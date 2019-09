Milion chvilek si přisadil k „osvobození“ Babiše a nastala řežba: Stádo vzhlížící k Babišovi. Jsme na úrovni Rwandy. Jste anarchisti...

Milion chvilek pro demokracii včera, třetího září, zveřejnil vyjádření k zastavení trestního stíhání Babiše, o čemž jsme psali již včera. Avšak, co si o tom myslí jednotliví diskutující? Celé vyjádření zní takto:

„ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ – stručné shrnutí.

V pondělí 2. 9. 2019 se naše země dozvěděla překvapivou zprávu. Státní zástupce Jaroslav Šaroch prý zastavil trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Protože v celé věci dosud panuje řada zmatků a nejasností, přinášíme deset nejdůležitějších postřehů. Co se vlastně stalo a co bude dál? Co víme a co to znamená?

1) Státní zástupce Jaroslav Šaroch NEZASTAVIL trestní stíhání, nýbrž navrhl jeho zastavení. Komu zastavení navrhl? Svému nadřízenému Martinu Erazímovi (vedoucímu Městského státního zastupitelství v Praze). Ten se má nyní seznámit se Šarochovým odůvodněním (přes 100 stran) a se spisem (23 000 stran) a poté rozhodnout, jestli případ půjde k soudu. Trestní řízení tedy zatím stále běží. Na finální verdikt musíme počkat. Jak dlouho není jasné, nicméně má jít o týdny až měsíce.

2) Šarochův návrh je nečekaný. Státní zástupci obecně zastavují trestní stíhání jen výjimečně (pouze ve 2 % případů). Překvapivé je však především to, že Šaroch navrhl stíhání zastavit poté, co celé čtyři roky s policií na vyšetřování kauzy spolupracoval. Že je tento náhlý obrat nečekaný, je patrné i ze slov mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly, který uvedl, že Šaroch „změnil svůj původní právní názor na posouzení věci“ a že „Šaroch během celého případu komunikoval se svými nadřízenými. Jeho současný postoj se od průběžných informací nadřízeným liší.“

3) Problém je, že nevíme, proč Šaroch svůj názor po čtyřech letech změnil. K vysvětlení této náhlé změny pana Šarocha vyzvala i Unie státních zástupců. Odůvodnění návrhu na zastavení stíhání není veřejné a nemají ho dosud k dispozici ani Babišovi právníci. Jde totiž zatím jen o neveřejný předběžný návrh. Opět – je třeba počkat na finální verdikt.

4) Důkazů o tom, že došlo k podvodu, je nicméně dost a jsou pádné. Pokud Andrej Babiš tvrdí, že žádné důkazy o podvodu neexistují, lže. Zde jich najdete hned deset: https://www.irozhlas.cz/…/capi-hnizdo-dukazy-andrej-babis-o… Snad nejvýmluvnějším a nejprostším důkazem je fakt, že Andrej Babiš veřejně lhal o tom, komu tato luxusní farma patří. Pokud by bylo vše v pořádku, proč bylo třeba lhát, že s Čapím hnízdem nemá nic společného? Andrej Babiš si musel být vědom toho, co dělá, jinak lhaní nedává smysl. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ostatně konstatoval již v lednu 2018, že dotace Čapímu hnízdu vůbec neměla být přidělena. Přidělena byla mimo jiné kvůli podvodnému jednání (lhaní) ze strany žadatele o dotaci.

5) Nejde jen o podezření z dotačního podvodu, ale také o možné daňové úniky. Policie se zajímá také o možnou fiktivní reklamu za 270 milionů korun, kterou měla farma Čapí hnízdo poskytnout firmám z holdingu Agrofert mezi lety 2010–2013 (firmy si pak o 270 milionů snížily daňový základ). Za takové peníze by se dalo pořídit více než tisíc billboardů na několik let. Žádnou velkou reklamu ale nikdo neviděl. Na možné daňové podvody upozornili české úřady v roce 2014 Němci. Finanční správa však celou věc zametla pod koberec.

