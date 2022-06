Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha se blíží

reklama

Svůj stánek, který bývá hojně navštěvovaný, zde bude mít i pražské nakladatelství Olympia založené zkraje padesátých let minulého století. Olympia si dodnes udržela kredit solidního vydavatelského domu s bohatým spektrem produkce od literatury pro děti, včetně komiksu, přes sportovní a turistickou až po zájmovou četbu, které kraluje literatura faktu, romány, historické knihy i lehké žánry jako jsou detektivky, krimi či sborníky medailonů populárních osobností.

O náměty ani autory není nouze, jak je to ale s papírem?

V současné době vede a řídí toto více jak šedesát pět let existující nakladatelství Karel Hejna. „Mám takovéto propagační akce velmi rád,“ usmívá se ředitel Hejna. „Je to pro mne mimořádná příležitost k popovídání si s nejrůznějšími čtenáři ze všech věkových i sociálních skupin, a vyslechnu si mimo jiné, co by si kupříkladu přáli čtenáři najít za tituly v novém edičním plánu. Občas je zajímavé, jak se jejich přání a zájmy kříží s představami autorů samotných. Problémy s papírem přišly nečekaně. Nejenom, že je málo papíru na tisk knih, ale i materiálu na obálky publikací. Sháníme papír, jak se dá. Situace je složitá především proto, že u nás byla nesmyslně zlikvidována řada domácích papíren a jsme prakticky odkázáni na dovoz,“ říká Hejna.

Foto: Karel Hejna. Autor: Jiří Vlastník

Loňský ediční plán byl plný. O jaké tituly například šlo? „Jan Žáček: Vražedné povídky s podtitulem Od mocnářství po protektorát, Sborník Svatý Václav a návrat k českému národnímu povědomí, Alena a Jaroslav Klempířovi: Taje grónského života – báje, mýty a jiná vyprávění, Jaroslav Doubrava: Cikáni (Romové) aneb to, o čem se nesmí mluvit nebo kupříkladu reportážní výlety do historie Taťany Březinové pod názvem Nyní chléb budete jísti, či XVI. Mistrovství Evropy ve fotbale. Lákavý je v neposlední řadě Miloš Zeman: Futurologie – unikátní kniha zlomového roku 1968. Zapomenout bychom neměli na Jana Součka a jeho Smrt si tě najde, Kuba – perla Karibiku od Zdeňka Kalkuse či na dva poslední tituly talentovaného a pracovitého spisovatele Tomáše Hejny Podivně pravdivé příběhy a 100 osobností na Kralupsku, Slánsku a Kladensku (I. část).“

A co Olympie připravuje na první polovinu roku 2022? „Těch publikací je celá řada,“ dívá se ředitel Karel Hejna do edičního plánu a vypočítává.

„Několik titulů se nám přesunulo samozřejmě z pandemie do roku 2022, jako třeba kniha Václava Junka Smrt Evropy, která patří do žánru alternativních dějin, nebo průvodce Tomáše Hejny 50 zajímavostí na Kralupsku, Slánsku a Kladensku. Vedle ní vydáme také poslední díl ze série Toulek, které se zabývaly významnými českými bojišti – Bojiště jižních Čech. Dál chystáme knihu Taťany Březinové Moravské šlépěje ve světě, Žáčkův historický detektivní román Vrah Lecián a další. Samozřejmě zde budeme prezentovat například na začátku roku vydávanou knihu Zakázané ovoce, kde jsou detektivní příběhy sexuálních zločinů podle skutečných událostí. Velkou událostí rozhodně bude prezentace knižních bestsellerů Jsem Baťa, dokážu to! od Jozefa Banáše, který se veletrhu zúčastní osobně, a dalšího úspěšného titulu Lovec mafiánů! od exkriminalisty Karla Tichého. A potom je tu kniha Reprezentanti, která už je v přípravě a bude jedním ze zlatých hřebů příštího veletrhu. Je to velká obrazová publikace o našich nejlepších fotbalových reprezentantech historie a bude mít na veletrhu premiéru. Hodně si slibujeme i od publikace dokumentaristy Martin Mahdala Zákon pěti klasů – Řízený hladomor na Ukrajině, která reaguje na vyhrocenou situaci s Ruskem a díky přepisu originálů z původních archivů KGB přináší řadu důležitých svědectví k tomuto tématu.“

Závěrem nás zajímalo, jak chod a produkci nakladatelství Olympia ovlivnily poslední dva roky, poznamenané pandemii koronaviru a následnými nejrůznějšími ekonomickými potížemi včetně zavřených knihkupectví.

„Situace byla mimořádně těžká, prakticky jsme se s podobnou během posledních dvaceti let našeho fungování nesetkali. Museli jsme nejenom mobilizovat všechny naše síly, ale náramně si i takříkajíc utáhnout opasky,“ vzpomíná Karel Hejna. „Abych byl ale konkrétní, dotační systém podpory Ministerstva kultury byl a je z hlediska vypracování žádostí tak složitý a nepružný, že dostat se k penězům skoro nešlo. Pomohl nám alespoň příspěvek na výplaty při 60 procentech. Naštěstí jsme ale přežili, přesunuli většinu výroby k nám do tiskárny a omezili náklady na minimum. Teď jen doufáme, že se někde zastaví zdražování cen energií a inflace. Ale to už bohužel neovlivníme,“ uzavřel Hejna.

