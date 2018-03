Mezinárodní ostuda Miloše Zemana? O průšvihu s Číňany píše globální magazín

Cesta Mynáře a Nejedlého do Číny zaujala vedle těch českých i zahraniční média. „Zprávy o vyšetřování šéfa CEFC z důvodu údajného korupčního jednání vyvolaly obavy v České republice, kde společnost investovala do několika projektů. Mimo jiné ve finanční skupině J & T , do pivovaru Lobkowicz, fotbalového týmu Slavia Praha či několika pražských hotelů,“ píše Reuters s tím, že vztahy s Čínou se staly v prvním volebním obdobím pro Zemana jedním z klíčových bodů.

„Do Číny Mynář s Nejedlým cestoval z pověření prezidenta,“ cituje Reuters z textové zprávy, kterou agentuře poslal Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček a připomíná, že Jie Ťien-ming působí také jako prezidentův poradce. Podle Reuters také s oběma spolupracovníky hlavy státu cestoval zástupce šéfa CEFC pro Evropu Jaroslav Tvrdík. Čínská strana uvedla na dotaz Reuters, že o návštěvě této trojice v zemi nemá žádné informace.

Návštěva spolupracovníků prezidenta v Číně neunikla ani americkému magazínu Foreign Policy, že Praha možná bude měnit svůj postoj k Číně. „Společnost, v jejímž čele stojí Jie Ťien-ming, se rozhodla vytvořit si z České republiky svoji základnu pro svůj byznys v Evropě. Stalo se tak v roce 2015 a loni CEFC udělala krok k tomu stát se velkým globálním hráčem, když koupila za 9,1 miliardy dolarů podíl v ruském gigantu Rosneft.“

„Problémy Jie Ťien-minga se zákonem zvýšily v Praze obavy z možných následků pro čínské investice a prezident Zeman coby hlavní propagátor utužování vztahů s Pekingem vyslal s cílem zjistit situaci přímo do Číny své dva nejbližší spolupracovníky,“ zmiňuje Foreign Policy s tím, že prezident vždy nebyl takovým příznivcem čínských investic. „V roce 1996 se posmíval politikům, kteří usilovali o čínské investice. Řekl, že někteří chtějí ve své horlivosti podstoupit plastickou operaci a nechat si udělat šikmé oči.“

Trojice spolupracovníků Zemana odcestovala do Číny v úterý a v sobotu se vrátila zpět do České republiky. Po přistání na Letišti Václava Havla se však setkání s novináři vyhnuli a více o jejich misi zatím neprozradil ani prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten pouze přislíbil, že v tomto týdnu se veřejnost i média dozvědí víc. Pokud by se prokázalo, že Zemanův poradce Jie Ťien-ming se dopustil protizákonného jednání, s největší pravděpodobností by o svoji pozici v prezidentském týmu přišel.

autor: pro