6) Je vůbec kauza Čapí hnízdo tak důležitá? Samozřejmě, že je důležitá. Hraje se v ní o nezávislost justice a orgánů činných v trestním řízení, hraje se o důvěru občanů v to, že se měří všem stejně. Proto je důležitá. ALE. Bude či nebude-li Andrej Babiš obžalován, nezmění nic ani na voličských preferencích, ani na složení vlády, ani na mocenské rovnováze. Pozornost, která se ke kauze Čapí hnízdo upíná, je opodstatněná – vždyť trestně stíhaným je zde sám premiér. Zároveň je však takto masivní věnování pozornosti této jedné trestní kauze velmi neblahé. Nedostává se pak prostoru mnohem větším a důležitějším problémům, na něž je třeba se soustředit především, protože by (na rozdíl od Čapího hnízda) mohly vést i ke změně voličských postojů.

7) Nejde tolik o Čapí hnízdo, jako o naprosto nepřijatelný kolosální střet zájmů. Předsedou vlády je v tuto chvíli vlastník impéria dvou set firem, který zároveň masivně obchoduje se státem a zároveň spolurozhoduje o nastavení dotací, regulací, předpisů a státních politik. Za stát otočí kohoutkem, jako podnikatel pak nastaví vědro. Navíc je také mediální magnát, který mediální palebnou sílu neváhá použít pro své cíle (proto si ostatně média pořídil). Trestní stíhání je dalším příkladem vážného střetu zájmů, kdy Andrej Babiš jako šéf exekutivy je nadřazen těm, kteří jej vyšetřují, stíhají, případně soudí. Může tak vyvíjet přímé i nepřímé tlaky na kohokoliv zúčastněného, nebo i zajistit jeho odvolání.

8) Netvrdíme, že je Andrej Babiš vinen. Tvrdíme, že muž v tak kolosálním střetu zájmů nemá ve vedení státu co dělat, protože to celý stát a důvěru občanů v něj poškozuje. O vině a nevině ať rozhodne soud. Ale právě proto je tak důležité, aby případ došel k soudu. A aby se celý proces odehrával bez tlaků ze strany premiéra – což se nyní prokazatelně neděje.

9) Andrej Babiš vytvářel a vytváří tlak, který si asi málokdo z nás umí představit. Připomeňme si nedávné vyjádření předsedy vlády: „Já vám říkám, že pokud máme nezávislou justici, jsem přesvědčen, že MUSÍ rozhodnout v můj prospěch.“ Andrej Babiš má vlastní tým vyšetřovatelů (který shromažďuje informace) i vlastní mocná média. S touto kombinací je možné vytvořit enormní tlak skoro na kohokoliv. Je možné, že Jaroslav Šaroch tento tlak neustál, což by vysvětlovalo tak náhlou ‚změnu názoru‘. Je také možné, že se chtěl zbavit odpovědnosti a nechat konečné rozhodnutí na svých nadřízených.

10) Konečně, celému současnému dění předcházela podezřelá výměna ministra spravedlnosti. Den poté, co policie navrhla obžalovat Andreje Babiše, byla do úřadu povolána Marie Benešová, která okamžitě začala válčit s vedoucími státními zástupci Bradáčovou a Zemanem. Shodou okolností jsou to právě tito státní zástupci, kteří budou mít v posunutí případu před soud možná poslední slovo. Kdoví, zda by bez občansky aktivní veřejnosti nebyl nyní na jejich místech už někdo jiný. A kdoví, jakému tlaku nyní budou čelit oni.

Podtrženo sečteno: prohlubující se problémy předsedy vlády vytvořily velkou krizi důvěry občanů ve stát. Pokud se premiérova kauza nedostane před soud, málokdo uvěří, že se tak stalo bez jeho vlivu. Z krize důvěry proto vedou ven tři kroky: 1) Premiérova kauza se dostane před nezávislý soud. 2) Ministrem spravedlnosti se stane někdo bez vazby na premiéra. 3) Andrej Babiš zmírní svůj kolosální střet zájmů tím, že odstoupí z funkce.

