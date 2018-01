Miloš Zeman zahýbal pozadím, soudí MF DNES. Jeho poslední kroky prý byly brilantní

Už zítra se rozhodne dočasný předseda ČSSD Milan Chovanec, jestli na sjezdu sociálních demokratů, který je plánovaný na 18. února, bude kandidovat na post předsedy strany. MF DNES informovala o tom, že Chovanec se rozhodne až zítra, protože budou zasedat spolustraníci a chce, aby byli první, kdo jeho rozhodnutí uslyší.

Jenže podle některých představitelů ČSSD existují i další důvody, proč s rozhodnutím otálejí. „Teď je favoritem na předsedu Hamáček, který má vyjednanou podporu ve většině krajů. Chovanec proto čeká, jak dopadne prezidentská volba,“ uvedl pro MF DNES jeden z vlivných představitelu sociální demokracie, podle kterého by mu v případě Zemanova vítězství mohly pomoct jeho dobré vztahy a také kontakty s Hradem.

„Pokud by ale volba dopadla opačně a vyhrál by Jiří Drahoš, Chovancova pozice bude před jezdem o poznání slabší,“ dodal nejmenovaný představitel ČSSD. Hamáček s Chovancem se proti sobě vymezují i během jednání s hnutím ANO o možné koaliční spolupráci. Chovanec totiž již začal klást podmínky, za kterých by byla ČSSD ochotna jít s ANO do vlády. Hamáček zase Andreji Babišovi vzkazuje, aby s Chovancem nejednal a počkal s tím, až bude po sjezdu strany.

Pravdou zůstává, že pro Babiše je finální postoj sociálních demokratů zásadní. ČSSD trvá na tom, že s obviněným premiérem do koalice nepůjde, sjezd ale ještě může mnohé změnit. Mohem dál Babiš pokročil v jednání s KSČM a s SPD. Podle informací MF DNES zdroje z hnutí ANO tvrdí, že pokud jednání s ČSSD nebudou uspěšná, neměl by být pro Babiše problém, dohodnout se do konce února na jednobarevné vládě ANO, která bude tolerovaná právě hnutím SPD a KSČM.

Právě současný prezident Miloš Zeman, který nyní svůj post obhajuje, umetl cestu k této „rychlé“ vládě, a to svým prohlášením, že v případě svojí prohry v prezidentských volbách by netrval na předložení sto jedna podpisů od poslanců, které měly původně Babišovi zaručit to, že jej prezident jmenuje i podruhé premiérem.

Právě to by vlákalo Jiřího Drahoše, v případě vítězství, do pasti. Zůstává faktem, že se jasně vyjádřil, že by nejmenoval obviněného premiéra, jehož vláda by se opírala o SPD a KSČM, ale se Zemanovým rozhodnutím by už jen těžko něco udělal a nenadělal by nic ani v případě, že by vláda nezískala důvěru. O třetím pokusu na sestavení vlády rozhoduje totiž předseda Poslanecké sněmovny, který by s nějvětší pravděpodobností opět pověřil Andreje Babiše.

To, že by Drahoš opravdu nic nezmohl, potvrdil i ústavní pravník Jan Kysela, podle kterého by Drahošovi nezbylo nic jiného, než návrh přijmout. „Po mém soudu je prezident takovým návrhem vázán, pokud se nejedná o právní překážku, například neřešitelný střet zájmů nebo nějaký extremní důvod, kterým by mohlo být, že navržený je agentem cizí moci, lidojedem a podobně,“ upřesnil.

Ať už volba dopadne jakkoli, jedno je jasné. Miloš Zeman zahýbal pozadím a zůstane tak v hlavní roli, ať svůj dosavadní post obhájí, nebo ne. Zemanovo vítězství by i ČSSD umožnilo více času na vyjednávání koalice s hnutím ANO, měla by mu proto asi fandit mnohem více než Drahošovi.

Psali jsme: Babiš už volil prezidenta. A nikdo o tom nevěděl... Výsledky voleb by prý mohly být už odpoledne Prezident Zeman: Mám pro vás jediný vzkaz - Jděte k volbám Drahoš hlasoval ve volbách, přeje si velkou volební účast

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab