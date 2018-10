Merkelová prožívá krušné chvilky a za pár dní může být ještě hůř

Bruselský server Politico píše o „povolební kocovině“ Merkelové a konstatuje, že strany vládní koalice, tedy CSU a SPD, utrpěly v Bavorsku „ponižující ztráty“. „CDU z blamáže obvinila CSU, ta zase vládu v Berlíně, SPD potom obvinila ze svého neúspěchu CSU, Boha a vůbec celý svět,“ píše server s nadsázkou a dodává už ve vážném tónu, že propadák CSU a SPD působí vládní koalici velké problémy a ještě více destabilizuje německý politický systém.

Podle serveru Politico tak bude mít Berlín opět méně prostoru a energie, aby řešil problémy, kterým čelí Evropská unie. „A to ještě čekají Německo za dva týdny volby v Hesensku, kde nejspíš opoziční Zelení a Alternativa pro Německo dosáhnou opět skvělých výsledků. Podle průzkumu veřejného mínění by CDU v Hesensku mohla ztratit až čtvrtinu dosavadních hlasů. Současná koalice se Zelenými by tak mohla být ohrožena,“ soudí Politico.

Celý text v angličtině je ZDE.

„Problém pro poražené navíc vězí v tom, že nevědí, proč vlastně prohráli. Kvůli migraci? Kvůli rostoucímu nájemnému? Jedno je však jisté. V Bavorsku se hlasovalo také o Berlínu. V případě Bavorska mohla svést Merkelová vinu na CSU, ale v čele hesenské CDU stojí její spojenec Volker Bouffier. Pokud prohraje on, prohraje s ním zároveň i kancléřka. Tato porážka by nakonec mohla vyústit v její odchod z čela CDU.“

Dalším problémem pro vládu v Berlíně je SPD. „Pokud socialisté opět selžou, bude chtít strana vystoupit z koalice. V takovém případě by se musela Merkelová pokusit obnovit již jednou neúspěšná jednání s FDP a Zelenými. Nebo by mohla kancléřka směřovat k menšinové vládě. Třetí variantou je vyhlášení nových voleb, které by ukončily její politickou kariéru,“ uvádí Politico s tím, že naopak Horst Seehofer dle svých slov odcházet nehodlá.

Někteří jeho spolustraníci však mají odlišný názor a přičítají neúspěch CSU dohodě s CDU stran migrace. „Není možné se po volbách v Bavorsku vyhnout diskuzi o budoucnosti vedení naší strany,“ říká bývalý ministr v Berlíně za CSU Peter Raumsauer. Otěže ve straně by tak mohl převzít bavorský premiér Söder. Tomu je sice vyčítána špatná kampaň, ale mnozí obviňují z celkového neúspěchu spíš Seehofera.

