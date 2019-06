Milion chvilek chce na Václaváku sto tisíc lidí. Přivedli si neziskovkáře Ondráčku, ten se hrdě přihlásil k udání na Babiše

3. 6. 2019 17:03

Ve stovkách českých a moravských měst protestují týden co týden tisíce lidí. Protestují proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) obviněnému v kauze Čapí hnízdo. Organizátor demonstrací Mikuláš Minář ze spolku „Milion Chvilek, z. s.“ prozradil, co účastníci těchto akcí požadují a co plánují dál. Přidal se k němu i ředitel české pobočky protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka, který si nebral servítky.