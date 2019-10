Měl bych lepší nápad, jak uctít památku Karla Gotta, prozradil Kubera v ČT

Praha zřejmě vypoví partnerskou smlouvu s hlavním městem Číny, nelíbí se jí článek, ve kterém Praha uznává politiku jedné Číny, což podle radních do takových smluv nepatří. Odpověď na to, zda Praha v této věci zvolila správný postup, chtěl tentokrát moderátor pořadu Interview na ČT24 Daniel Takáč znát od předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), který se kromě toho vyjádřil k plánované schůzce ústavních činitelů ke Kosovu nebo k otázce, komu má stát vzdát hold pohřbem se státními poctami.

České hlavní město vypovídá smlouvu s Pekingem, situaci podle Kubery však napravuje tak, že to bude stát bohužel celou smlouvu, kterou jinak nepovažuje za špatnou. „Pokud si na tu smlouvu pamatuji, obsahuje celkem běžné věci o kulturní, sportovní spolupráci. Ta klauzule se tam neměla vůbec dostat. Nepůjde vypustit článek a zbytek smlouvy aby platil,“ konstatoval předseda Senátu, který by smlouvu s tímto článkem ani nepodepsal.

Na poznámku, že to ani jinak nepůjde, jelikož podle Prahy čínský velvyslanec nekomunikuje, Kubera podotkl, že jeho zkušenost v komunikaci s ním byla vždy dobrá, je prý nyní ve velmi těžké situaci. „On se bojí a koná tak, aby nebyl náhodou odvolán, jemu to prakticky hrozí pořád,“ myslí si Kubera.

Není však právě tento přístup čínského velvyslance problémem česko-čínských vztahů? „Problém česko-čínských vztahů je na hodinové povídání. Bojí se odvolání, tak lže,“ shrnul stručně předseda s tím, že Čína by při svém rozvoji a velikosti měla být mnohem velkorysejší. „Neměla by reagovat na každou takovou drobnost tak ostře,“ doplnil.

Praha argumentuje tím, že nechce deklarovat podporu autoritářskému režimu a odstraněním článku ve zmíněné smlouvě prý dává najevo, že jsou v Číně porušována lidská práva. „To s tím úplně nesouvisí. Politiku jedné Číny uznávají mnohé státy světa. Já na to mám teorii, že když je politika jedné Číny, tak cesta na Tchaj-wan není nic proti ničemu, protože člověk jede do Číny,“ řekl.

Dodal, že sám by do Tchaj-wanu rád jel. „V létě jsem měl oběd se všemi asijskými velvyslanci, kde zazněla stížnost, že se Česká republika orientuje pouze jedním směrem a zanedbává ostatní asijské státy. Pokud by se cesta na Tchaj-wan zrealizovala, byla by podnikatelská. Tady se často mluví o čínských investicích, ale obchod s Čínou je mnohem menší než investice Tchaj-wanu v České republice,“ zdůraznil Kubera.

„Až pojedu na Tchaj-wan přes Čínu, klidně tam čínským představitelům řeknu, že se tam porušují lidská práva, to mi problém nedělá,“ podotkl a upřesnil, že by jim pověděl, že demokracie se vyvíjí. „Určitě budeme probírat Kosovo na setkání nejvyšších státních představitelů, tam je prezident velmi přísný. Kdyby ale takhle byl přísný na všechny ostatní země, tak by neměl skoro kam vycestovat,“ dodal Kubera.

Právě na plánované čtvrteční schůzce čtyř nejvyšších ústavních činitelů chce prezident Zeman přemlouvat, aby Česko oduznalo Kosovo, Kubera jej v tomto nápadu podpořit nehodlá. „Prezident sám už dal najevo, že s tímto názorem neuspěje. Kromě premiéra se ostatní vyjádřili tak, že to nepodpoří,“ uvedl.

Zdůraznil, jaké riziko s sebou oduznání Kosova nese. „Představte si, že by se takto choval jiný stát a chtěl by třeba oduznat Českou republiku, protože je tu prezidentem Miloš Zeman. Tak to by se nám také nelíbilo,“ řekl Kubera, podle kterého se o tom mělo debatovat už dávno, teď je to podle jeho názoru už zbytečné.

Ohledně Chramostové se Kuberovi nelíbí spor mezi předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a prezidentem Milošem Zemanem. Rychetský uvedl, že pohřeb se státními poctami by si zasloužila právě Chramostová. Prezident na jeho vyjádření zareagoval slovy, že se „plete do politiky, aniž k tomu je kompetentní, a zanedbává práci v Ústavním soudu“. „Tato Zemanova výtka byla naprosto zbytečná. Rychetský řekl jen svůj lidský názor, takový je ale Zeman, spojil nespojitelné,“ řekl Kubera a dodal, že mezi oběma pány jde o osobní záležitosti, protože v Česku se nepolemizuje s názorem, ale přednost mají osobní útoky.

Závěrem Kubera okomentoval aktualitu – bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a někdejší středočeský hejtman David Rath nastoupil k výkonu trestu do věznice v Teplicích. „Je to zajímavý okamžik, že Rath nenastoupil v Praze, jak všichni čekali. Líbí se mi to jako vtip, že přišel do vězení jinými dveřmi. Teplice se zásluhou Ratha dostaly na titulní stránky. Každá reklama je dobrá,“ uzavřel předseda Senátu s úsměvem.

