Milion českých turistů do Prahy. Velkolepý plán Hřibova náměstka pro letošní léto, nad kterým lidé z oboru kroutí hlavou

Cestovní ruch bude kvůli koronavirové krizi zcela jistě dlouhodobě veliký problém. Pražští provozovatelé hotelů a restaurací, kteří jsou na cestovním ruchu závislí, už se smiřují s tím, že ani po 8. červnu, kdy by měla odeznít hlavní vlna vládních opatření, nebude jejich výdělek nijak vysoký a turistů bude málo. Pražský radní Petr Hlubuček (STAN) proto přichází s vlastním receptem, jak do Prahy dostat co nejvíce lidí, naráží však na skepsi hoteliérů.

reklama

Pražský radní Petr Hlubuček (STAN) má záměr přivézt během letošních letních prázdnin do hlavního města milion českých turistů. Tedy skoro stejné množství, jako jich zatím Prahu navštívilo za celý rok.

„Vezměte si, kolik je různých spolků po republice, které nemohou nikam jet. Ať jsou to dětské tábory, skauti, sportovní kluby. Zeptejte se lidí po Česku, kolikrát za posledních dvacet let přijeli do Prahy, třeba na Staroměstské náměstí. Možná tak jednou na vánoční trhy. Všechny sem teď můžeme pozvat,“ říká ke svému plánu pražský radní Petr Hlubuček (STAN).

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 5925 lidí

Rád by, aby do Prahy mohla přijet třeba rodina z Ostravy, bez obav se tu ubytovat a zajít si do centra na oběd a za kulturou. „Nevidím v tom zase takový problém,“ dodává Hřibův náměstek. Ubytování v luxusním hotelu v centru Prahy by tak mohlo vyjít na dvanáct set korun na noc a k tomu oběd u Karlova mostu za pětistovku pro čtyřčlennou rodinu.

Ne každý však takový plán považuje za reálný. Už v minulosti se mnozí hoteliéři sami přesvědčili, že lákat Čechy na české památky místo dovolené v zahraničí a u moře je obtížné.

„Lidí, kteří by přijeli s rodinou na několik dní do Prahy a utratili třeba deset tisíc, u nás pořád není moc. I když půjdou všichni s cenami dolů, také lidem klesají příjmy a o to pečlivěji zvažují, jak s nimi naložit,“ upozorňuje prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

V boji o českého klienta mají podle něj mnohem větší šanci rekreační místa, jako jsou Šumava nebo Krkonoše. „Možná i menší města s památkovými rezervacemi zapsanými v UNESCO, kam lidi přiláká, že si v klidu odpočinou a spojí to s výlety do přírody. Naopak velká města včetně Prahy to budou mít těžké,“ míní Stárek.

Ředitel pražského hotelu Adria Karel Doubek poukázal, že ani v době krize v letech 2008 až 2012, kdy tady byla kampaň zaměřená i na české turisty, se nepodařilo příliš změnit to, že sem Češi vyrážejí spíše na otočku. „A to mnohé hotely šly s cenami dolů tak, že to ekonomicky vůbec nedávalo smysl. Jenom to prostě chtěly nějak rozhýbat,“ vzpomíná.

Psali jsme: Rozdávat lidem peníze za nic? Nesmysl! Ekonom Křeček trhá i nápad z EU pro Afriku. A vy raději zpozorněte Dalších patnáct tisíc. Babiš slíbil živnostníkům podporu i za květen A nezavřou mě? Živnostníci jsou zmateni slovy Schillerové o zpětných kontrolách „pětadvacítky“ Na koho se s pomocí zapomnělo? Na ČT to řešili. Hrajeme o čas, varovala rektorka



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.