Nyní je třeba počkat na konečný verdikt státních zástupců. Doufejme, že se kauza před soud dostane. Neupínejme se však k tomu, že Andreje Babiše zastaví soud – to může trvat ještě roky. Každý, kdo může, nechť především podporuje či pomáhá vytvářet přesvědčivou politickou alternativu. A přemýšlejme nad tím, co můžeme udělat my sami pro to, aby lidé okolo nás porozuměli, jak destruktivní je pro budoucnost této země střet zájmů Andreje Babiše.

Většina lidí má v tom, co se děje, zmatek. To nejmenší, co teď může udělat každý z nás, je proto rozšířit dál tyto důležité informace.

CHCEME STEJNÝ METR PRO VŠECHNY!“

Jakub Dufka napsal v diskuzi: „Už vidím, jak agent StB Bureš veřejně a bez lhaní řekne:

‚Čapí hnízdo jsem účelově převedl na své příbuzné a po skončení lhůty pro využití dotace jsem je opět začlenil pod Agrofert, protože celý ten nápad byl můj a investoval jsem do něj nemalé prostředky a ručil jsem za všechny úvěry.‘

A Šaroch na to:

‚Sice těch 50 míčů ukradl, ale tak chytře, že není možnost mu to dokázat. Jo a tu vilu s bazénem mám už dávno. Sorry jako.‘“

Fotogalerie: - Boj o sochu Koněva

Pavla Aubrechtová zmínila jiné případy: „Začíná mi to připomínat neblahá devadesátá a nultá léta (Vesecká, Grygárek), kdy spousta případů předaných policií státnímu zastupitelství skončila zde zastavením trestního stíhání. K soudu se tyto případy vůbec nedostaly.“

Alena Martiníková napsala: „Opět se ukázalo, kdo je v této zemi pánem. Obyčejný smrtelník by už dávno seděl. Už jsme pro smích celému světu, kdy to konečně dojde i tomu stádu, které k němu vzhlíží?“

Na to reagovala Mirka Pitnerová, když napsala: „Nedojde, stačí číst jejich komentáře, pořád ho budou obhajovat a napadat ty, kterým tento člověk v čele vlády vadí.“ Na ni reagoval Peter Absolon: „Celému svetu? Veď takto ta politika vyzerá skoro všade.“ Romana Lorencová odpověděla: „Obávám se, že nikdy.“ Mirek Yacube napsal v diskuzi pod komentářem vzkaz pro Alenu Martiníkovou: „Nikdy, jsou ze stejného hnízda, sice v malým, ale podvodníčci, lháři, zkrátka stejná krevní skupina jako vůdce, kterého adorují.“ Libor Havlíček upozornil na podstatnou věc: „Yacube Mirku, uvědomujete si, že jste právě urazil 30 % národa a nařkl je, že jsou lháři a podvodníci?“ Na to mu odpověděl Jiří Strasser: „Libore Havlíčku, tedy ty, jimž nevadí udavač a konfident...“ Ida Klérová však oponovala: „U obyčejného smrtelníka by něco jako Čapí hnízdo nikoho nezajímalo. Stejně jako to nikoho nezajímalo 6 let, až když nevolitelní nýmandi zjistili, že je Babiš převálcoval, začali ječet. Je škoda, že se právě díky nim dostal Babiš k moci.“ Jiří Strasser ji však urazil: „Ido Klérová, jste opravdu tak hloupá?“ Petr Novotný však napsal svéráznou teorii na premiéra Babiše: „Aleno Martiníková, Babiš není panem. Je to kříženec opičáka a kašpara, co sem nahnali z Bratislavy.“

