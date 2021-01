Minimální mzda se zvyšuje, roste plat zdravotníkům a učitelům

reklama

Minimální mzda se zvyšuje v posledních letech pravidelně vždy od ledna. Naposledy se zvedala před rokem o 1250 korun na 14.600, letos je tedy nárůst proti loňsku poloviční. Tripartita se na částce ani tentokrát nedohodla. Zaměstnavatelé byli proti navyšování. Poukazovali na to, že firmy se potýkají s koronavirovou krizí. Odbory požadovaly 1400 korun navíc. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD považovalo za optimální růst 1800 korun, za minimální pak 900 korun. Vládní ANO bylo pro 400 korun.

Hodinová částka minimální mzdy při týdenní pracovní době činí 90,50 korun. Loni dosahovala 87,30 korun. Pracovníci s nejvyšší kvalifikací a odpovědností mají letos zaručenou mzdu nejméně 181 korun na hodinu.

Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů může být nyní i nízké navýšení pro menší a střední podniky likvidační, a to zvlášť v epidemií zasažených sektorech. Odbory ale argumentují tím, že by lidé s nejnižší odměnou neměli v Česku vydělávat méně než v Polsku a na Slovensku. To uvádělo i ministerstvo práce.

Kolik peněz navíc do nařízeného zvýšení výdělků letos poputuje, není jasné. Resort propočítával jiné varianty přidání, než jakou nakonec schválila vláda. Podle propočtů by při růstu o 900 korun firmy letos vydaly 2,13 miliardy navíc a na sociálním pojištění by přiteklo 650 milionů a na zdravotním 286 milionů. Při přidání o 400 korun by firmy musely vyplatit o 921 milionů korun víc a stát by na sociálním pojištění vybral o 286 milionů víc a na zdravotním o 130 milionů víc. Skutečné výdaje a příjmy budou mezi těmito částkami.

Ode dneška se upravují také platové tarify. Lékařům, sestrám, hygienikům, ostatním zdravotníkům, zaměstnancům sociálních služeb a sociálním pracovníkům se tento základ výdělku zvyšuje o deset procent. Učitelům se pak zvedá o čtyři procenta.

Školské odbory růst platů pedagogů kritizovaly. Původní návrh nařízení totiž počítal s navýšením o devět procent. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se o devět procent ale zvyšuje suma na platy ve školství. Do tarifů z toho putuje asi třetina, dvě třetiny by se měly rozdělit v odměnách a příplatcích. Ostatním zaměstnancům státu a veřejného sektoru vláda nepřidala. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uváděla, že si všichni polepší po zrušení superhrubé mzdy a snížení daní.

Státní rozpočet by měl letos na zvýšení platů vydat 4,63 miliardy korun i s odvody. Z rozpočtů krajů a obcí by mělo do zvýšení výdělků dál putovat 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění 4,63 miliardy.

