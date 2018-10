Merkelová: Už je čas, abych šla

Merkelová z posledních voleb, které se tuto neděli konaly v Hesensku, usoudila, že se jedná o neúspěch, který je nutno vzít na vědomí. CDU prý mohla dosáhnout lepších výsledků. Prohlásila, že CDU je stále nejsilnější stranou, a poděkovala jejím voličům. Popřela, že by vinu za špatný výsledek svalovala na ně. Slíbila, že z voleb vyvodí důsledky. Podle Merkelové má CDU odpovědi na všechny důležité otázky, dělá vše pro blaho Němců a dále přemýšlí, co by mohla udělat. Merkelová prý přemýšlí také. Uvedla též, že jako kancléřka je zodpovědná za vše, co se povede i co ne. Volby prý ukázaly, že takto už to nepůjde.

Merkelová uvádí, že jednala v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí a to bude dělat i dál. Předsednictví CDU údajně vedla s nadšením a snažila se o úspěch Německé spolkové republiky. Ale dnes je prý čas otevřít novou kapitolu a udělat následující rozhodnutí: na příštím sjezdu CDU již Merkelová nebude kandidovat na předsedkyni CDU a čtvrté volební období je pro ni poslední, v roce 2021 již nebude kandidovat. Chce tak přispět k volebnímu úspěchu CDU.

Na otázku novinářky se Merkelová vyjádřila i k tomu, kdo by ji mohl nahradit. Potvrdila, že kandidaturu podala generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová a také Jens Spahn, ministr zdravotnictví.

