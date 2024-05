Další problém v Německu. Málo peněz zdravotnicím. Tak si to nenechaly líbit

reklama

Je to tím, že zaměstnavatelé těmto cizím státním příslušníkům vyplácejí podstatně méně, než kmenovým německým zaměstnancům.

Levná cena drahé práce

Razantně se i v tomto malém okresním městě ozvala druhá největší německá odborová organizace, hned po IG Metal, která má téměř dva miliony členů. Věkový průměr protestujících byl maximálně do třiceti let. Situace se podle účastníků rapidně zhoršuje. „Máme dělat vysoce odbornou práci, následná péče je přece v nemocnicích velmi důležitá, a nemůže ji dělat jen tak někdo,“ uvedla jedna mladá dívka, která údajně pracuje ve zdravotnickém zařízení. Její plat se nezvedl, i když náklady stouply. Naopak, vedení společnosti, která vlastní nemocnici, vyhledává zahraniční pracovníky, kterým může nabídnout o třetinu méně a oni to rádi přijmou. Není problém víkend, svátek. To podle oficiálních míst není přijatelné, ale „kde není žalobce, není ani soudce“.

Právě příhraniční oblasti jsou zaplavovány „gastarbaitry“. Například v Sasku se dokonce hovoří o tom, že by bez nich sociální péče zkolabovala. Bohaté Bavorsko je na tom o něco lépe, ale zdá se, že zaplatit své zaměstnance i tady není úplně tak, jak by se slušelo a patřilo.

Za bezpečnost se platí. Navíc

Když něco praská ve švech…

U mladých žen je také problém najít místo ve školkách, které jsou zaplněny k prasknutí. Vládní politika upřednostňuje cizince i v tomto směru. Stejně tak se prodlužuje doba ke zdravotnímu ošetření a zákrokům, objednání se na úřadech, které se navíc neúměrně vleče. Německý systém štědré dárcovské politiky se, jak se zdá, hroutí v samých základech.

Pískáním a krátkými projevy několika regionálních představitelů odborové organizace chtěli přítomní upozornit na problémy, které ještě před covidem nebyly tak znatelné, ale nyní dokonce gradují. „Všechno se zaštiťuje bezpečností, ale zdravotnictví je přece také bezpečnost,“ konstatovala další žena. Odboráři upozorňovali i na nerovné podmínky mezi ženami a muži, malá pozornost, která je médii věnovaná problematice spokojeného zaměstnance. Levice jako i u nás nadává na veřejnoprávní média, která prý uvádějí zavádějící informace, nevěnují se konkrétním problémům. Rovněž problematika bezpečnosti je u policejních představitelů zlehčována.

(Asi) bude horké léto

Stejné podmínky v práci, pokračování poměrně štědrých výhod, které se nastavily před řadou let. To jsou hlavní požadavky odborů – a nespokojeni jsou samozřejmě i starší spoluobčané a důchodci. Proto také kolemjdoucí pečlivě poslouchali a reagovali potleskem nebo alespoň souhlasným pokyvováním hlavou.

Několik málo policistů dohlíželo na bezproblémový chod manifestace na náměstí v Chamu. Shodou okolností a neobyčejnou náhodou se celá akce konala v bezprostřední blízkosti vlající české vlajky, která je umístěna společně s dalšími, např. belgickou či švýcarskou, v horní části náměstíčka.

„Jsme generace, na kterou se zapomíná,“ zhodnotila situaci v Německu další mladá žena, skoro ještě dívka. „Budoucnost je nejistá, všechno funguje s průtahy, ceny jsou sice drženy na uzdě, ale přesto stoupají, i když třeba jen o nějaké centy. Do toho ještě neutěšená situace s energiemi a vůbec životní nejistota.“

„Přízemní“ problémy?

Obdobné protesty se budou pořádat i v dalších městech a ve hře je i velké společné vystoupení s dalšími odborovými svazy. Do Berlína tedy nepojedou jen zemědělci a farmáři, ale třeba také pracovníci služeb, zdravotnictvi a další. O EU se přítomní příliš nezmiňovali, i když též zde, v SRN, se kvapem blíží volby do Evropského parlamentu. Trnem v oku protestujícím je hlavně vládní trojkoalice, takzvaný semafor. A nejnenáviděnější jsou Zelení…

