝDEN V MÉDIÍCH Sobotní (3. 9.) protivládní demonstraci už díky její mohutnosti nemohla prorežimní média jen tak zatajovat, a tak musela použít silnější střelivo. Zatímco některá vzhledem k potížím s fakty už nikdo nebere vážně, překvapilo Petra Žantovského, že o protestní akci lhala, vědomě a hrubě, i média poněkud serióznější, ať už šlo o Seznam Zprávy nebo CNN Prima News. V případě druhého jmenovaného by měla konat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. A měla by to učinit z vlastního popudu, aby nebyla v podezření, že s tímto překrucováním skutečnosti souzní.

Nečekaně mohutný protivládní protest na Václavském náměstí nebyl po chuti nejen premiéru Fialovi, ale ani mnohým médiím. „CNN Prima News lže, jako když Seznam Zprávy tisknou. Touto parafrází starého bonmotu vyjadřujícího nevelkou úctu k mediální praxi můžeme charakterizovat i převažující reflexi mediálního mainstreamu na sobotní demonstraci na Václavském místě. Vzhledem k tomu, že ta demonstrace byla opravdu masová, odhady jsou mezi policejními 70 tisíci po organizátorských 100 tisíc, nedala se prostě a jednoduše zatajit, tak jako prorežimní média zatajovala mnohé protestní akce předtím. Tohle už nebyla hrstička výtržníků, dezolátů, frustrátů, a jak jinak ještě nálepkují v režimních médiích každého, kdo vysloví jen o půl stupně jiný názor, než jaký je oficiálně stanovený a jediný povolený,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nebylo tedy zbytí, a tak se užilo silnější střelivo. „Takové Forum24 v tomto směru opět triumfuje. Pavel Šafr nazval demonstrující tisíce ‚fašistickou spodinou Putinových přívrženců‘. Dále použil výrazy jako extremisté, primitivové a tak dále. Jenže, tážu se, jak mohl Šafr kompetentně o čemkoli referovat, když na akci samé zjevně nebyl přítomen? Jinak by totiž ve svém článku nemohl tvrdit, že ‚zde vystoupil poslanec SPD Jiří Kobza‘. Šafr zřejmě nejenže má problémy s fakty, ale asi ani neumí číst. Server Praha IN totiž v tu sobotu již v 11:22 hod přinesl oznámení, že poslanec Kobza odřekl svou účast, neboť se obával provokačních akcí směřovaných proti němu a SPD. Nebo byl zkrátka Šafr na jiné demonstraci. To by ovšem nebyla tak špatná zpráva, protože by to znamenalo, že se v Praze nesešlo jednou, ale hned dvakrát iks desítek tisíc lidí,“ podotýká mediální analytik.

To už je za obzorem vědomostí provokatérského média

Šafrova redakční kolegyně Johana Hovorková se též, jak je pro ni obvyklé, intelektuálně blýskla. „Nazvala demonstranty na Václaváku vlastizrádci, putinovskými kolaboranty, poučila premiéra Fialu i ministra vnitra Rakušana, že by neměli s občany debatovat, nýbrž je rovnou vyhánět z veřejného prostoru. Časem možná přijdou na pořad i hesla typu ‚Psům psí smrt‘, i to už jsme zde měli. Pikantní je, když Hovorková začne dokazovat prokremelskou afinitu za základě otázky formulované takto: ‚Vzpomínáte, kdo tu chtěl nechat Rusy dostavět jadernou elektrárnu?‘ No ovšemže vzpomínáme. Přece Petr Nečas, tehdy premiér a předseda ve Forum24 adorované ODS. A jednal o tom tak dlouho, až ho to stálo flek, protože Westinghouse nechtěl přijít o tučné sousto. To je však zjevně za obzorem vědomostí tohoto provokatérského média, při jehož četbě vás nemůže nenapadnout: Že by stále platilo Es lebe Julius Streicher?“ ptá se Petr Žantovský.

