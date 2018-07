Miloš Zeman a Andrej Kiska dnes pojedou společně vlakem v Masarykově salónním vagonu

29.07.2018 6:33

Český prezident Miloš Zeman se slovenským protějškem Andrejem Kiskou dnes společně pojedou vlakem z Hodonína do Topoľčianek. Cesta má několik symbolických rovin. V Hodoníně položí květiny k památníku tamějšího rodáka T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta. A do slovenského městečka v Nitranském kraji pojedou přesně 95 let poté, co tam Masaryk přijel poprvé. Topoľčianky pak byly řadu let jeho oblíbeným letním sídlem. Zároveň společnou jízdou oslaví letošní stoleté výročí vzniku Československa.