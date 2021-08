Ministr Toman: Slíbili jsme za každý den vybudovat nebo opravit jeden rybník, a to jsme splnili

reklama

Ministr zemědělství Toman nejprve shrnul, co se na ministerstvu podařilo v uplynulém volebním období. „Co se týká vody, tak po mém nástupu do funkce jsem slíbil, že každý den v průměru vybudujeme nebo opravíme jeden rybník, a to jsme splnili,“ připomněl Toman s tím, že v roce 2019 vzniklo 387 rybníku, v roce 2020 to bylo 372 a za letošní rok 400 rybníků. V podobném trendu chtějí pokračovat i dále, počítá se s podporou stavby či opravy dalších tří tisíc rybníků.

„Také jsme prosadili snazší legislativu, kdy si vlastník pozemku může rybník na své pozemku postavit,“ dodává Toman.

Dalším tématem jsou lesy, kde se současně potýkáme s největší kůrovcovou kalamitou v naší novodobé historii. „Bylo nutné vykácet velké plochy. Příznivé počasí v loňském roce nám sice pomohlo zpomalit jeho šíření, ale v této chvíli ještě nechceme mluvit o konci,“ uvedl Toman.

Informoval také o tom, že lesníci minulý rok vysázeli rekordních 128,5 milionu listnatých stromů a 77 milionů jehličnanů.

Ministr zemědělství také představil plány do dalšího období, kdy se sociální demokracie chce například zabývat snížením DPH na potraviny. „Jde o další krok k podpoře domácích potravin a zemědělců a potravinářů,“ uzavřel Toman.

U stejného tématu zůstal také lídr ČSSD pro parlamentní volby v Libereckém kraji Josef Jadrný. „Z hlediska životního prostředí vidím jako hlavní téma hospodaření s vodou. Je to téma, které máme s panem ministrem společné. Úbytek povrchové vody, podzemní vody a nedostatek pitné vody, to jsou tři hlavní věci, které nás zajímají," říká Jadrný.

Jadrný také řídí spolek, které se jmenuje Zelená dohoda pro Evropu, kde se ve spolupráci s univerzitami do hloubky zabývají dopady tohoto evropského projektu na ČR. „Myslím si, že jsme schopni dojít k tomu, že vyvážíme strach lidí, kteří se bojí toho, že nás zelený program nějak ohrozí, my jsme schopni nabízet řešení, aby k tomu nedocházelo. Je to evropský problém, evropský projekt a my se hlásíme do Evropy a jsme i spoluzodpovědní za to, že ho zvládneme,“ věří Jadrný.

Na závěr tiskové konference se předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček vyjádřil k napjaté situaci v Afghánistánu, kterou popsal jako absolutní kolaps afghánské vlády a afghánských bezpečnostních sil.

„Ten kolaps přišel velmi rychle a donutil všechny členské státy velmi rychle reagovat. Já jsem velmi rád, že ČR byla schopná vyslat na kábulské letiště armádní letoun, který přistál dnes ráno a na jehož palubě jsou kromě českých občanů i občané Afghánistánu se svými rodinami, kteří buď pomáhali české ambasádě nebo našim vojákům,“ řekl Hamáček, který za ministerstvo slíbil, že dělají všechno pro to, aby do České republiky byli převezeny všichni čeští občané a co nejvíce Afghánců, kteří s naší republikou spolupracovali.

