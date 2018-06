Ministr Pelikán zabalil poslancování. Nejspíš ho nahradí ředitelka neziskové organizace

Na Twitteru o tom informovala mluvčí Ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Úplný odchod z politiky avizoval Pelikán v dubnu, kdy vyloučil, že by mohl pokračovat v příští vládě.

Pelikán byl ministrem spravedlnosti od března 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve funkci zůstal i v současném prvním kabinetu Andreje Babiše (ANO), který od závěru ledna vládne v demisi. Svůj odchod z politiky zdůvodnil Pelikán začátkem dubna mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO, jehož členem ale chce zůstat.

Za Pelikána by měla do poslaneckých lavic nastoupit ředitelka neziskové organizace Monika Červíčková, která je první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v loňských podzimních volbách. Slib by mohla složit v úvodu schůze dolní komory, která začne za týden.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Radek Vondráček BPP



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stát musel platit desetiticíce kvůli hradní kanceláři. Úřad Schillerové žádá jména úředníků a bude to vymáhat od nich Velký návrat Jeronýma Tejce? Jeho šance na ministerstvo po Pelikánovi prý stále rostou Rychlejší, ale také efektivní soudy.Ministr Pelikán představil druhou výroční zprávu českého soudnictví Prezident chce čekat se jmenováním soudců až na nového ministra. Mstí se za Nikulina, zuří Pelikán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp