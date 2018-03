Miloš Zeman: Volby v Rusku byly demokratické, Putin je silný prezident. Rusové mu ze tří čtvrtin věří, to je pro velmoc důležité

Jako každý týden v hlavním vysílacím čase se vysílal na TV Barrandov Týden s prezidentem Jaromíra Soukupa, generálního ředitele televize. Tématem bylo nejen hodnocení ruských voleb, ale také domácí politická scéna a vyjednávání o vládě. „Možná na konec května bych to viděl jako realistické,“ uvedl Zeman na adresu časového horizontu vyjednávání o vládě.

Hned v úvodu pravidelného pořadu Týden s prezidentem se otevřelo téma chemického útoku ve Velké Británii a okamžité reakce. Britská premiérka po útoku prohlásila, že za otravou dvojitého agenta Skripala stojí Rusko, které buď čin provedlo, nebo umožnilo, aby se nervová látka dostala do rukou třetích osob. Překvapila prezidenta tak velmi rychlá reakce Spojeného království? Prezident připouští, že šlo o promptní reakci. K situaci se staví skeptičtěji. „Já bych chvíli počkal, protože předpokládám, že nyní probíhá vyšetřování,“ řekl.

Prezident se nedomnívá, že vzájemné vztahy mezi Západem a Ruskem jsou v napjatějším režimu. „Jednou jsi nahoře, jednou dole,“ přirovnal přísloví ke vzájemným vztahům. „Chraň bůh,“ odpověděl Zeman na to, zda nelze považovat současné vztahy za pokračování studené války. Podle prezidenta byla etapa v režimu „loose loose strategy“, tedy nevýhodná pro obě strany.

V souvislosti s tím, že ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Českou republiku mezi země, které pracovaly na vývoji armádního jedu, se v Česku zvedla vlna reakcí. „Byla razantní,“ komentoval reakci České republiky prezident.

Moderátor do diskuse vnesl i téma týkající se taxíků určených výhradně pro ženy. „Já to slyším od vás poprvé,“ uvedl prezident. „Bude těžší si ten taxík přivolat,“ odpověděl žertovně jednou větou k celému tématu.

Jaromír Soukup otevřel další oblast týkající se průzkumu, že občané považují politiku za příliš složitou. „Jak kdo, nezobecňujte, jak kdo,“ odpověděl prezident na to, že možná vina leží na straně politiků a jejich neschopnosti srozumitelně vysvětlit některé politické záležitosti. „Kdyby se domnívali, že je pro ně příliš složité, tak by se nedomáhali občanského referenda,“ argumentoval Zeman a připustil, že referendum je potřeba. Rád bude po prostudování zákon o referendu podporovat. S deklarovanou složitostí politiky pro lidi nesouhlasil. „Politici jsou také lidi,“ připomněl.

Průzkumy veřejného mínění dokazují, že lidé považují za největší problém korupci, hospodářskou kriminalitu a přistěhovalectví. „Jsem zcela v souladu s většinou občanů,“ řekl Zeman s tím, že se s většinou problémů ztotožňuje. Chtěl tím naznačit, že lidé situaci rozumějí. „I když jsem normálně pesimista, tak bych řekl, že korupční kauzy nejsou tak, jako byly v minulosti,“ domnívá se Zeman a připouští, že zákon o prokazování původu majetku je dobrý zásah.

Na čtvrtém místě je nespokojenost lidí s politickou situací a „hašteřením politiků“. Z průzkumu vyplývá, že jde o 42 % procent lidí. Jaký bude další vývoj na scéně jednání o vládě? „Mohu konstatovat podle informací Andreje Babiše, že jednání úspěšně probíhají,“ řekl a dodal, že je pravděpodobné, že termín se zkrátí. Podle něj bude také záviset na sjezdu KSČM a ČSSD. „Možná na konec května bych to viděl jako realistické,“ uvedl. Zeman připouští, že každé vyjednávání je tvrdé. Domnívá se, že za stabilní lze považovat koalici se 105 hlasy a výše. „Můj odhadovaný termín byl původně konec června,“ řekl s tím, že dnes si ho dovolil zkrátit na konec května. Dodal ale, že jde o čistě subjektivní názor.

„Já si myslím, že se příliš o Andreji Babišovi nemluví,“ reagoval prezident na to, že existuje názor, který sdílí sám moderátor, že sociální demokracie bude chtít jít do vlády, ale bez Andreje Babiše. „To je stejné, jako kdyby ji odmítli,“ pronesl k tématu Zeman. „Můj zájem je, aby jednání nebylo pod neúměrným časovým tlakem, protože pak jsou jednání méně úspěšná a méně důkladná,“ zopakoval znovu, proč umožnil šéfovi hnutí ANO dostatek času na vyjednávání.

Následovala otázka personálních změn ze strany vlády. „Jestliže se o něčem spekuluje v médiích, většinou tak spekulují lidé, kteří o tématu moc nevědí,“ řekl k tématu prezident.

Poté přišla na řadu zahraničněpolitická událost, která se odehrála v minulém týdnu, tedy volba ruského prezidenta. „Já si myslím, že to je silný prezident, a myslím si, že volby byly demokratické,“ uvedl Miloš Zeman a odkázal k vysoké volební účasti. „Mohu konstatovat, že Rusové ze tří čtvrtin prezidentovi věří. To je pro velmoc nesmírně důležité, aby věřili svému prezidentovi,“ řekl a dodal, že Putinovi také poblahopřál. V souvislosti s aktem voleb moderátor připomněl, že často společnost volby rozdělují, protože mnohdy dopadnou jinak, než si přeje druhá polovina společnosti. A je potřeba společnost stmelovat. „Chcete, aby politici hráli roli andělů,“ podivuje se prezident s tím, že to hrát nikdy nebudou. Sám rozděluje politiky na dvě skupiny. Na ty, kteří uznají svoji prohru, a na ty, kteří nikoliv. „Kdo neuzná svoji prohru, nemá šanci vyhrát ani příště,“ připomíná prezident.

autor: sla