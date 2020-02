Milan Kňažko dostal prostor v ČT a krátce před volbami na Slovensku vypráskal Ficův Smer

reklama

V sobotu se na Slovensku volí, Kňažko už ví, koho bude volit. „Vím, kdo je kdo a o co jim jde. Vím, když někdo něco řekne, co to znamená,“ řekl porevoluční politik.

Pokusil se odhadnout, jak volby na Slovensku dopadnou. „Jisté je jedno, že demokratická část politických stran zvítězí nad tou autokratickou a extremistickou částí. O tom nepochybuji,“ uvedl herec, který toto své přesvědčení opírá především o průzkumy veřejného mínění a trendy, které více než rok na slovenské politické scéně sleduje.

Připouští, že v politice je možné vše a může přijít překvapení, zatím ale podle Kňažka nic nenasvědčuje tomu, že by se tak stalo. K volbám podle něj přijde o něco více lidí než posledně, což bylo 60 procent. „Mobilizace lidí bude větší, cítím, že to bude víc než 60 procent. Připomíná mi to tak trochu rok 1998, kdy jsme se postavili proti mečiarismu, vytvořili jsme koalici a zvítězili,“ podotkl.

„Lidé jsou otrávení, jak slovenská politika vypadá. Těch dvanáct let vlády jedné strany je příliš. Navíc pokud jde o stranu, která má autokratické tendence a způsoby. A navíc pokud jde o stranu, která není tím, za co se vydává. Není to žádná sociální demokracie, to je obchodní společnost. Jen se obohacuje na úkor nás všech, říká se tomu ‚unesený stát‘,“ řekl Kňažko k vládní straně Smer-SD expremiéra Roberta Fica.

„Tato vláda po dvanácti letech končí,“ konstatoval Kňažko a následně zdůraznil, že jedna z dominantních hodnot demokracie je změna. „Část lidí je znechucená a část je zmobilizovaná,“ zopakoval. Historie podle něj ukázala, že Slovensko se v krizových situacích vždy dokázalo vzchopit a postavit se na tu správnou stranu. „Slovensko to dokáže i dnes,“ věří herec.

Myslí si, že podobné zákulisí existuje v mnoha zemích, jen tam nebylo odhaleno jako na Slovensku. „Ekonomické propojení na politiku existuje, viděli jsme to nejen v postkomunistických zemích, lidi to vidí a nejsou spokojení,“ podotkl.

Drastické zúčtování, jako byla vražda novináře Kuciaka, způsobilo podle Kňažka takové trauma, že ti, kteří si mysleli, že se všichni leknou, se spletli, stal se pravý opak. „Všichni jsme se probudili a mobilizovalo to větší část společnosti na to, aby tato doba propojení mafie na politiku a ekonomiku státu skončila,“ řekl Kňažko s tím, že volby v tomto ohledu přinesou jistě dobrý krok.

Ficův Smer dotahuje Igor Matovič a jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Jeho kampaň oslovuje stále víc lidí a strhla na sebe veškerou pozornost. „Možná to Matovič vyhraje. Že by hnutí Obyčejní lidé bylo populistické hnutí, to je jen nálepka. Před volbami musí být každá strana populistická. Říkat o někom, že je populista, protože je populární, je laciné,“ myslí si Kňažko, který nesouhlasí ani s názorem, že Matovič je dobrý opoziční politik a nebude kvůli tomu vědět, jak vládnout.

