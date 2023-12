Měl jsem být ministr. Pak přišel Čunek. A nebylo nic. Písničkář vzpomínal

Básník, spisovatel Jiří Dědeček už nemá ambici ani do Parlamentu, ani do Senátu. „Kdyby tady byla monarchie,“ zasnil se. Hovořil také o protestsonzích, které píše.

reklama

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23633 lidí

Vyloučil, že by však psal jen protestsongy. „Občas je potřeba, občas to už nevydržím, tak musím napsat, co mě tady kolem vadí, co mě trápí. Zejména v době, kdy já jsem neměl takový ten ventil v podobě fejetonů. A když na chvíli ty fejetony nebyly, tak najednou se to ventilovalo v písničkách. Takže vznikla deska Nebudu bydlet v Québeku a tam je několik záštiplných a velmi nekorektních písní,“ přiznal Dědeček.

Dědeček v minulosti také sám kandidoval, konkrétně za Zelené. „Strašně mě to zajímalo, hrozně mě to bavilo. A proč? Protože tehdy jsem z nich měl pocit, že to je skutečně směr, kterým je třeba se ubírat a kterým je třeba tuto společnost posunout. Oni si to pak bohužel nějak pokazili sami a tam tehdy v té době jsem měl být, v Topolánkově vládě, ministrem kultury. Nebo mi to bylo navrženo. Ale žil jsem v tom pocitu asi čtyři hodiny a potom Jiří Čunek oznámil, že KDU-ČSL nikdy ten resort nepustí, protože u mě by nebyla jistota církevních restitucí. A už zase jsem ministr kultury nebyl,“ sdělil Dědeček.

Takhle „nízkou ambici“ – parlament, Senát – už podle svých slov nemá. „Kdyby tady byla monarchie, spojím se s Petrem Placákem a zkusím, jestli by mě nevzali. Ale já nemám tu modrou krev,“ dodal.

Psali jsme: Opatrně s těmi obviněními. Manžel Nerudové krotí Výborného, protože obvinil řetězce Fico od stromečku zatočil s EU. „Zbývá odvaha mluvit pravdu.“ V Bruselu se bude těžko poslouchat „Je mi líto Fialy.“ Babiš vyhlášen vítězem, kavárna roztrpčena „Magistrála, to je komunistický zločin.“ Hřib se překonal. Macinka ho nenechal bez odezvy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE