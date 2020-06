Migrační rvačky ve Francii: Radši snesu Babiše než tohle, přišlo z nečekané strany. A je toho víc

reklama

Centrem ozbrojených střetů se stal Dijon, město proslulé svou hořčicí. Jak uvádí Echo24, násilné střety začaly v pátek poté, co místní čečenská komunita uvedla, že na jednoho z jejích členů, 16letého mladíka, zaútočil drogový dealer. Čečenci se poté vydali na trestnou výpravu a o víkendu už ve čtvrti rostly barikády a hořela auta. Policie se podle dostupných informací držela zpátky a zatkla jen čtyři osoby, všichni mají statut uprchlíků, a poslala na místo posily.

Francouzský prezident Emmanuel Macron již údajně dal pokyn ministerstvu vnitra, aby cizince a migranty, kteří se dopustili násilí, vyhostilo. Situaci už přijela obhlédnout Marine Le Penová, šéfka Národního shromáždění. Prohlásila, že „už nevíme, jestli jsme na Divokém západě, nebo v Bagdádu“. Místní deník Le Bien Public v úterý večer napsal, že situace na předměstí se už pomalu uklidňuje poté, co policie v masivním nasazení obsadila některé ulice a křižovatky. Čečenci se prý zmobilizovali velice rychle a do Dijonu se sjeli nejen z Francie, ale i z dalších evropských měst.

Ovšem zprávy a hlavně videa ukazují, že členové gangů jsou ozbrojeni nejen pistolemi, ale i samopaly.

Což ironicky komentoval herní vývojář Daniel Vávra: „Evropský občan nepotřebuje vlastnit ani pepřové spreje, natož zbraně! Policie vás ochrání.“



„Ve farní místnosti onoho večera bylo dusno, že by se dalo krájet, devět kolegů ze sebe soukalo slova jako ‚je to složité‘, ‚je to problém, ale chápu ty nešťastníky‘ a podobně. Na konci přišla řada na mě. Řekl jsem, že s nelegální a masovou migrací nesouhlasím. Na otázku podrážděného otce uvědomělé dcery, co se stydí za Čechy, proč, jsem řekl, že nechci, aby naše města vypadala jako ta jejich. ‚Jak by se to mohlo stát, prosím tě?‘ vyjel na mě. ‚To se zeptej jich, jak se jim to stalo,‘ řekl jsem. Už neodpověděl,“ zakončil příhodu ze školení.

A spojil ji s francouzským městem: „Tak takhle by se to mohlo stát. Dijon není první ani poslední. Všichni to víme. A zlatý hřeb večera je teprve na řadě. Kdy přijde, nevíme, ale tuším, že to bude světová jízda. Bohudíky, že žiji tady. Radši snesu na chvilku Babiše než snášet stále častěji kdekoliv jinde tohle.“

