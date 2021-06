Michaela Bakala: Na příjmení jsem hrdá. OKD je uzavřená kapitola. Těším se na českou Čaputovou

reklama

Bakalovi dnes údajně žijí převážně ve Švýcarsku a USA. Je pro ní jako manželku Zdeňka Bakaly její příjmení přítěží nebo snad cejchem? „Já to paradoxně jako cejch necítím, na druhou stranu jsem na to hrdá. Uvědomila jsem si hodnoty, které si můj muž sám odžil, dokázal, zastává. Znám ho dost dlouho na to, abych viděla, že je hodně konzistentní,“ prohlásila Bakala s tím, že její manžel prý vzbuzoval emoce už v 90. letech, kdy se měl stavět proti kupónové privatizaci Václava Klause.

Bakala také připomněla, že její manžel spoluzakládal pražskou burzu. „Vím, že Miloš Zeman nebo Klaus nebyli zrovna příznivci toho, že tady něco takového vzniká. Když se zpětně dívám na jeho působení, tak si říkám, že ho budou hodnotit až jiní. A už ne pod tlakem událostí, do kterých se tato země dostala, mnohdy nešťastnou náhodou a nepochopením. Kritiku od této skupiny lidí, od politiků, osobně beru jako ocenění našeho působení. Jako ocenění našich hodnot,“ hájí se filantropka.

Téma, které v rozhovoru nemohlo chybět, byla privatizace OKD. Tu prý Bakala a její manžel považují za uzavřenou kapitolu. „Protože se ukázalo, že tato investice prošla vývojem. Ukázalo se, co se děje s budoucností těžby uhlí i všude ve světě. Jak krize v energetice zamávala nejen českými doly.“

Zdeněk Bakala se podle své manželky nikdy nevyhýbal odpovědnosti za to, co se s OKD stalo. Tomu poněkud odporuje fakt, že ve chvíli, kdy se kauzou začala zabývat sněmovní komise, odjel Bakala z České republiky, a nemohl tak před komisí vypovídat. Podle jeho manželky ale do Čech stále jezdí pravidelně: „Pravidelně, možná ne tak často. Když se člověk dostane pod mediální a politický tlak – a my tady nežijeme trvale už dlouhodobě –, tak se logicky vaše priority přesouvají jinam. Manžel se ale nikdy nevyhýbal odpovědnosti. Ke všem otázkám se vyjádřil, přestože byl přehlušen – nechtěli mu dát správný prostor.“

Zdeněk Bakala, jako vlastník jednoho z nejvýznamnějších mediálních domů, společnosti Economia, podle slov své manželky nikdy nezneužíval jejich vlastnictví ve svůj prospěch. „Vzal to jako profesní výzvu. Nikdy nikoho z nás nenapadlo toho využívat pro svůj nástroj pro vlastní PR. Nebo pro jakýkoliv jiný politicko-byznysový vliv,“ uvedla Bakala.

„Investice mého muže do médií nebyla investice do vlastního prospěchu nebo vlivu. Jak ho znám, tak si byl vědom, že něco takového, jako jsou Economia a Respekt, si zaslouží, aby mohly zůstat na trhu a ještě se rozvíjet,“ dodala s tím, že média brali více jako filantropii než jako investiční příležitost. I přes to má podle filantropky Bakaly údajně společnost Economia velkou hodnotu a Bakalovi jsou prý často dotazováni, zda ji neprodají.

Řeč byla i o politice. Bakala třeba promluvila i o zastoupení žen v politice. Těší se prý na první českou premiérku a prezidentku. Zároveň je prý moc ráda za Slovenskou hlavu státu Zuzanu Čaputovou. Ta je podle ní důstojným zástupcem země. Ona a její manžel mají prý obavy ze ztráty svobody a uzavírání se světu. V souvislosti s tímto negativním trendem zmínila třeba Polsko nebo Maďarsko.

