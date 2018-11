Ministr Petříček se ujal nápadu Langšádlové. Také chce vyšetřovat vliv cizích mocností

Nápad poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové se líbí i českému ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). A o co jde? O to, že poslanci chtějí vyšetřit vliv cizích mocností na Česko. Píše o tom server Echo24.cz.

Petříček uvedl, že vnímá velmi pozitivně veškeré iniciativy, jež mohou posilnit odolnost Česka proti takovýmto hrozbám. „Dezinformace a kybernetické útoky, to jsou nové způsoby dělání zahraniční politiky. Jako jeden z největších problémů vidím dezinformace, ty opravdu ovlivňují naše vnitropolitické procesy,“ sděll Petříček, jenž se tak vyslovil pro to, aby vznikla sněmovní vyšetřovací komise, jež by se věnovala vlivu cizích mocností na Česko.

Bezpečnostní instituce totiž dlouhodobě varují před vlivem Ruska či Číny na politické dění v Česku. Komise, kterou navrhují poslanci v čele s topařkou Helenou Langšádlovou, by měla nést název „Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému“.

Jak uvádí Langšádlová, komise by měla vyhodnotit roli zájmu autoritářských režimů v jednání prezidenta republiky i jejich vazby na české politické strany, propagandistické kampaně či vazby obchodních společností z autoritářských režimů na české státní a politické instituce.

autor: vef