Miliardář Janeček chce zkvalitnit demokracii bojem proti fake news. Ty prý mohou i rozpoutat válku

Demokracii je podle jeho názoru třeba zkvalitnit, a to i bojem se lživými, manipulativními a zavádějícími zprávami neboli s fake news.

„Fake news je obrovský problém. Fake news mohou způsobit i války a zabíjení lidí, což se právě stalo v bývalé Jugoslávii,“ prohlásil Janeček. Má za to, že je třeba regulovat i sociální sítě jako Facebook. Dnes je totiž nejen Facebook nastavený tak, že jsou lidem servírovány informace tak, aby se jim líbily, aby na článek klikali, a Facebooku tím rostly příjmy. A znamená to, že lidé se uměle rozdělují. Přijde populista, začne říkat, že ti druzí jsou špatní a tak dále, a lidé mají tendenci tomu věřit. Mají prostě tendenci volit to svoje. A v (volebních) cyklech se to opakuje,“ konstatoval Janeček, který tady vidí problém.

Proto by změnil i volební systém. Každý občan by měl podle miliardáře k dispozici víc hlasů. A to i negativních hlasů. Janeček věří, že by to poté vedlo k tomu, že by lidé nevolili menší zlo. Ukázalo se to prý i na přímé volbě prezidenta, která rozdělila národ. Pokud by měli lidé možnost dát více pozitivních hlasů a současně hlasy negativní, vedlo by to podle Janečka k tomu, že by např. prezidentští kandidáti zdůrazňovali pozitivní stránky svých oponentů, protože by kalkulovali s tím, že potřebují na svou stranu získat i jejich voliče. A společnost to bude sjednocovat.

Pár slov poznamenal i na konto předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Janeček se k němu prý snažil vyjadřovat neutrálně, ale v okamžiku, kdy si Babiš koupil média, tak prý v Janečkových očích skončil, protože koupí médií ještě znásobil svůj potenciální konflikt zájmů. „Ale pořád si nemyslím, že šel na počátku do politiky proto, aby si nakradl,“ mírnil své vyjádření Janeček.