To by stačilo. Forum24 nebere nikdo vážně. „A když, tak jedině v negativním gardu: to, co píše Forum24, je opak pravdy. Jen v tom smyslu je poučné se na ně občas podívat. Jinak je to zabíjení času. Horší je, že lžou, vědomě a hrubě, i média o ždibec serióznější. Třeba Seznam Zprávy. V článku, který byl víceméně deskripcí jednotlivých fází demonstrace ale zazněla i věta: ‚V průběhu demonstrace zkolabovalo několik lidí, zdravotníci měli potíže se k nim kvůli davu dostat.‘ Věta měla zřejmě sugerovat neochotu demonstrantů pomoci zdravotně ohroženým a udělat z nich tak egoistické agresivní stádo. Jenomže ouha! V závěru demonstrace moderátor přečetl zdravice přítomných policistů a zdravotníků, kteří výslovně poděkovali demonstrantům za vzornou kooperaci a dokonce za pomoc při podávání první pomoci. Tato dvě sdělení si odporují. Pravdivé bude však to druhé. Těžko by si někdo troufl číst zdravice organizací jsoucích právě na místě, kdyby tyto neexistovaly, nebo kdyby byly v příkrém rozporu se skutečností. Seznam Zprávy prostě neodolaly a vtiskly do referátu o akci zlou notu. To není překlep ani náhoda, nýbrž zjevný záměr uškodit renomé této mimořádné historické akce,“ míní mediální odborník.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla konat

A do třetice zpravodajství CNN Prima News. „To zpravodajství a zejména publicistika, jimž většina diváků se zdravým rozumem dává přednost před lhaním a propagandou linoucí se z veřejnoprávní obrazovky. Pro mne osobně byla reportáž z Václaváku na této stanici velkým zklamáním. Když jsem se podíval na všechny snímky demonstrace, včetně těch z ptačí perspektivy, a že jich byly zveřejněny jistě nejméně stovky, všude se to hemžilo trojbarevnou státní vlajkou naší země. Přesto CNN Prima News pojednala obrazový materiál tak, aby to vypadalo jako sjezd komunistů. Na zdrcující většině obrázků byly insignie nebo hesla KSČM, a to vše zabaleno do akcentujícího konstatování, že akci forsírovali právě komunisté. Ano, byli tam i komunisté, ale taky Svobodní, Trikolora, SPD a řada dalších politických subjektů,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Za to nejcennější, co akce přinesla, považuje právě svědectví o tom, že i zcela ideově protilehlé strany a hnutí se dokážou sjednotit, jde-li o to nejdůležitější: blaho či vůbec o samu existenci našeho národa. „To, že z toho na CNN Prima News udělali antikomunistickou agitku, je doposud relativně slušného renomé této stanice vskutku nehodno. Šlo totiž o jednoznačné porušení objektivity, nestrannosti, vyváženosti a všech dalších parametrů, které stanoví různé novinářské kodexy, ale koneckonců i vysílací zákon č. 231 z roku 2001. Ten, kdo by měl nyní velmi rázně jednat, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. A měla by to učinit z vlastního popudu, aby nebyla v podezření, že s tímto překrucováním skutečnosti souzní,“ doporučuje mediální analytik.

Bohatě placený flek pro služebníka ikon nové doby

Kozel zahradníkem, takový titulek by zase zasloužil příběh odchodu, jistě ne dobrovolného, prvního z českých „elfů“ Boba Kartouse z čela Pražského inovačního institutu (PII). „K jeho odchodu přispěly dva audity, které si na PII nechalo vypracovat vedení magistrátu. Jejich výsledek? Konstatování, že PII pod Kartousem funguje netransparentně, dochází k chybám ve vypisování veřejných zakázek a celé hospodaření PII je neprůhledné. ‚Chovali se jako opilí námořníci, nerespektovali skoro žádná pravidla ohledně zadávání veřejných zakázek, při utrácení veřejných prostředků se nechovali s péčí řádného hospodáře,“ kritizuje PII pod vedením Kartouse například zastupitel za ODS Jakub Stárek, ještě před pár týdny člen dozorčí rady organizace,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Součástí problému jistě bude i fakt, že Pražský inovační institut za dobu fungování, pouhého dva a půl roku, vyrostl z organizace se základním vkladem jeden milion korun a jedním 12milionovým evropským projektem s 10 zaměstnanci do organizace s rozpočtem 180 milionů korun, financované z 85 procent z evropských fondů, se 40 zaměstnanci nebo dodavateli. „Takový hezký bumbrlíček mezi úřady, o jejichž smysluplnosti lze s úspěchem pochybovat. Při vzniku PII zněly hlasy, že je to proto, aby se našel zajímavý a bohatě placený flek pro služebníka ikon nové doby, ‚elfa‘ Kartouse. Přitom to byl týž Kartous, který už roku 2015 na stránkách Britských listů horoval pro různé protikorupční zákony a pro větší transparentnost v hospodaření s veřejnými statky. Týž Kartous, který nás posledních pár let přesvědčuje, že jsme všichni slouhy kremelského dezinformačního systému. Týž Kartous, který zřejmě vždy ve svém dosavadním zajímavém životě měl pravdu a nic než pravdu. Tak teď holt na tu pravdu poněkud dojel,“ glosuje mediální odborník.

