Merkelová a její migrační chyba. Sama toho lituje, padlo

„České mýty o Angele Merkelové často žijí vlastním životem. Nezávislým na jejich předloze. Angela Merkelová je tak střídavě označována za komunistku i agenta mezinárodního kapitálu, organizátorku barevných revolucí hnanou nenávistí k Rusku i Putinova pudlíka. Česku se navíc vedle negativní, černé merkelovské legendy, vynořil i její protějšek. Oslavný mýtus. Příběh o bezmezně zásadové političce, o neochvějném sloupu Západu, opoře liberálních hodnot. Oba tyto příběhy se mýlí," píše v knize Jonáš. Jaká je tedy podle něho pravá tvář Angely Merkelové?

„Angela Merkelová je v první řadě vynikající krizový stratég a krizový manažer. Ona skutečně krize umí. Co tak úplně neumí, je krizím předcházet. Většinou čekala až do chvíle, kdy ty nejvyhrocenější dopady krizí dopadaly na samotné Německo, a teprve v tu chvíli je začínala řešit. Není to také politik, který by pro Německo nebo pro Evropu přinesl nějakou zásadnější vizi. Je to skutečně spíš dobrý správce té současnosti než někdo, kdo by přicházel se zásadní vizí do budoucna,“ poznamenal Jonáš.

„V Česku se Angela Merkelová velmi často posuzuje prizmatem jediné události. A to je migrační krize. A z ní potom pro různé pozorovatele vychází různě, pro někoho skutečně jako ten, kdo ohrozil bytostně existenci českého národa. Jako by český národ byl ohrožen z Německa. A to je něco, co perfektně zapadá do starých kolejí české historie. Na druhé straně někteří její obdivovatelé říkají, že to je zásadový politik, který zvedl ten prapor liberálních hodnot,“ podotkl.

V Německu je podle jeho slov vnímána úplně jinak. „Je vnímána především jako politik velmi pragmatický, až někdy bezzásadový a příliš ohebný,“ uvedl. „Němci mají s Angelou Merkelovou 16 let zkušeností, a mají především zkušenost Angely Merkelové jako té správkyně Německa v době relativní stability a relativní ekonomické prosperity. Jiná otázka je, jestli se o to Angela Merkelová zasloužila. Jestli to nebyli její předchůdci, kdo se odvážil velmi bolestivých ekonomických reforem, a tím pádem také zajistili své nástupkyni Merkelové poměrně komfortní pozici v čele země, která – pokud do ní nezasáhly vlivy ze zahraničí – poměrně uspokojivě rostla,“ řekl Jonáš.

Ten následně rozebral známou větu Merkelové, již pronesla v souvislosti s migrační krizí – „Wir schaffen das.“ „Ona sama ji považuje za velmi nešťastnou. Možná je pozoruhodné, že na začátku nevzbudila vůbec žádný ohlas. V podstatě, když zazněla na té tiskové konferenci, tak si jí nikdo z novinářů nevšiml. A Angela Merkelová ji vědomě znovu a znovu opakovala, dokud se z ní nestala takováto legenda, a vzápětí její prokletí. Protože ona sama po nějaké době uznala, že si tím na sebe ušila bič. Je také otázka, co tím vlastně přesně myslela. Uvažuje se o tom, že to je produkt jejího mediálního oddělení, které chtělo nějakým způsobem reagovat na neméně ikonickou větu z kampaně Baracka Obamy: ‚Yes, we can.‘ Ale není skutečně příliš jasné, co Angela Merkelová myslela touto větou v okamžiku, kdy ji prohlásila. Především si myslím, že byla cílená na tehdejší situaci a tehdejší situaci orgánů německého státu, které se potýkaly s velmi těžkým úkolem při zvládání těch statisíců uprchlíků, kteří přicházeli do Německa. A že tím nebyla myšlena žádná zásadní vize do budoucna, nějaká přestavba německé společnosti podle nějakého multikulturního mustru,“ sdělil Jonáš.

Merkelová podle Jonášových slov stále dominuje žebříčkům popularity – a to přesto, že za pár dní odchází. „Když se podíváme na ty poslední průzkumy, tak ta čísla jsou skutečně zarážející. Po šestnácti letech vlády, po celé řadě krizí, kterými Německo prošlo, nejde jen o migrační krizi, přestože ta byla nejvýznamnější, ale Angela Merkelová v podstatě řešila jednu krizi za druhou. A po šestnácti letech této vlády více než 70 procent Němců, respektive německých voličů, v jednom z těch zmiňovaných průzkumů řeklo, že Angela Merkelová celkem vzato byla dobrá kancléřka. A co je opravdu fascinující či přinejmenším pozoruhodné, je, že okolo 30 procent voličů Alternativy pro Německo, tedy strany, která vznikla skutečně jako projekt antiMerkel, do které přešla celá řada voličů, ale také politiků CDU, kteří nebyli spokojeni s Angelou Merkelovou, a právě jejím posunem doleva či k politickému středu, tak přesto 30 procent těchto lidí se domnívá, že Angela Merkelová byla dobrou kancléřkou,“ poznamenal Jonáš.

