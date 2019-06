Milion chvilek: „Ještě potečou potoky krve,“ mírní nadšení Ivan Langer. A vypráví o Babišovi

Podle Ivana Langera chybí ODS jiskra, energie a schopnost atraktivně formulovat myšlenky. I přesto věří, že jednou ODS vyhraje volby. I proto také ve straně zůstává.

V nadsázce také hovořil o demonstracích, z nichž má podle jeho slov Andrej Babiš panickou hrůzu. „Ještě potečou potoky krve,“ míní. On sám na demonstrace nechodí, ale vzbuzují v něm radost z toho, že lidé nesklopili hlavu a neshrbili záda. „Ty demonstrace mají velký psychologický efekt, protože spousta lidí není z Prahy, ale žije v různých částech republiky. Cítí se izolovaní a téměř sami ve svém boji proti babišismu. Demonstrace jim ukazují, že to tak není. Že těch lidí, kterým vadí uchvácení státu a proměna liberální demokracie v oligarchistán, je mnohem více,“ dodal Langer.

Sám je zvědav, v co demonstrace vyústí. Nemyslí si, že by z nich měla vzejít nějaká politická síla. „Není to podmínka a vůbec bych se nenechal vmanipulovat některými komentátory do toho, že se organizátoři demonstrací musejí proměnit v nějaké hnutí nebo stranu. Kouzlo demonstrací by mělo spočívat v tom, že říkáme, že chceme žít ve svobodné zemi a v právním státě. A to jsou přece hodnoty, k nimž se mohou přihlásit lidé nejrůznějšího politického vyznání a stranické příslušnosti,“ dodal.

Původní text ZDE.

Langer podle svých slov nevidí nikoho silného, kdo by se mohl postavit premiérovi. „Souboj s politicko-mediálním agrokomplexem Andreje Babiše je nesmírně těžký. Je to podobné, jako byste chtěl, aby moje drahá Sigma Olomouc porážela Real Madrid v situaci, kdy její roční rozpočet je denní rozpočet Realu,“ uvedl Langer. A poznamenal, že před 8 lety po něm Babiš chtěl, aby s ním spoluzakládal hnutí ANO. Od té doby prý k fyzickému kontaktu mezi nimi nedošlo.

autor: vef