Ministryně Maláčová: Když jsem se vrátila ze Západu, zažila jsem šok. Bylo to za Topolánkovy vlády...

Maláčová nastoupila na ministerský post poté, co v červenci odstoupil kvůli opsání části bakalářské práce ministr Petr Krčál. V tu chvíli padne volba na Janu Maláčovou, jež mimo jiné také prosazuje v Oranžovém klubu rovná práva žen. „Viděl jsem, jak se umí nadchnout pro věc,“ říká Hamáček.

V ČSSD se od ní moc nečekalo, o to větší asi bylo překvapení, když se zakousla a je o ní velmi výrazně slyšet. „Její spolustraníci o ní mluví coby o ‚nové naději ČSSD‘ a téměř najisto se počítá s tím, že se v březnu stane místopředsedkyní strany. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ji označuje za největší soupeřku jeho ministryně financí Aleny Schillerové a dodává, že Maláčová chce ‚zničit tenhle rozpočet‘,“ popisuje MF Dnes.

A připomíná i přezdívku, kterou si Maláčová vysloužila od odpozice – Venezuela. Mladá politička pochází z levicové rodiny ze Zlínského kraje. Vystudovala mimo jiné i v Německu, kde si při studiích vydělávala jako sekretářka, účastnila se debatních klubů a vyzkoušela si i svoji první funkci – předsedkyni studentské samosprávy kolejí, na nichž bydlela. „Návrat ze Západu byl šok. Pamatuji si, že jsme šli s kolegy z ministerstva na oběd a jeden z kolegů tam rozvíjel teorie typu, že důchodci nám pracujícím dělají naschvály a ráno jezdí metrem, abychom si nemohli sednout. Říkala jsem si, že je to asi hodně černý humor, ale myslel to vážně. Sled takových událostí, ta společenská a politická vyhrocenost za Topolánkovy vlády, mě dovedly k rozhodnutí, že se chci politicky angažovat,“ podotkla pro MF Dnes.

Manželem Maláčové je současný náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. „Přejmenování je velká životní změna. Manželovi stejné příjmení nepřijde důležité. A dvě příjmení mi přijdou hodně nepraktická. Kamarádkám, jež mají dvě příjmení, se stejně říká jedním, většinou ne tím původním. Takže jsem zůstala Maláčová, ale syn se jmenuje po manželovi,“ uvádí pak Maláčová k tomu, že si ponechala své příjmení.

A jak by podle Maláčové měla ČSSD vypadat? Mimo jiné se pro MF Dnes vyjářila o tom, jaký je její názor na platformu Zachraňme ČSSD okolo Michala Haška a Jiřího Zimoly. „Na celé situaci je absurdní, že vlastně nevíme, jaký mají program a co vlastně chtějí. Ať diskutují, to je určitě dobře, měli bychom diskutovat více. Nicméně bychom si to měli vydiskutovat uvnitř a asi by se neměli prezentovat navenek. Strana, která pere své špinavé prádlo na veřejnosti, je pro voliče příšerně neatraktivní,“ zmínila závěrem.

