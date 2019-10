Migrační vlna z roku 2015 byla jen zkouška, teď už se pojede naostro. Poslanec Kobza si dal dohromady současné dění a výsledek je děsivý

První kolo migrace z let 2015 až 2017 máme za sebou a časopis Nekorektní tvrdí, že se v této první vlně prokázalo mnohé. Údajně např. to, že jsou národní státy ochotné poslouchat nesmyslné příkazy EU. Vedle toho prý prokázala sílu neziskových organizací vnutit na dané území lidi z úplně jiného kulturního okruhu. Údajně se v první vlně také ukázalo, že neziskové organizace mohou stát nad zákonem.

První vlna údajně měla také prověřit, „zda projde násilná zločinnost migrantů, tolerovaná bezpečnostními složkami, a trestání těch, kdo by se snad chtěli bránit, a zda se politicky nevymstí u voleb. Zjistit, zda tranzitní státy v Evropě lze přinutit k propuštění statisíců migrantů dále do Evropy i za cenu vlastního znehodnoceného území“.

Současně mělo v první volně dojít k otupení odporu původních obyvatel proti migrantům.

Volby do Evropského parlamentu podle časopisu ukázaly, že obyvatelé západních zemí před migranty a neziskovými organizacemi „pokorně sklonili hlavy“ a prý se dobrovolně chtějí nechat zotročit a odčerpat si zdroje, které sami vytvořili.

Český parlament prý statečně odmítá kývnout na mechanismus přerozdělování migrantů po Evropě, ale údajně to nemusí stačit.

„Jenže kolečka demokracie jsou potichounku odkrajována dál a daleko od Prahy, aby to tolik nebylo vidět. Došlo k přijetí Newyorské deklarace (2016), ze které vzešly dva další dokumenty: Migrační, tzv. marrákešský, pakt OSN, ke kterému se vláda ČR naštěstí nepřidala, a Newyorský, tzv. uprchlický, pakt, který česká delegace v New Yorku na pokyn ministra Petříčka a se souhlasem vlády potvrdila. Souběžně tlačí vlády Francie a Německa na členské státy EU, aby se o daňové politice, zahraniční politice a sociální politice již nehlasovalo ve shodě (tedy s právem veta malých států podle Lisabonské smlouvy), ale většinově. Současně běží v ČR neustálá zjevná i podprahová kampaň na podporu imigrace,“ stojí v článku.

A jako by to nestačilo, na půdě Rady Evropy bylo dojednání zavedení kategorie tzv. klimatického uprchlíka, která ale nebyla blíže specifikována, což v praxi znamená, že každý ekonomický migrant může hrát s kartou globálního oteplování a na státech EU bude, jak se k tomu postaví.

„Takže, pokud si snad někdo pod uklidňujícím vlivem mlčících masmédií snad myslel, že migraci máme za sebou, hluboce se mýlí. To, co jsme dosud viděli, bude totiž nic proti tomu, co se na nás za podpory důmyslné sítě aktivistů, neziskovek, mafií, různých nadací a fondů až po orgány EU valí. Skoro to vypadá, jako by se všechny jmenované orgány soustředily především nikoliv na obranu proti vnucené nelegální imigraci, ale na potlačení všech názorů, které by jí snad chtěly bránit. Mají k tomu dokonalý aparát trestných činů hate speach, předsudečné nenávisti, rasismu a dalších, kterými snadno zlomí ty aktivní odpůrce a zastraší ty méně odvážné. Pokud by se někdo snad chtěl zeptat, jestli se z této cesty do pekla chaosu a anarchie lze ještě dostat, tak po dlouhém a úporném zvažování všech možných řešení je zde už jen jediná a poslední cesta ven. Ven z EU. Czexit!“ končí zvoláním text, na nějž Kobza odkázal.

