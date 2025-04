Měli nás za hlupáky. Trump se s tím při 100 dnech v úřadě nemazal

U příležitosti svých prvních 100 dnů v Bílém domě poskytl americký prezident Donald Trump rozhovor moderátorovi stanice ABC News Terrymu Moranovi. Za svůj největší úspěch během tohoto období označil zajištění americké hranice.

„Dovolili (administrativa Joea Bidena), aby sem přicházeli lidé z věznic, psychiatrických léčeben, členové gangů, vrazi… Nejen z Jižní Ameriky, ale z celého světa. A teď je to úplně zavřené,“ pochlubil se Donald Trump. Zároveň dodal, že jeho vlastní vláda pracuje i na dalších významných opatřeních, u nichž se však výsledky projeví až s odstupem času.

Pravděpodobně tím narážel na zavedení cel vůči některým zemím. V následné části rozhovoru totiž hovořil o tom, jak podle něj Spojené státy čelily dlouhodobému obchodnímu zneužívání. „Ostatní země nás zneužívaly dlouhá léta. Smáli se nám, měli nás za hlupáky, ale napravujeme to,“ řekl Trump s tím, že Amerika údajně ztrácela 1,5 až 2 biliony dolarů ročně.

Zároveň odmítl, že by zavedení cel mělo vést ke zvýšení cen. „Všechno bude v pořádku. Nebylo by, kdybych to neudělal,“ řekl Trump. Argumentoval tím, že během jeho prvního prezidentského období byla na Čínu rovněž uvalena vysoká cla, a přesto se inflace držela na nízké úrovni. Během Bidenovy administrativy pak Amerika prožila inflaci „horší než kdykoliv předtím“, ale nyní se dle Trumpa ceny potravin zase snižují, klesají i ceny energií a benzinu.

„Všechno se ubírá správným směrem,“ prohlásil prezident.

Moderátor ABC NEWS Moran nicméně namítl, že 145% cla uvalená na Čínu jsou v podstatě „embargem“ a nutně „zvýší ceny všeho“.

Trump připustil, že při 145% clech Čína v podstatě nemůže se Spojenými státy příliš obchodovat. „To je dobře, zaslouží si to,“ prohlásil.

Promluvil však i o dalších zemích, které se ke Spojeným státům chovaly „stejně špatně“. Mezi prvními zmínil Evropskou unii.

Rozhovor se následně vrátil k imigraci. Moderátor Moran měl jisté výhrady k Trumpovým metodám deportace nelegálních migrantů. Trump už ze začátku namítnul, že jeho metody „se zdají být účinné“. A v souvislosti s tím, zda by měli mít nelegální imigranti nejprve vyslechnuti před soudem, než budou deportováni, prohlásil, že pokud „přicházejí do naší země nelegálně, platí pro ně jiný standard“ než pro deportace amerických občanů.

„Když Biden dovolil, aby do země proudilo 21 milionů lidí ... poskytli jsme jim slyšení, když přišli?“ dožadoval se Trump a zdůraznil, že spoustu těchto lidí je nutno deportovat, protože mezi nimi jsou i kriminálníci. „Myslíte si, že můžeme udělat 21 milionů soudních slyšení?“ ptal se s ohledem na to, že slyšení může trvat až 2 týdny.

„Musíme je dostat pryč a musíme je dostat pryč rychle,“ řekl Trump. „Dostanou to, co řeknou moji právníci,“ dodal a konečně tím odmítl možnost, že by nelegální imigranti měli dostat před deportací možnost soudního slyšení.

„Děláme něco, co je třeba udělat. Máme velmi nemocnou zemi. Joe Biden – a není to jen on, protože si nemyslím, že by věděl, co se sakra děje – ale lidé kolem něj jsou krutí lidé. A to, co udělali s touto zemí, je neuvěřitelné,“ řekl Trump.

Celý rozhovor Donalda Trumpa s moderátorem stanice ABC News Terrym Moranem si můžete pustit zde.

