Michal Hašek se nedržel zpět: Začalo to válkou na Ukrajině. Fialův úřad pro pravdu

Michal Hašek přiznal, že sledoval inauguraci Donalda Trumpa s velkým zájmem: „Především projev prezidenta Trumpa po složení přísahy. A to si myslím, že bylo to hlavní poselství. Skončila stará éra liberálně progresivního tlaku předchozí americké administrativy,“ řekl Michal Hašek pro XTV. Zdůraznil tři klíčové body projevu: „Dneškem končí Green Deal, dneškem končí cenzura a dneškem máme v Americe už zase jenom dvě pohlaví – muže a ženy,“ dodal.

Hašek se vyjádřil k české delegaci přítomné ve Washingtonu, kde nefigurovali vládní politici. „Oficiálním zástupcem státu byl pouze pan velvyslanec, ale byli tam i čeští politici s vazbou na Evropský parlament,“ řekl Hašek. Na inauguraci pak byli europoslanci frakce Patrioti pro Evropu, tedy hnutí ANO a strany Motoristů. „Náš premiér Fiala ani prezident Petr Pavel pozvánku nedostali, což je také vzkaz.“

Připomněl i původ Trumpovy první manželky Ivany, která pocházela ze Zlínska. „Máme jednu výhodu, kterou nikdo jiný nemá. Trumpova bývalá manželka pocházela z Československa, konkrétně ze Zlína, a část jeho rodiny má kořeny v České republice. Otázka je, zda s tím někdo z našich politiků dokáže pracovat,“ zapochyboval Hašek.

Podle něho by Česká republika měla udržovat dialog nejen s USA, ale i s dalšími velmocemi. „Měli bychom mít dobré vztahy jak se Spojenými státy, tak s Čínou a do budoucna i s Ruskem. To, že s nějakou zemí mluvíme, neznamená, že podporujeme její politiku,“ myslí si.

Všiml si také, že USA pod vedením Trumpa půjdou přímo proti politice Evropské unie. „Donald Trump řekl: ,Končí Green Deal.‘ Myslím si, že teď v Bruselu řadu lidí bolí hlava. Evropská komise tlačí politiku, která de facto podrazí evropský průmysl, a Fialova vláda jim v tom dělá užitečné idioty,“ poznamenal kriticky Hašek.

Vyjádřil se i k otázce genderu. „Jsou buď muži, nebo ženy. V posledních letech nám tlačí do hlavy, že pohlaví je 70, 90, možná už přes 100. To je devastační a zasahuje to už do vzdělávání dětí,“ varoval Hašek.

Michal Hašek označil za extrémně závažné téma cenzury, která se vrátila do České republiky. „V České republice byl nezákonně vypnut provoz několika desítek webů. To je nepřípustné,“ připomněl Hašek první měsíce po zahájení války na Ukrajině, kdy došlo na popud státních struktur k zablokování několika „dezinformačních“ webů. V podobné politice pak vláda Petra Fialy pokračuje. „Ten jejich úřad pro pravdu nám tady vlastně říká, kdo je a není dobrý občan. To je nepřípustné,“ připomněl Hašek vládního koordinátora pro strategickou komunikaci Otakara Foltýna.

Hašek uvedl, že se PRO poučilo z evropských voleb. „Ve volbách do Evropského parlamentu jsme skončili těsně pod čarou. Proto jsme do krajských voleb vytvořili spojenectví s SPD, Trikolorou a Svobodnými, což nám vyneslo sedm mandátů,“ zhodnotil spojení s SPD Hašek.

Dodal, že mezi klíčové programové body patří boj proti politickým neziskovkám, změna energetické politiky a ukončení prodeje energie přes lipskou burzu: „Chceme, aby ČEZ byl stoprocentně vlastněn státem a abychom vystoupili z lipské burzy. To by mělo okamžitý pozitivní dopad na ceny energií pro občany,“ je přesvědčen Michal Hašek.

