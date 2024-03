Ministr Dvořák odpálil na ČT bomby: Podivný moskveský „terorismus“. Falešný útok pro Putina?

reklama

Na to, abychom řekli, co přesně se stalo o víkendu v Rusku, kde po teroristickém útoku zemřelo téměř 140 lidí, nemáme podle Dvořáka stále dost informací. „Dostatek informací nemáme. Buďme upřímní, většinou u teroristických útoků chybějí informace, a pokud se taková věc odehraje v Rusku, je úplně stoprocentně jisté, že to, co budeme vědět, nebude pravda nebo to bude pravdě poněkud vzdáleno,“ řekl ministr.

„V tuto chvíli je tedy hodně brzy na spekulace, kdo zatím stojí. Samozřejmě se nabízí několik variant,“ uvedl, že ani to, že se k útoku přihlásil Islámský stát, nelze podle něj považovat za bernou minci. „Byl bych velmi zdrženlivý, protože okolnosti jsou zvláštní, podivné, je tu příliš mnoho nejasného. A zejména Rusko je dobré ve vytváření zpravodajských her a vypouštění mlh,“ upozornil Dvořák.

„Pokud to je falešný útok pod falešnou vlajkou, který má ve skutečnosti nabídnout Putinovi moc při opevňování a při zvýšení agresivity, tak by to do toho přesně zapadalo, nebylo by to poprvé,“ pokračoval ministr pro evropské záležitosti. „Je tam zkrátka mnoho podezřelých věcí, možná jsem trochu paranoik, vždy jsem hodně podezíravý, pokud se něco takového stane v Rusku,“ zopakoval člen Fialovy vlády.

Rusko si podle něj uvědomuje svou křehkost. „Ta akce mohla být realizována a naplánována proto, aby posílila Putinovu pozici toho, kdo ochrání celou tu zemi před něčím tak hnusným, jako bylo tohle. Myslím si, že Rusko si včetně svého prezidenta uvědomuje, že je ve velkých trablech a v mnoha věcech nestačí. Bojme se toho, ale možná skutečně vidí svou poslední záchranu skutečně ve válce. Rusko ve spoustě věcí zaostává, nestíhá konkurovat v průmyslové výrobě a nemají žádnou vědeckou základnu. Ta země je celá už jen orientována na expanzi, na agresi,“ doplnil Dvořák.

Pozornost se stočila k česko-slovenským vztahům. Fialova vláda přerušila konzultace se slovenskou vládou, ministr Dvořák k tomu dřív uvedl, že s „fašistickým Slovenskem jsme také nejednali“. „Je to strašně tvrdé vyjádření. Chtěl jsem tím jen oponovat myšlence, že vždy jsme byli se Slovenskem největší kamarádi, není to pravda. Historicky jsme měli vyostřené spory,“ řekl s tím, že sám byl stoupencem zrušení společných konzultací české a slovenské vlády.

Na argumenty, že diplomacie je otázka komunikace, uvedl, že ta může probíhat i beze slov, skrze signály: „Komunikace má různé formy, nonverbální komunikace, řeč těla a tak dále. V diplomacii je komunikace beze slov velmi častá, používají se signály, symboly, vzkazy, které nejsou úplně explicitní,“ uvedl ministr Dvořák.

„Pro mě je problém projev premiéra Fica ke druhému výročí útoku, kdy říkal, že je potřeba oddémonizovat Putina a že je potřeba jim vycházet vstříc. To je vzkaz, který nám posílá Kreml ústy někoho jiného. Všechny tyto výkřiky a výzvy, že musíme jednat o míru, jsou jenom vzkazem Kremlu: už jste to skoro prohráli,“ řekl ministr pro evropské záležitosti.

Pokud by slovenské prezidentské volby vyhrál podle Dvořáka někdo, kdo by byl opozicí nebo mocenskou protiváhou současné velmi agresivně postupující slovenské vlády, bylo by to správně. Věří, ať bude prezidentem kdokoli, že bude fungovat jako pojistka demokracie.

