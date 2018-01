Miloši, neschovávejte se, slezte z toho lustru. Topolánek se do prezidenta pustil na Facebooku

„Ve sváteční čas se sluší popřát šťastný nový rok i politickému soupeři, a tedy tak činím. Co se ale nesluší, je schovávat se v čestném souboji za Jiřího Ovčáčka. Miloše Zemana jsem si vždy vážil za to, že se nebál jít do ostrých politických střetů. Spolu s přáním mu tedy adresuji i tuto výzvu, aby se přestal bát a šel do toho stejně otevřeně jako já,“ napsal Topolánek.

„Šťastný nový rok a – slezte z toho lustru, Miloši, vidím vás!“ dodal posléze.

Topolánek se včera účastnil silvestrovského srazu Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Velké Javořině. „Sice dnes bylo počasí, že by ani psa nevyhnal, ale slivovička nás zahřála,“ pochválil si Topolánek a připil na zdraví a šťastný nový rok 2018.

Den před silvestrem pak Topolánek strávil rovněž na horách. „Jsem rád, že se mi podařilo udělat si čas na návštěvu Pece pod Sněžkou. Jako mladý jsem totiž sjížděl s kamarády hlavně Jeseníky a Tatry. A musím říct, že české hory se s přehledem vyrovnají těm zahraničním. Naprosto parádně jsem si se synem zalyžoval!“ poznamenal Topolánek.

Celý příspěvek Mirka Topolánka:

autor: vef