Milan Chovanec totálně zamíchal karty v ČSSD. Chce kandidovat na předsedu

Chovanec chce uspět a nabídnout členům strany program, který bude hovořit o budoucím směřování ČSSD v otázkách vnitrostranické debaty, komunikace s veřejností a debaty o tom, jestli má ČSSD jít do vlády. Strana se musí podle Chovance vrátit do levé části politického spektra. „My jsme se vydali, ne úplně šťastně, do středu toho politického spektra. A kdokoliv se tam v minulosti vydal, tak tam prostě pohořel,“ poznamenal.

Pro sociální demokracii je podle něj především zásadní najít vnitřní smír mezi různými názorovými proudy. „Já jako zastupující předseda až do sjezdu povedu debatu uvnitř strany o tom, aby sjezd opravdu byl o sjednocení, o navolení dobrého týmu, abychom našli směr pro sociální demokracii. Moje osobní ambice jsou velmi stranou,“ řekl.

V novém vedení, které si strana na sjezdu zvolí, by rád viděl zástupce všech názorových proudů. S„ociální demokracie se musí naučit debatovat uvnitř a vystupovat navenek jednotně,“ řekl. Strana podle něj musí navenek souznít. Musí vést o tématech bohatou vnitřní debatu, když ale najde většinový názor, musejí se na něm sjednotit i všechny menšinové proudy. Jinak nemá šanci dlouhodobě uspět na politické scéně, míní Chovanec.

Nové vedení si bude ČSSD vybírat po volebním debaklu ve sněmovních volbách, které se konaly loni na podzim. Dříve nejsilnější sněmovní strana v nich získala pouze 15 poslanců. Již předtím v polovině června opustil funkci předsedy kvůli klesajícím volebním preferencím Bohuslav Sobotka, stranu místo něj vede Chovanec. Na sjezd přijede na Chovancovo pozvání nově zvolený prezident Miloš Zeman. Na poslední sjezd, kde byl loni znovuzvolen tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, někdejší předseda ČSSD Zeman pozvánku nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ČSSD ho ale opakovaně podporovali.