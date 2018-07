Migrant znásilňoval a málem zavraždil. Při vynesení tvrdého rozsudku ani neotevřel oči

Okresní soud včera v Mnichově vynesl přísný rozsudek v případu jednoho pokusu o vraždu a dalšího znásilnění, ze kterého byl usvědčen kurdský migrant. Ve vězení by měl strávit téměř patnáct let.

Když německé úřady v říjnu 2015 zaregistrovaly příchod osmadvacetiletého Emraha T. společně s jeho manželkou a vážně nemocným dvouletým synem, těžko si dokázali příslušní úředníci představit, jak krutě se Německu turecký migrant kurdského původu „odvděčí“. Přestože němečtí lékaři jeho synovi poskytli speciální péči a zachránili mu život, jeho otec, který navíc svoji rodinu lživě vydával za syrskou, se k Německu zachoval více než macešsky.

Jen asi měsíc po příchodu do Německa neudržel poprvé uzdu své zvrhlé vášně a 26. listopadu ve večerních hodinách napadl u opuštěné přehrady v Rosenheimu devětadvacetiletou ženu. Svoji oběť zatáhl do blízkého křoví, kde ji navíc škrtil a bil. Poté, co zlomil její odpor, ji brutálně znásilnil a následně z místa činu utekl. Žena byla v bezvědomí a vzhledem k velké zimě útok málem nepřežila. Naštěstí se včas probudila a vyhledala pomoc v blízké restauraci.

Jak však bylo u soudu řečeno, i po téměř třech letech trpí psychickými následky a podle lékařů lze předpokládat, že se z hrůzného zážitku nemusí nikdy zcela vzpamatovat. Téměř rok po prvním znásilnění zaútočil kurdský migrant znovu. Opět se tak stalo ve večerních hodinách, ale tentokrát v blízkém Mnichově. Obětí jeho ataku se stala pětačtyřicetiletá žena, která se věnovala pravidelnému joggingu.

Také tentokrát se Emrah T. zachoval ke své oběti více než brutálně. Žena před soudem hovořila o tom, že si jednu chvíli myslela, že zemře. Nakonec brutální útok a znásilnění přežila a po tomto případu se konečně podařilo vyšetřovatelům násilníka vypátrat. Při dalším vyšetřování zjistili, že jeho DNA odpovídá tomu, která byla nalezena na těle devětadvacetileté ženy znásilněné v Rosenheimu.

Proces s Emrahem T. začal před několika týdny a po jedenácti soudních přelíčeních dospěl soud k jednoznačnému závěru. Kurdského migranta usvědčil z pokusu o vraždu a zvlášť závažného případu znásilnění a poslal jej do vězení na čtrnáct let a šest měsíců. „Je šokující, s jakou brutalitou jste jednal s oběma napadenými ženami,“ uvedl soudce Höhne směrem k obžalovanému, který měl podle redakce deníku Süddeutsche Zeitung po celou dobu poslední soudního stání zavřené oči.

autor: pro