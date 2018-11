Měl maximalizovat výběr daní a tu horlivost občas přeháněl. Pilný v ČT komentoval odchod šéfa finanční správy

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází nový náměstek Ivan Pilný (ANO), který má prý skoncovat s byrokracií a zavést digitální stát. Kde přesně začne? Bude zavedena paušální daň? A co říká na to, že šéf finanční správy Martin Janeček končí? Nejen to byly otázky moderátora Daniela Takáče, na které ve čtvrtečním pořadu Interview na ČT24 odpovídal.

Na úřad Pilný přichází proto, že mezi hlavní priority ministryně patří snižování byrokracie ve státní správě. Podle jeho slov prý jde o tři hlavní věci, proč byl na ministerstvo přizván. První je prý zkušenost z podnikatelské sféry, druhá zkušenost z informačního průmyslu související s digitalizací a třetí, že ministerstvo jako bývalý předseda hospodářského výboru do jisté míry zná.

Ve své nové funkci by se rád řídil citátem: U každého zákona uvažuji, jestli neudělá více škody než užitku. „Je to celé hlavně o zdravém rozumu, digitalizovat věci, které jsou legislativní špagety, nedává smysl,“ řekl s tím, že tohle by se mělo predevším rozplést, jelikož jde o základní vadu všech digitálních projektů.

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3634 lidí

Co se týká podnikatelů, kteří si stěžují na administrativní zátěž, ta podle něj do jisté míry už ustoupila. „Některé věci jsou jednodušší, ale pro malé podnikatele je to stále hodně, třeba v daňové oblasti,“ sdělil.

Moderátora Daniela Takáče však zajímaly konkrétní věci do budoucna, jež by od příštího roku nemusely platit. Na to Pilný připomněl, že Ministerstvo průmyslu a obchodu není však příliš odpovědné za byrokracii, která zde je. „Třeba ohledně daní ta řada byrokratických překážek neleží zrovna na našem ministerstvu,“ upřesnil.

Primárně prý jeho angažmá na ministerstvu průmyslu a obchodu není soubojem s byrokracií. „Nevím, kde se to vzalo,“ podivoval se, načež mu moderátor vysvětlil, že se to vzalo tam, kde to prohlásila ministryně. Na otázku, jestli bude rušit byrokracii, kterou přinesla i jejich vláda, odpověděl, že zrovna té byrokracie tolik nezavedli. EET prý za žádnou byrokracii nepovažuje. To Takáče překvapilo, jelikož je přesvědčen, že podnikatelům zabere mnoho času vše vyplnit a odeslat. „To se ale odesílá samo, tam nemusíte nic vyplňovat ani odesílat,“ kroutil hlavou Pilný.

Problém u EET je prý v tom, že řeší následek, nikoliv příčinu. „Ta příčina je velké množství hotovostních plateb. To se postupně přirozeně zmenšuje,“ řekl s tím, že by rád, kdybychom podporovali systémy, které mají Apple nebo Google na bezdrátové placení. „Jakmile platíte kartou, tak ten záznam tam přirozeně je,“ podotkl.

„U některých malých podnikatelů máme ale už tolik dat, že by Ministerstvo financí mělo zavést paušální daň, kterou nemůže projednávat s jednotlivými účastníky toho daňového řízení. Už by mělo mít nějaká kritéria, jak paušální daň stanovit,“ pokračoval Pilný s tím, že doufá, že k tomuto dojde, protože při zavedení EET už Ministerstvo financí k tomu analytickému aparátu vyzýval.

Ing. Ivan Pilný BPP



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je toho názoru, že tento systém by u malých podnikatelů zcela jistě byrokracii snížil. „Ta daň by se neměla odhadovat, ale když máte nějakou vesnici, kde jsou tři restaurace, kde jedna vaří a druhá ne, tak už dokážete vypsat tu daň. Tu máte hned zaplacenou v nějakých splátkách a nemusíte nic kontrolovat,“ uvedl s tím, že systém vybírání daní narostl do mamutích rozměrů.

Pozastavil se tak nad otazníky visícími nad ředitelem finanční správy Martinem Janečkem, který ke konci roku skončí ve funkci. Podal žádost o odvolání ze služebního místa. Pilný tím podle svých slov není vůbec překvapen. „Nechci ho hájit, jeho komunikační schopnosti zrovna nejsou... Zkrátka jakmile dostanete zadání, že máte maximalizovat výběr daní, a to zadání evidentně měl, a ne ode mě, pak můžete tu horlivost občas přehánět,“ uvedl Pilný s tím, že to se podle něj Janečkovi zřejmě stalo.

Psali jsme: Ministryně Nováková: Ivan Pilný je člověk s velkou profesionální zkušeností Radmila Kleslová flákla do stolu: Pilný měl za asistenta agenta StB. Ať zmizí. Obtěžoval kolegyni. A co Faltýnek a ta agentura s kšefty na Drahách a SŽDC „Babiš má po kapsách 125 tisíc v pětilitrech, to čumíš, co?!“ Dva fanoušci TOP09 tajně dorazili na akci hnutí ANO. A začaly se dít věci Pilný do Senátu: Budu se snažit udělat z něj vizionářskou „radu moudrých“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab