Měli jsme tu Fialu a pana Jurečku... Jak SPOLU radilo Slovákům proti Ficovi

Expremiér Eduard Heger, který za OLaNO vedl slovenskou vládu od dubna 2021 do letošního května, doufá, že jeho nová strana Demokrati uspěje v předčasných volbách. Strana vznikla spojením několika menších stran, s čímž prý pomáhali i český premiér Petr Fiala a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, kteří mají zkušenosti z vytváření koalice SPOLU. Hegerovi Demokrati se ale zatím v průzkumech pohybují pod hranicí 5 % potřebných pro vstup do Národní rady.

Demokrati jsou liberálně-konzervativní strana, která vznikla teprve letos na jaře a která se i v posledních průzkumech pohybuje pod 5 %, potřebnými pro vstup do Národní rady. Předsedou strany je od března expremiér Eduard Heger. V průzkumech si dlouhodobě nejlépe vede Smer-SD Roberta Fica, který se pohybuje na hranici dvaceti procent.

Heger přesto věří, že se Demokrati dostanou do Národní rady a nedopustí, aby se vlády ujal Robert Fico. „Jsme mladá strana, protože jsme vznikli 7. března spojením vícero uskupení, která mají jistou tradici, a i proto máme poměrně širokou členskou základnu. Jsme středová strana, a to momentálně asi jediná na politickém trhu. Zároveň jsme strana, která má zkušené exministry včetně mě jako expremiéra, vládli jsme i v těžkých krizích. Jsme silně prozápadní a stále říkáme, že Slovensko jednoznačně patří na Západ nejen geograficky, ale i politicky, ekonomicky a určitě i hodnotově,“ uvedl Heger v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

„Chceme v politice vrátit princip, že je to služba lidem, protože dnes vidíme, jak se na Slovensku někteří snaží budovat narativ, že politici mají vládnout. To jsme měli za komunistů nebo když tu byli jiní vládci v historii, ale to nechceme. Jsme vyspělá demokracie 21. století. Má to být o tom, že politici zastupují občany, slouží jim a dodávají řešení, která jim pomohou. Naším cílem je udělat ze Slovenska moderní a úspěšnou zemi, k čemuž je potřeba udělat mnoho kroků, které jsme v posledních třech letech i udělali,“ pochválil se Heger.

Vyjádřil se také k hádkám uvnitř OLaNO, které vedly ke konci vlády a předčasným volbám a také odchodu Hegera k Demokratům. „Naše cesty se rozešly, ten konflikt mezi Richardem Sulíkem a Matovičem zašel tak daleko, že způsobil rozpad celé koalice a pád vlády. Tohle je ve vyspělé demokracii hanba, když demokraté neumějí dovládnout celé volební období, a bylo to právě tímto konfliktem dvou klíčových postav. Nezvládli povýšit dobro země nad osobní animozity, které převládly. Proto se to celé rozsypalo. My dnes děláme politiku s jasným hodnotovým zařazením, prozápadní a proevropskou, proreformní, protikorupční. Toto jsou hodnoty, které reprezentujeme. Jsme strana, která chce přinést soudržnost do země, jakou je Slovensko,“ ubezpečil Heger, že s minulou vládou a jejími půtkami nemá nic společného.

Demokrati jsou podle něj strana, která se nehádá a neosočuje, ale vždy se snaží mluvit o nejlepších řešeních pro Slovensko. „Pojďme na Slovensku mluvit o řešeních, a ne se osočovat. My neosočujeme žádné politiky – ani naše soupeře jako strany Smer-SD a Hlas-SD. To jsou strany, které za sebou mají velké korupční kauzy, ale neútočíme na osoby. Když mluvím o Robertu Ficovi, tak mluvím o jeho skutcích. Nepotřebuji říkat, že Fico je takový či nějaký. Fico vybudoval monstrózní korupční systém, a to neříkám já, to říkají jeho vlastní nominanti. V tom je ten jiný náboj, je to politika slušnosti.

Ve všech vládách, kde byl Robert Fico, vyplouvala na povrch podezření na korupci, kauzy, ale tehdy měli v rukou policii a všechno ukryli pod koberec. Myslím, že je dnes od něj asi 40 lidí obviněných či odsouzených, 22 lidí se přiznalo ke korupci,“ pustil se Heger do kritiky bývalého premiéra Roberta Fica.

Demokraté vznikli spojením demokratických liberálních stran jako v Česku, kde vznikla koalice SPOLU. Pro demokraty ovšem ne tolik neúspěšné, většina stran se rozhodla pro samostatnou kandidaturu. „Mluvil jsem o tom několikrát s vaším premiérem Petrem Fialou (ODS), měli jsme tu i pana Jurečku, který přijel na Slovensko právě kvůli tomu, aby s jednotlivými lídry stran komunikoval. Já na tom setkání byl a Jurečka povzbuzoval: ‚Pojďte do toho modelu, zafungovalo nám to, nemusíte se toho obávat.‘ My jsme tomu byli velmi otevření, já to tu nabízel a tlačil na lidi, aby měli rozum a spojili se. Dokonce jsme nabídli i lídra kandidátky, takže těch ústupků, které jsme byli ochotní udělat, bylo hodně. Ale ego lídrů stran rozhodlo, řekli, že půjdou sami, a vybrali si cestu,“ mrzí Hegera, že se nepovedlo dát dohromady více subjektů.

„Jsem ale rád, že se nám podařilo spojit aspoň pět subjektů pod střechu Demokratů, čímž jsme rozdrobenost slovenské politické scény zmenšili. Navzdory tomu si strany nad pět procent řekly, že půjdou samy. Bohužel, je to následek, se kterým musíme žít. Věřím tomu, že po těchto volbách si to mnozí uvědomí a pochopí, doufám, že poprvé a naposledy, že takovou chybu už nebudou opakovat. Uvidíme, jak moc rozhodnutí jít sami ovlivní výsledek voleb, kolik z nich projde. Dnes je asi 30 procent voličů ještě nerozhodnutých, takže září nabízí plno možností,“ doufá Heger, že úspěch u voleb je stále možný.

Největší katastrofou pro Slovensko by totiž podle něj byla situace, kdy vládu sestavuje Robert Fico. „Může to ale dopadnout tak, že Robert Fico bude sestavovat vládu, a to bude velká hrozba pro Slovensko, protože jeho rétorika, jeho slovník o tom, jak nás nasměruje na Moskvu a bude kolaborovat s lidmi, kteří dnes mluví o vystoupení z NATO, to by byly nedozírné následky i pro slovenskou ekonomiku. Investoři, kteří to sledují a slyší to, tak si řeknou, že Slovensko teď určitě není zemí, kam by mohli zamířit, a ti, kteří tady již jsou, začínají přemýšlet, zda svoji investici nevezmou pryč,“ varuje expremiér a připomíná průzkum, podle nějž by ze Slovenska odešlo až patnáct procent občanů v případě vítězství Roberta Fica. „Toto je ta skepse, která tu je, když vidí preference stran jako Smer, Hlas, Republika či SNS. Tito lidé se legitimně obávají. Já si myslím, že odstěhování není řešení,“ dodal s nadějí Heger.

