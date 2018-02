Merkelová, Schulz a Seehofer uspořádali tiskovou konferenci. Oznámili důležitou zprávu

Podle informací ČTK byla uzavřena nová koaliční smlouva mezi konzervativní CDU/CSU a německou sociální demokracií. Zástupci těchto stran Angela Merkelová (CDU), Horst Seehofer (CSU) a Martin Schulz (SPD) předstoupili před novináře. Merkelová poznamenala, že cesta k této koaliční smlouvě byla dlouhá, ale vyplatila se.

Volby v Německu proběhly na konci září loňského roku a Merkelová původně vyjednávala o tzv. jamajské koalici se Zelenými a s liberály z FDP, ale politici posledně jmenované strany po čase bouchli do stolu a ukončili jednání. Tato jednání se rozběhla mimo jiné i proto, že sociální demokracie sice ve volbách skončila druhá, ale velmi oslabila, takže část politiků SPD volala po odchodu do opozice. Do této skupiny politiků patřil i Martin Schulz.

Ten však nakonec obrátil a na oficiální tiskové konferenci k podpisu koaliční smlouvy si pochvaloval, že se do smlouvy podařilo prosadit značnou část programu sociální demokracie.

„Byl jsem velmi spokojený s výsledkem sondovacích rozhovorů a jsem i s výsledkem dnešním,“ řekl předseda CSU Horst Seehofer. „Jsme rádi, že se podařilo dosáhnout kompromisů, které byly těžké pro konzervativní unii,“ poznamenal pak Schulz. „Sázím na to, že přesvědčíme členy o tom, že jsme vyjednali dobrou koaliční smlouvu,“ dodal s poukazem na to, že podepsanou koaliční smlouvu bude muset schválit ještě členská základna německé sociální demokracie. Merkelová doufá, že vláda bude stabilní a bude pracovat v zájmu lidí.

autor: mp