Edit Drobná v diskuzi pod vyjádřením Milionu chvilek napsala: „Děkuji Vám. Moc si vás vážím, všech z Milionu chvilek. V Rakousku v mé práci se mooooc stydím za to, co se u nás děje... Hlavně za kreatury: Zemák, Bureš. Tečka.“ Na to vztekle zareagoval Pavel Steklý: „Tak zůstaňte v Rakousku a nežvaňte tady nesmysly!“ Na Drobnou reagoval i Ondřej Porada, když napsal: „Edit Drobná, chápu. Je to smutný příběh, co si tu necháváme líbit. Dezinformace. Protichůdné informace. Škoda, že nemáme ve vládě špičky jako Salvini, Okamura, Le Pen, lidi, co stojí za svým národem... Místo toho rozkrádání, zastrašování a ubohost. TGM musí zažívat úplnou matějskou, protože tohle by ho jen neotočilo...“

Jiří Tvaroha neváhal zareagovat na Pavla Steklého: „Pavel Steklý. To jméno Vám fakt sedí.“ Na jméno Steklého zareagovalo ještě několik komentujících. Vlasta Pospíšilová napsala Ondřejovi Poradovi: „Ondřeji Porado, Vy jste od Okamurových plyšáků, co cestují světem?“

To však nebyla poslední reakce na zastavení stíhání Babiše. Tomáš Knebort napsal: „A tímto jsme z hlediska právního státu klesli na úroveň Zimbabwe či Rwandy...

Děkujeme, že se o náš soudní systém můžeme opřít.“

Šimon Koníček narazil i na exhejtmana Ratha, když napsal: „Pana doktora chytli s ‚vínem‘ a na rozsudek se čekalo 7 let. Pokud snad někdo věří, že náš vůdce půjde do tepláků, tak možná posmrtně dostane podmínku na 3 měsíce.“

Jitka Vajnrajchová byla rozezlena: „Podle našich informací se Češi nakonec rozhodli financovat ten projekt prostřednictvím peněz z národního rozpočtu. Pozitivní efekt vyšetřování je ten, že (na projekt) nebyly použity žádné unijní peníze, řekl novinářům ředitel OLAF pro vyšetřování Ernesto Bianchi.

TAKŽE BABIŠOVI ZAPLATILI ČAPÍ HNÍZDO DAŇOVÍ POPLATNÍCI Z ČESKA!!!!!!“

Žmolil František s Milionem chvilek moc nesouhlasil, napsal: „Měli byste se přejmenovat na Milión chvilek pro všechno. Bez problémů zastanete roli žalobce, soudce, a dokonce i špatného advokáta. Proč strkáte pracky do něčeho, co Vám nepřísluší? Vy vytváříte ten největší nátlak na nadřízeného žalobce, aby rozhodl jinak, než usoudil žalobce, který se případů věnuje 4 roky. Kde berete tu drzost hodnotit pouze neúplné střípky, které znáte? Do doby, než bude definitivně žalobci rozhodnuto, by neměl nikdo vytvářet jakýkoli nátlak. Tímto svým krokem jste jasně ukázali, o co Vám jde, a pokud to není z Vaší hlavy, tak jste se nechali vtáhnout do pro Vás smrtící hry. Bohužel, ukazujete se stále více a více jako anarchistická skupina, která neuznává demokratické volby, orgány společnosti a vlastně žádný řád. Pro mě a doufám, že i pro další, jste svůj kredit naprosto promrhali a je to jen a jen dobře.“

Josef Majer se snažil pobavit: „Defenestrace je krásná tradice a je škoda, že ji poslední dobou tak zanedbáváme!

Edit: pro natvrdlé: humor.“

Psali jsme: A tomu fakt věříte? Generál Šándor tvrdě o Koněvovi, Hitlerovi a Stalinovi. Mnohé naštve „To je tak blbé a hnusné, pane Mitrofanove!“ Jde o Babiše a Zemana Štěpán Křeček: Vývoj mezd se odtrhl od vývoje ekonomiky Hrozí migrační krize. Obrovská vlna. Jako 2015, píší noviny

autor: tle