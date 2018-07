Migrant, který znásilnil a zavraždil čtrnáctiletou Němku, má další problém. Jde o jedenáctiletou dívku

Jednadvacetiletý Iráčan Ali B. Dívku znásilnil a zavraždil v noci ze 22. na 23. května a její tělo poté částečně zahrabal do země. Následně společně se svými rodiči a pěti sourozenci chvatně opustil Německo a vydal se zpátky do Iráku. Před spravedlností však dlouho neunikal, protože na žádost německé justice jej hned následující den zatkly jednotky kurdské policie a mladý migrant byl převezen zpět do Německa.

Fotogalerie: - Opouštění calaiské džungle

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 82% Ne 15% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 452 lidí

Zde si vyslechl obvinění ze znásilnění a vraždy čtrnáctileté dívky, které je podle vyšetřovatelů nezpochybnitelné. K místu, kde byla zavražděná dívka napůl zakopána do země, policii přivedl Aliho mladší kamarád, kterému se vrah se vším svěřil. V neprospěch iráckého vraha hovoří také stopy DNA nalezené na dívčině těle. V soudním případu by tak mělo jít pouze o to, kolik let soud obžalovanému nakonec udělí. Ve hře je i doživotí.

Celý text v němčině najdete ZDE.

V souvislosti s tímto případem se v médiích objevily zprávy, že Ali B. měl v minulosti spáchat již několik dalších přestupků proti zákonu. Tím nejzávažnějším mělo být znásilnění jedenáctileté dívky v uprchlické ubytovně. Bohužel úřadům se účast Aliho na spáchání tohoto trestného činu nepodařilo prokázat a irácký mladík ani nebyl umístěn do vazby. Nyní píšou německá média o tom, že byl konečně obviněn i v tomto případu.

Pro čtrnáctiletou Susanne F. však přichází posun v případu znásilnění jedenáctileté dívky příliš pozdě. Kdyby vyšetřovatelé jednali dříve, Aliho oběť mohla žít dál. Vyšetřovatelé si jsou nyní konečně jistí, že irácký násilník dívku skutečně znásilnil. Měl tak učinit dohromady se svým čtrnáctiletým afghánským přítelem, který pobýval v jiném uprchlickém centru v Ergenheimu a je již také ve vazbě. Právě tento mladík policistům prozradil, kde leží tělo Susanna F.

Magazínu Focus potvrdil vyústění celého případu mluvčí prokuratury ve Wiesbadenu Oliver Kuhn. Nicméně další podrobnosti prozradit nechtěl. „V tuto chvíli nemůžeme informovat o žádných technických detailech,“ uvedl Kuhn s tím, že nic dalšího nemůže sdělit ani k tomu, že se znásilnění údajně účastnila ještě další osoba. Jak ovšem uvádí magazín Focus, mělo podle všeho jít o třináctiletého bratra Aliho B. Kuhn rovněž nevyloučil, že mezi oběma případy existuje jistá spojitost.

Psali jsme: Migrant znásilňoval a málem zavraždil. Při vynesení tvrdého rozsudku ani neotevřel oči V případu zavražděné dívky se objevila zásadní informace, která může ovlvnit celý proces VIDEO z parlamentu Německa: AfD vyzvala k minutě ticha za 14letou Němku zabitou migrantem. Zuřivá reakce následovala Iráčana, který je podezřelý ze znásilnění a vraždy mladé dívky z Německa, dopadli v jeho domovině. A mezitím v Německu to vře



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro