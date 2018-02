Michal Hašek: Zažil jsem silnou opoziční ČSSD. Ale jinak se to dělá v počtu sedmdesáti a jinak s patnáctičlenným klubem

Podle Jiřího Zimoly prezident nezklamal, na nikoho z kandidátů vyloženě neukázal a zároveň byl poměrně kritický k minulému vedení. „Spíše vyzývá sociální demokracii k toleranci menšinové vlády. Model, který bych preferoval já, je jednání o vzniku otevřené koalice, kde jsou si partneři rovnocenní, jeden druhého nebude okopávat a prohlasovávat zákony s jinými partnery. Pokud hnutí ANO zvolí takovou cestu, tak si myslím, že je to cesta poctivější, než tolerance menšinové vlády,“ zhodnotil proslov Miloše Zemana.

Podstatné podle Zimoly je navázat na úspěchy ČSSD z devadesátých let. Zároveň sdílí obavy prezidenta, že by sociální demokracie mohla upadnout v zapomnění, pokud bude pouze v opozici. „Proto podporuji vyjednávání o otevřené koalici, protože patnáctičlenný klub je klubem posledních patnácti statečných, kteří při konkurenci ostatních a mnohdy mandátově početnějších politických stran, nemusí mít takový přístup k médiím. Lidé by si později mohli říci, že ČSSD tu ani není a ani nám nechybí. Přál bych si, aby ČSSD brzy začala lidem chybět a aby si uvědomili, že plníme program i z vládních lavic,“ vysvětlil Jiří Zimola a podotkl, že pokud chce strana vyloučit rizika zapomenutí sociální demokracie, pak bychom měli dát o sobě maximálně vědět,“ uzavřel Zimola.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle jihomoravského hejtmana Michala Haška neměla ČSSD od sjezdu před sedmi lety tolik kandidátů na předsedu a vypovídá to o situaci uvnitř strany. „Zažil jsem silnou opoziční ČSSD, ale jinak se razantní opozice dělá v počtu sedmdesáti jako druhá nejsilnější parlamentní strana a jinak při patnáctičlenném klubu, kdy jsme šestou nejméně početnou frakcí,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz svůj pohled Hašek.

Podle něj se s opoziční rolí ČSSD dá pracovat, ale při současném složení Parlamentu to vidí jako velmi obtížnou misi na celé další čtyři roky. Současně dodal, že bez aktivní účasti sociální demokracie ve vládní koalici je obava o její další propad reálná: „Když se dívám na diskuzní pořady, většinou jsou zváni tři, čtyři diskutující a ČSSD je v nich zastoupena velmi málo.“

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Sjezd ČSSD v Hradci Králové

Psali jsme: „Tohle se nesmí dostat ven!“ Utajovaná schůzka elit ČSSD: Noční Hradec, uzavřený salonek restaurace. Jen PL mají exkluzivní FOTO a informace, jak se handlují top funkce Nebojte se, nasaďte si je... Zimola rozdal mezi delegáty růžové brýle a spustil... Hamáček vyslechl projev Zemana a pro PL řekl: Nebyl bych tak kategorický. I z opozice se dají získat politické body Miloš Zeman na sjezdu ČSSD nemilosrdně zúčtoval s těmi, kteří šli proti němu ve volbách. Doporučil zahájit jednání s ANO. A všem připomněl zradu, kterou ve straně zažil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová