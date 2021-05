Migrace a Piráti: To nejde nevidět. Slova, na která Bartoš bude muset reagovat

Předvolební kampaň odstartovala. Alespoň to vypadá podle řečnických výměn mezi hlavními konkurenty – současným premiérem Andrejem Babišem (ANO) a pirátským předsedou Ivanem Bartošem, jehož strana se do voleb spojila se Starosty a nezávislými. Jedním z témat už je nelegální migrace a migrace v Evropě vůbec.

reklama

Premiér Andrej Babiš ve videu na sociálních sítích prohlásil, že s Piráty ve vládě se zvýší nelegální migrace do země, a přiřadil je k zeleným fanatikům v Evropské unii. Šéf Pirátů Ivan Bartoš pro server iDNES.cz taková nařčení odmítl s tím, že mají v lidech vyvolat strach a nejistotu, a proto je premiér používá. Faktem však zůstává, že politika hnutí ANO a Pirátů se v přístupu k migraci liší. Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 70% Ne 16% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 3415 lidí

Tvrdí to politolog Petr Sokol: „Určitě platí, že hnutí ANO a Piráti se STAN mají na migraci jiný názor. Zatímco Andrej Babiš hrál antimigrační kartu velmi silně, tak Piráti se k tomu nějak vyjadřovali v minulosti, jinak se k tomu vyjadřují dnes. A samozřejmě je zde záležitost, která souvisí s tím, že v rámci Evropského parlamentu patří do poslaneckého klubu společně se Zelenými a dalšími stranami. Ten je ve spektru evropské politiky jeden z nejotevřenějších klubů vůči migraci. Piráti dnes popírají, že by například podporovali kvóty, ale jak říkám, mají na to jiný názor než Babiš,“ řekl redakci Sokol. Pirátská strana podle něj patří v rámci Evropy k subjektům, které jsou migraci otevřenější než většina českých politických stran.

Hampl: Migrace bez omezení a kontrol

Sociolog Petr Hampl se domnívá, že Česká pirátská strana tak, jak několik let naprosto konzistentně vystupuje, bude prosazovat přijímání migrantů bez bezpečnostních kontrol a bez početních omezení. Všechna jejich vyjádření jsou podle jeho slov úplně jednoznačná. „Neuvádějí to dvěma slovy, že budeme přijímat miliony migrantů, ale používají věty jako: budeme akceptovat mezinárodní dokumenty, budeme akceptovat evropské přerozdělování a podobně. Ano, Piráti znamenají neomezenou migraci, a pokud já vím a měl jsem možnost diskutovat s voliči Pirátů, oni s tím počítají. Piráty volí lidi, kteří zde chtějí neomezenou migraci bez bezpečnostních kontrol a bez početních omezení,“ sdělil Hampl.

S tím souhlasí Tomio Okamura, předseda opozičního hnutí SPD: „Televize Prima CNN NEWS před týdnem připomněla výrok Ivana Bartoše. Cituji: přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, podobně jak snad ještě chvíli bude internet. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém. Tak odpověděl Ivan Bartoš na Pirátském fóru na dotaz k imigraci (v roce 2009, Ivan Bartoš označil výrok za mladickou nerozvážnost s tím, ze dnes vidí věci jinak, pozn. red.) Jeho výrok potvrzuje, že ano, Piráti otevřeně propagují migraci a otevřeně prosazují přijetí eura v České republice,“ uvedl Okamura pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Opakování Krymu? Lidé na východě Ukrajiny dostávají ruské pasy. Prezident Zelenský má obavy

Premiér si přihřívá polívčičku

Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 8691 lidí

Andrej Babiš na videu na sociální síti také řekl, že byl vždycky proti migraci a společně s maďarským protějškem Viktorem Orbánem se mu podařilo zastavit kvóty na přerozdělování migrantů. Podle Petra Hampla si však neoprávněně přihřívá polívčičku. „Ano, v jedné věci jsme postupovali společně s Maďarskem, na druhou stranu nechal premiér Babiš podepsat Marakéšský protokol, Česká republika přistoupila k mezinárodnímu paktu o uprchlictví a je spousta věcí, které Babiš udělal polovičatě, nebo kde pootevřel migrační dveře. Takže rozhodně ano, Babiš znamená mnohem méně migrantů než Piráti, ale myslím, že nemá tak úplně pravdu, když říká, že on by měl zpětně protimigrační postoj,“ rozebral Babišův výrok sociolog.

Psali jsme: „Biologický útok“ proti české armádě? Poslanec Volný jde do Sněmovny s neuvěřitelnou informací Radomil Bábek: Bude líp! Výkřik ducha normalizace AOPK ČR: Rozhodnuto - v Milovickém lese v CHKO Pálava by se mělo hospodařit šetrněji Výborný (KDU-ČSL): Vídeňská deklarace na podporu cyklistické dopravy

Babiš: Piráti jsou zelení fanatici

Premiér Andrej Babiš se do svých hlavních oponentů v podzimních parlamentních volbách opřel také kvůli tomu, že spolupracují v Evropském parlamentu se Zelenými, jak upozornil výše Petr Sokol. „Piráti jsou řízeni z Evropského parlamentu, tam jsou ty zelení fanatici, kteří nám chtějí zničit hospodářství a průmysl. Je to trend v Evropě, všude jsou Zelení, u nás jsou Piráti,“ odpověděl předseda hnutí ANO ve videu na dotaz voliče. S tím však Sokol nesouhlasí: „Čeští Piráti řízení z Evropského parlamentu podle mého názoru nejsou, ale jde o samostatnou stranu. Není to jako za komunistické internacionály, kde by strany byly řízeny z centrály, tak tomu není. Na druhou stranu platí, co jsem už naznačil, že Česká pirátská strana se na evropské úrovni spojuje se Zelenými, kteří dnes v Evropském parlamentu a i v jednotlivých národních státech prosazují velmi silně zelenou politiku. Andrej Babiš to halí do populistických sloganů, populárních až populistických, ale to, že Piráti spolupracují se Zelenými v Evropském parlamentu, je pravda,“ vysvětlil politolog. Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021) Už jsem po očkování alespoň jednou dávkou 36% Nechám se očkovat 4% Nenechám se očkovat 58% Nevím 2% hlasovalo: 11230 lidí

Hampl tvrdí, že Babiš má pravdu. Piráti jsou podle jeho názoru plnohodnotná náhrada Zelených. Souhlasí s ním i v tom, že vláda Pirátů by znamenala zničení české ekonomiky i podnikatelů: „Nejsou proti korporacím, nehodlají korporace zdanit. Když se nedávno vedl spor o zvýhodňování českých zemědělců proti nadnárodním strukturám a sítím supermarketů, tak se postavili na stranu supermarketů. Na nich je zajímavé, že tahle parta má dnes obrovské zázemí pro vzdělání, má spoustu peněz a podporu velkých médií. Otázka logická zní, kdo jsou ti, co je podporují, a co za to budu chtít? Myslím, že to vidíme, budou chtít volnou migraci, likvidaci českého hospodářství a větší prostor pro nadnárodní firmy. A Piráti se k tomu celkem jasně hlásí,“ domnívá se Hampl.

Okamura: Piráti navrhují politiku a la Greta Thunberg

Nelíbí se to ani Okamurovi, podle něhož SPD sice prosazuje rozumnou ochranu přírody a přírodních zdrojů, ale vadí mu způsob, který navrhují Piráti se Zelenými v Evropském parlamentu. „Zlikviduje ekonomiku, zásadně zdraží českým občanům elektrickou energii a Česká republika by se zcela dostala do područí zahraničních zájmů. To, co navrhují Piráti, je politika a la Greta Thunbergová,“ sdělil s tím, že pro Českou republiku jde o zcela nerealistickou hospodářskou politiku a výsledkem bude zdražení základních potřeb pro Čechy, které se netýkají pouze energií, ale zvyšování daní a tahání peněz z kapes voličům.

Další Babišova kritika směrem k jeho volebním vyzyvatelům mířila na jejich zkušenosti. Podle premiéra jsou v České pirátské straně lidé mladí a šikovní, ale o řízení státu nevědí vůbec nic. Obává se také jejich práce s veřejným rozpočtem a vlivu na českou ekonomiku. Petr Sokol k tomu řekl, že když rozbalíme už probíhající předvolební slogany, tak Piráti v České republice zatím ve vládě nebyli a ani v žádné významnější evropské zemi. „Na druhou stranu jsou dnes v krajích a ve městech, takže nějakou zkušenost nabrali. Co se týká ekonomické politiky, překvapily mě návrhy, co se dostaly na veřejnost, kdy někteří Piráti volají po zvýšení daní. A když se podíváte na program Pirátů a STAN pro volby do Sněmovny, tak v něm nenajdete, že se nebudou zvyšovat daně, naopak najdete, že se některé konkrétní daně zvyšovat budou. Je to spojeno s jejich zelenou politikou, ale kdybychom poměřovali politické strany podle daňové ekonomické politiky, kdo patří více k pravici a kdo k levici, tak mně připadá, že se Piráti v ekonomické politice posouvají spíše k levému středu,“ vysvětlil Sokol.

Podle Tomia Okamury se vládnutí Pirátů zase ukazuje na řízení Prahy. „V letošním roce, kdy lidé přicházejí o práci, kdy v cestovním ruchu pracovalo 240 tisíc občanů České republiky, tedy do loňského jara, a z toho většina v Praze, tak místo udržení pracovních míst a vytváření pracovních příležitostí přiklepli statisícovou dotaci průvodu Prague Pride. Na tom vidíte priority Pirátů, když krachují firmy, stoupá nezaměstnanost a lidé masově přicházejí o práci, tak Piráti dají statisíce na průvod homosexuálů. Nic proti homosexuálům, ale myslím, že rozumní politici by měli mít v současné krizi jiné finanční priority,“ řekl předseda SPD.

Psali jsme: Jakási paní, kterou nikdo nezvolil, bude někoho nutit k očkování? Zločin, že to Babišova vláda umožnila, uhodila šéfka Trikolóry Okamura v ČT? Je zde průzkum, který na něco narazil. Lutonský ze zpravodajství se neudržel, když to viděl Migranti, covid a plán na odchod Německa z EU. Do nového uskupení. Německý politik promluvil Najdi ženu. Plná pusa řečí, srandovní. Piráti a STAN hned při výkopu zklamali progresivní fanoušky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.