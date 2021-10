Migranti? Tvarůžková rozpálila Okamuru. „Myslete si o tom, co chcete,“ řekl jí a spustil

Hradní kancelář pod vedením Vratislava Mynáře by měla více informovat o stavu prezidenta Miloše Zemana a vyjádřit se, zdali je prezident schopen vykonávat ústavní pravomoci, vyjádřil se v pátečním Interview ČT24 předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Ohradil se též proti označení SPD za extremisty. „Nikdo z nás extremistickou stranou není, jinak by nás Ministerstvo vnitra muselo zakázat,“ uťal diskusi. Došlo i na migraci a Okamura začal střídavě ukazovat na sebe a na moderátorku Zuzanu Tvarůžkovou. „Já jsem napůl, vy jste napůl,“ usmíval se po jejích dotazech.

Okamura netuší, zdali chybu učinil Vondráček, podle něj mohla být vina spíše na straně Vratislava Mynáře. „Zasluhuje to kritiku úřadu,“ ohradil se vůči krokům hradní kanceláře pod vedením Mynáře.



Podle šéfa SPD by Zemanovo okolí mělo o stavu prezidenta více informovat. „Měla by existovat větší informovanost, pravidelné informace, zdali je pan prezident schopen vykonávat ústavní pravomoci,“ vyjádřil se. Pokud by prezident nebyl schopen svůj úřad zastávat, chtěl by vědět predikce, kdy bude prezident opět zdráv.

Okamura sdělil, že se k němu určitou cestou informace o stavu prezidenta Zemana dostávají. „Přeji si, aby se ten stav stabilizoval a aby pan prezident mohl svou činnost zastávat dále…“ uvedl k tomu s tím, že by si přál lepší informovanost i vůči veřejnosti.



Z toho, co o prezidentovi ví, Okamura míní, že by mohl být schopen rekonvalescence natolik, aby byl schopen zastávat své povinnosti před zasedáním nové Sněmovny a sestavováním vlády. Zdali ale bude v té době prezident stále úřadovat z nemocnice, netuší.



„Já bych očekával, že Kancelář prezidenta republiky zlepší informovanost. Tím by se situace uklidnila, ať někdo má prezidenta rád anebo ne. Věděli bychom třeba nějaký časový horizont, tím by to bylo vše vyřešeno,“ míní.



Co se týče pověřování vlády, Okamura by se přiklonil k tomu, aby Zeman k sestavení vlády pověřil představitele vítězné pětikoalice. „Oni dali dohromady 108 hlasů, přeci bychom měli respektovat demokratické principy,“ jasně vyzval.

K některým výrokům zástupců vítězné koalice SPOLU pak řekl, že by byl rád, aby kupříkladu šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či předseda lidovců Marian Jurečka „přestali nazývat vlastenectví extremismem“.



„Promiňte, ale jestli se chcete věnovat těmto termínům, tak ve zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti v Česku Ministerstva vnitra jste uváděni jako ‚nejvýznamnější uskupení s dominujícími xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky‘… Tyhle termíny používá ministerstvo této země, nejen Pekarová Adamová a Jurečka,“ obrátila se nato na Okamuru Tvarůžková.



„To je nahrávka na smeč,“ poděkoval jí nato předseda SPD a začal jmenovat.



„To ministerstvo vedl ministr vnitra Jan Hamáček ze zprofanované a neúspěšné ČSSD, my jsme mu to neustále vytýkali, ať přestane používat své ministerstvo pro politický boj,“ řekl.

Moderátorka ho přerušila s tím, že Hamáček se hájil, že zprávu ministerstvo připravovalo již před jeho vstupem do jeho čela. Okamura namítl|: „To urážení více než půl milionu voličů, že je někdo označuje za extremisty… Nazývat to, když někdo nechce africké a islámské migranty, extremismem, tak já si myslím, že jsou extremisté ti, co je chtějí.“



Opět ho však uťala Tvarůžková, zda tím míní „africké migranty“ či „africké nelegální migranty“.

„Myslete si o tom, co chcete, ale já opravdu nechci v České republice islámské a africké migranty – dá se říct jakékoli. Jestli si někdo někoho vezme, je to v pořádku. Já jsem napůl, vy jste na půl,“ usmíval se Okamura a ukázal na sebe a pak na moderátorku, čímž narážel na to, že on je poloviční Japonec a biologický otec Tvarůžkové je Kubánec.

FOTO: „Já jsem napůl, vy jste napůl.“

„Nemáme se čemu divit. Oba dva, doufám, chceme bezpečí, paní redaktorko… Nechceme žádnou anarchii,“ prohlásil směrem k sobě a Tvarůžkové a vůči postoji k migraci.



