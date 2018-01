Ministr Ťok odpověděl čtenáři na otázku, kdy bude hotova dálnice D3, která se prý staví šnečím tempem

Zřejmě nejpalčivější dotaz se týkal dálnice D3 (někdy zvaná Budějovická dálnice). Jak konstatoval registrovaný čtenář s přezdívkou "beran 96", již několik hejtmanů slibovalo dokončení dálnice do Českých Budějovic a dále na Linec. „Zatím se dálnice posunuje šnečím tempem a to i na rovných úsecích. Můžete slíbit, že budeme jezdit aspoň do tří let po hotovém?"

Reakce šéfa resortu dopravy? „Výstavba jednoho úseku dálnice trvá přibližně tři roky, těžko tedy mohu slíbit, že bude dálnice D3 za tři roky hotova, když se na řadě úseků ještě nezačalo stavět. Nicméně situace není tak špatná. V roce 2019 budou hotové nyní rozestavěné úseky Bošilec–Ševětín a Ševětín–Borek. Ty jsou v souhrnu dlouhé téměř 19 kilometrů. Vznikne díky nim souvislý úsek dálnice od hranice středních a jižních Čech až na východní okraj Českých Budějovic. Součástí D3 bude také obchvat Českých Budějovic, který má být hotový do roku 2021. Práce na něm začne v letošním roce. V roce 2020 pak začneme dostavbu od krajského města na hranice."

Přibližme, že dálnice D3 je plánovaná a částečně realizovaná dálnice z Prahy přes Tábor a České Budějovice na česko-rakouskou hranici u Dolního Dvořiště, kde se spojí s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10. Náklady na celou stavbu se odhadují na 63 miliard korun.

Ke 12. 10. 2017 byly zprovozněny části mezi Meznem a Bošilcem a mezi Borkem a Úsilným, celkem se jednalo o 45 kilometrů. Celá dálnice D3 je pro osobní vozidla zpoplatněna, s výjimkou úseku obchvatu Tábora mezi sjezdy Čekanice a Měšice a nově zprovozněným úsekem Borek - Úsilné. Pro vozidla nad 12 tun dálnice D3 podléhá zpoplatnění v celé délce.

