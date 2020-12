Ministr Havlíček: „Covid? To tu nebylo sto let.“ Prý ho kritizují nuly. A prozradil, proč má ochranku

Místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) dal rozhovor Právu. Nemůžeme podle něj držet ekonomiku zavřenou do nekonečna. „PES není stoprocentně spravedlivý pro všechny.“ Nově má jako ministr také ochranku. Jde prý o kšefty na ministerstvu a soláry. V první den systému na dálniční známky prý „namazali na smeč všem nulám, co nikdy nic nevytvořily.“

Česká republika se vrací rozvolňováním do normálu. Má ministr obavu z možného zhoršování epidemiologické situace?

„Samozřejmě obavu z toho máme, bylo by nezodpovědné, kdybychom ji neměli. Vidíme, že situace se zlepšila, o tom není nejmenších pochyb, jsme na úrovni číslo 3 protiepidemického systému PES. Na druhou stranu se to nelepší tak rychle, jak jsme všichni předpokládali. Podstatné je ale to, že jsme se drželi schématu PES. Když se podíváme do okolních zemí, tak Polsko, ačkoli je na tom pandemicky hůře než my, otevřelo minulý víkend. Slovensko otevřelo také, Rakousko otevírá v následujících dnech, Německo má otevřeno. Nemůžeme ekonomiku držet zavřenou donekonečna.“

Hrozí podle něj situace, že se obchody a restaurace zase budou muset zavřít ještě před Vánoci?

„Člověk si dnes musí představovat všechno. Jsme v době, která tady s ohledem na pandemii nebyla sto let. Od druhé světové války si prakticky nikdo nedovolil zavřít ekonomiku, kulturu, sport. Budeme muset reagovat, pokud by v zimě měla přijít třetí vlna, tak jako jsme reagovali na jaře a na podzim. Teď děláme všechno pro to, aby nepřišla. I přes kritiku, která se na nás snášela a snáší, musíme rozhodovat věcně.“

K systému PES Havlíček řekl: „Pokud budeme pravidla dodržovat, je šance, že se ve 3. stupni udržíme. Pokud ne, pokud to budou všichni bagatelizovat a dělat si z toho legraci, pak hrozí to, že se dostaneme opět do kategorie číslo 4.“

A čím je například lyžování zdravotně rizikovější než návštěva obchodního centra?

„Celá diskuse o systému PES je o tom, že to není stoprocentně spravedlivé pro všechny. Stejně tak mohou dnes argumentovat třeba kina, další sportovní aktivity, divadla a podobně. Od zavedení systému PES říkáme jednu věc – že nemůžeme pustit všechno stoprocentně. Nemůžeme říct, že možnost nakažení v této oblasti je stejná jako v jiné, tak ji pustíme taky, to bychom pak pustili všechno až na absolutní výjimky. Jsme v situaci, kdy stále musíme usměrňovat mobilitu lidí. Šli jsme po absolutních prioritách – těmi jsou školství, obchody a služby.“ vysvětluje Havlíček.

Promluvil také o důvodech, proč mu tento týden byla jako ministrovi přidělena ochranka.

„Bylo to podložené. Vyplývá to univerzálně z mé činnosti v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikací. Je třeba říct, že jsme poměrně nekompromisní a jakékoli vlivové skupiny se snažíme odřezávat, v tom jsme učinili jak na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak na ministerstvu dopravy velký kus práce. Ve smyslu, že ti, kteří byli zvyklí se tam pohybovat jako ryby ve vodě a získávali zajímavé zakázky, je dnes prostě nemají,“ pochválil se ministr.

„Pochopitelně jsem docela snadným terčem pro celou řadu spekulantů a zájmových skupin, počínaje soláry přes oblast plynu až po zadávání dopravních staveb nebo aktivity spojené s telekomunikacemi. Zatím mám ochranku na neurčitou dobu a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.“ doplnil Havlíček.

Řeč byla i o vysmívaném, při zahájení nefunkčním, elektronickém systému na dálniční známky, který by ale podle slov ministra měl již fungovat zcela v pořádku.

„Máme radost, funguje to dobře. Systém je bezpečný, rychlý, moderní a mám dobrý pocit z toho, že to, co jsme odpracovali za deset měsíců, přineslo takový výsledek. Ušetřili jsme státu 500 milionů korun. Ten první den mě mrzí. Kolem šesté hodiny ranní jsme měli obavu, že je systém napaden, protože za sekundu tam bylo asi dva tisíce kliknutí, tak jsme to raději vypnuli. Přes den se vše zkontrolovalo, byla to pravděpodobně technická chyba, napravilo se to a ještě ten den se to spustilo. Samozřejmě mě to štve, protože jsme za to byli napadáni, i když nikdo o nic nepřišel. Udělali jsme to s 30denním předstihem a je škoda, že jsme namazali na smeč všem nulám, které nikdy nic nevytvořily a pouze kritizují,“ ohradil se ministr Karel Havlíček.

