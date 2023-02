Miloš Čermák: Cenzura ano. Ale nesmí to povalit vládu, nová by to zrušila

reklama

Rozhovor mezi publicistou Milošem Čermákem a Jiřím X. Doležalem se týkal válečné cenzury. Tento termín zmínil Čermák v komentáři na Seznam Zprávách. „Psal jsem, že než bojovat s dezinformacemi, což dnes chce nejen vláda, ale celá řada subjektů, je lepší zavést cenzuru. Odvahu jsem k tomu chvíli sbíral, ale jen proto, v jakém informačním světě dnes žijeme. O všem rozhodují titulky, články, ke kterým patří, čte zanedbatelné procento čtenářů. Nechtěl jsem titulek ‚Čermák: Je třeba zavést cenzuru!‘ Já jsem fundamentalista svobody slova v až americkém smyslu. I nenávistný projev je podle mě akceptovatelný,“ poznamenal Čermák.

„Za nebezpečný považuji obecný ‚boj s dezinformacemi‘, protože dezinformace pro mnoho lidí znamená ‚informace, která se mi nelíbí‘. Za dezinformaci se považuje někdy lež, někdy domněnka, a někdy názor, který se mi nelíbí,“ sdělil Čermák a dodal, že úmyslná nepravda je lež, ale spousta dezinformátoů šíří dezinformaci, které věří.

Cenzura by podle Čermáka měla být co nejužší, vydefinovaná na věci, které souvisí s tím válečným konfliktem a vztahu k ruskému režimu a postoji Západu k válce. „Věřím, že česká povaha je taková, že by v případě takového úzkého vymezení zákazu většina prostě poslechla. Že by toho devadesát procent těch naštvaných nechalo. Ta cenzura by ale byla dočasným opatřením, která by vyřešila jen základní problém – jako škrtidlo na rozříznutou tepnu. Nemůže vyléčit frustraci nespokojených,“ sdělil Čermák.

„Je těžké mluvit o zavedení cenzury a nevědět, jak ji vymáhat. To musí vymyslet právníci. Já bych prozatím úzce vymezil věci, které není možné publikovat a šířit. Ale musíme to dosáhnout opatřeními, která nevyvolají nepokoje, nesvrhnou vládu a nevyvolají nové volby. Protože z nich vzešlá vláda by ta opatření ihned zrušila,“ zakončil v rozhovoru Čermák.

