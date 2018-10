Michal David odpovídá kritikům: Já že jsem zpíval komunistům? Vždyť jsem měl tátu v emigraci

Zpěvák Michal David má jednu jistotu. Muž, který nazpíval „Decibely lásky“ nebo slavná „Céčka“, dostane státní vyznamenání. Prezident Miloš Zeman mu ho udělí, neboť má za to, že zpěvák rozdával a rozdává ve svých písních radost milionům lidí.

Sám David navíc v rozhovoru pro server Aktuálně.cz odmítá, že by kdy sloužil komunistickému režimu. „Nikdy jsem nezpíval pro komunistický režim. Zpíval jsem za komunistického režimu, stejně tak jako mnoho milionů občanů pracovalo v komunistickém režimu. Dnes již máme režim kapitalistický a stále vyprodávám své koncerty. Poslední mé letošní turné skýtalo dvacet koncertů. Na ty přišlo více než šedesát tisíc platících diváků. To je má odpověď,“ uvedl zpěvák s tím, že sám měl tatínka v emigraci. Otec žil ve Švýcarsku. Ale David chtěl zůstat v Česku a budovat si tu kariéru. A zpívání mu nikdo nezakazoval.

Na jeho koncerty prý dnes chodí šestileté děti stejně jako sedmdesátileté babičky.

To, že státní vyznamenání dostane, pokud se to skutečně stane, si nijak nevykládá. Není prezident a nerozhoduje o tom, komu se státní vyznamenání udělí. A lidem, kterým se nelíbí, že snad dostane vyznamenání, popřál vše dobré, mají být šťastní. On sám se prý snaží vystupovat nekonfliktně, řádně platí daně a nedělá nic protizákonného.

A co oceňuje na prezidentu Zemanovi? „Je takový, jaký je. Na nic si nehraje, řekne to, co si myslí, a nebojí se to říct naplno. Bohužel to mnohým lidem nevoní a odsuzují ho za to,“ řekl David.

