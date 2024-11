Mělo to dělat všechno, nedělá to dobře nic. Musk kopl oblíbenou stíhačku Černochové, testy mu dávají za pravdu

Když se letoun F-35 vyvíjel, byl lidem i politikům představován jako cenově dostupná náhrada stíhačky F-16 a zároveň letounu A-10, který poskytuje přímou palebnou podporu. Cenová dostupnost už dávno padla, na vývoj letounu šly stovky miliard dolarů, tedy biliony korun, což se odráží i v jeho ceně.

Program letounů páté generace F-35 je podle Muska od začátku špatně, protože měl až moc ambiciózních cílů. „Konstrukce F-35 byla zničena už na úrovni požadavků, protože se od stíhačky vyžadovalo, aby měla až příliš mnoho funkcí pro příliš mnoho lidí. To z ní udělalo drahý a složitý stroj, který má být mistrem ve všech oborech. Úspěch ve skutečnosti nikdy nebyl reálnou možností,“ tvrdí Musk a připomíná, že pilotované stíhačky jsou v dnešní době bezpilotních letounů zastaralé. „Piloti se jen zabíjejí,“ dodal Musk.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people.



This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.



And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

Ten stíhačky F-35 kritizuje i v řadě dalších příspěvků na síti X. Program F-35, který už stál miliardy dolarů, dokonce označil za nejhorší poměr ceny a výkonu v americké vojenské historii. „Některé americké zbraňové systémy jsou dobré, i když předražené, ale prosím, ve jménu všeho svatého, zastavme nejhorší poměr ceny a výkonu v americké vojenské historii, kterým je program F-35!“ apeloval Musk, který bude mít v Trumpově druhé vládě na starosti efektivitu veřejné správy.

Some US weapons systems are good, albeit overpriced, but please, in the name of all that is holy, let us stop the worst military value for money in history that is the F-35 program! — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024

V dalším příspěvku si Musk ještě rýpl do drahých bojových letounů při pohledu na roj bojových dronů, jejichž efektivita je s ohledem na pořizovací náklady obrovská. „Mezitím někteří idioti stále stavějí pilotované stíhačky jako F-35,“ uvedl k videu, kde stovky dronů vzlétají synchronizovaně do vzduchu.

Meanwhile, some idiots are still building manned fighter jets like the F-35 ??? ??

pic.twitter.com/4JX27qcxz1 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Letouny F-35, které se Spojené státy snaží za obrovské částky prodat svým spojencům, zejména v rámci NATO, přitom ve skutečnosti ani nemusejí splňovat cíle, které od nich jakákoliv armáda potřebuje. Již loni nezisková organizace POGO, která se zabývá dohledem nad americkými vládními výdaji, zveřejnila expertní zprávu, podle které F-35 nezvládá to, co má.

Mimo jiné nezvládá i velice vychvalovanou schopnost poskytovat informace o bojišti. Nejmodernější letoun byl srovnán s téměř padesát let fungujícím strojem A-10 a nedopadl vůbec dobře. Americké letectvo proto o této zprávě raději roky mlčelo jako zařezané a až hrozba žaloby ho donutila se o informace podělit v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím.

Přesto česká ministryně obrany i přes protesty opozice podepsala největší kontrakt v historii české armády. Česko tak pořizuje 24 letounů F-35 za 150 miliard korun. První stroje by do ČR měly přiletět až v roce 2031, všechny zde budou do roku 2035. Válka na Ukrajině přitom ukazuje, že mnohem větší důležitosti na bojištích stále získávají drony a další bezpilotní letouny.