Beze strachu, však on se elf v nějaké funkci zase vynoří

Osobně mu je líto, co se stalo z člověka, kterého před nějakými deseti lety ještě vnímal jako vzdělaného, inteligentního levicového myslitele. „Z jeho odborných textů bylo občas možno i citovat a nebyl stínem nějaké zrovna panující vrchnosti. Tento názor jsem si za poslední léta musel značně poopravit. A co se PII týče? Je to instituce, ať s Kartousem nebo bez něj, totálně zbytečná. Místo, kde se utrácejí peníze za nepotřebnosti. Prostě trafika pro vybrané. To v dnešní době, kdy musíme miliardami podporovat ukrajinské válečníky, místo abychom zařídili zásobování energiemi a plynem pro většinu obyvatel a firem, je vskutku na pováženou. Ale nebojme se, však on se Kartous brzy někde vynoří. Je z rodu těch, kdo mají na funkce čuch. Jako Václav Bartuška, Tomáš Klvaňa a podobní. O takových píše Josef Kainar: ‚Strach o vás není, včasně jste dovedli ze stromů slézt a ztratit srst, tvář vyměnit. Strach o vás není, i žábra vám narostou‘,“ cituje Petr Žantovský.

Na závěr poukazuje na skutečnost, že nám cenzura překročila čáru zvanou politický Rubikon a vstoupila plně na pole docela obyčejného byznysu. „Jak čteme na portálu Echo24, velkoobchodník se zábavou Amazon začal cenzurovat negativní ohlasy publika na své produkty. Konkrétně na první díly nového seriálu natočeného na motivy Tolkienovských ság, které si dobře pamatujeme nejen z filmů Petera Jacksona o Pánovi prstenů či Hobitovi, ale především z knižních předloh, především Silmarillionu. První díly televizní adaptace Pána prstenů s podtitulem Prsteny moci z produkce Amazon Studios spatřily světa jen před pár dny a už stačily vyvolat slušnou nevoli publika,“ všímá si mediální analytik.

Negativní ohlasy začaly být cenzurovány. Kde to jsme?

Efektní střihová podívaná totiž divákovi, navyklému přece jen na trošku náročnější stravu, neposkytuje to podstatné: strhující dramatický příběh, zajímavé a věrohodné postavy a vztahy mezi nimi, prostě nic z toho, co by jen trošku připomnělo Aristotelova pravidla výstavby dramatu. „Je to jen barevné balábile, nahraditelné jakoukoli honičkou v rychlých autech nebo střílečkou na předměstí plném gaunerů. Prostě nic, co by se aspoň pokusilo dostát velikosti a věhlasu – a kulturnímu významu – své předlohy. Negativní ohlasy, které se začaly objevovat na diváckých databázích, však začaly být obratem cenzurovány. Zatímco kritické ohlasy – nejspíše koupených novinářů – dávají seriálu 84 procent, divácký ohlas je někde na 39 procentech,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na stránce Metacritic má seriál hodnocení dokonce extrémních 1,9 z 10. „Ovšem na Amazonem spravované databází IMDb je nyní vidět hodnocení 6,8 z 10. Jak je to možné? Jednoduše. Amazon nižší hodnocení prostě blokuje s poukazem na to, že je ‚předpojaté‘. Pamětníkovi to nemůže nepřipomenout časy, kdy soudruh Jan Kliment, slovutný to kritik Rudého práva, bájil nad Atomovou katedrálou a běsnil nad filmy Věry Chytilové. Že by tehdy oficiální média dala vůbec prostor někomu ‚z ulice‘ vyjádřit se k nějakému dílu lemujícímu radostně budovatelský režim, je zcela nepředstavitelné. Tak kde to jsme? Inu, rovnýma nohama v socialismu. Ale v tom nejhloupějším ze všech. V socialismu, který už není diktován idejemi, nýbrž pouze penězi. Smutné…“ dodává mediální odborník.

