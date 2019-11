Ministryně Maláčová: Výsledkem revize dávek je zatím 19 změn a opatření

Výsledkem revize dávek, na které pracuje ministerstvo práce, je zatím návrh 19 změn a opatření. Resort je zveřejní začátkem prosince. Úpravy se mají týkat hlavně dávek na bydlení a podpor v nezaměstnanosti. Uspořené peníze by se mohly využít například na rekonstrukce či výstavbu ubytoven, které by kontrolovaly obce. Po své dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

"V tuto chvíli je na stole 19 parametrických změn a dílčích opatření. Pan prezident mě v této věci podpořil... Bude to ve svém důsledku celková úprava, inventura sociálních dávek, zejména na bydlení a podpory v zaměstnanosti či nezaměstnanosti," uvedla Maláčová.

Vládní i opoziční politici mluví o nutné revizi dávkového systému. Podle některých jsou výdaje příliš vysoké a pomoc od státu se zneužívá. Suma, kterou stát rozděluje potřebným, ale v posledních letech klesá. Maláčová začátkem roku oznámila, že vyplácení peněz přezkoumá.

Změny dávek na bydlení i další opatření proti chudobě má do konce listopadu připravit komise, kterou vede primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD). Dnes se podle ministryně konalo předposlední zasedání. Podle dosavadních informací by se například mohla prodloužit doba, po kterou by lidé přišli o dávky, pokud by odmítali nabízenou práci. Podmínkou pomoci od státu by byla i řádná docházka dětí do školy. Podle návrhu zákona, který se objevil před prázdninami, měl příspěvek a doplatek na bydlení nahradit nový přídavek. Jeho vyplácení se mělo zpřísnit. Do ubytoven se dávky neměly poskytovat od roku 2024 vůbec. Plán sklidil kritiku.

Maláčová dnes řekla, že tento návrh změn dávek na bydlení je "ze stolu". Současně ale uvedla, že očekává, že by se na doplatku na bydlení mohly ušetřit stovky milionů korun. "Chtěli bychom finanční prostředky využít pro rekonstrukce nebo novou výstavbu ubytoven, které budou pod kontrolou obcí," uvedla ministryně.

Záměr, že by součástí sociálního bydlení mohly být i ubytovny, se objevil už před lety. Ministerstvo pro místní rozvoj si kvůli tomu v roce 2012 nechalo vypracovat analýzu. Podle ní zkušenosti majitelů ubytoven ukázaly, že někteří lidé nejsou schopni platit nájem, dodržovat pořádek či neobtěžovat okolí, proto jsou pro ně ubytovny řešením. Experti na sociální problematiku to odmítli, opakovaně poukazují na nevhodnost ubytoven k dlouhodobému bydlení. Zdůrazňují, že bez sociálního bydlení se bytová nouze nevyřeší.

Na dotaz, zda návrhy změn znovu počítají i s obecními ubytovnami pro chudé, Maláčová neodpověděla. "Jedno z těch opatření musí být to, aby obce získaly kontrolu nad svým územím a měly nástroje k řešení situace," řekla pouze.

Podle ní se na opatřeních musí podílet vedle ministerstva práce i resorty zdravotnictví, školství, místního rozvoje a průmyslu. "Je strašně nesystémové, aby ty problémy, kterým čelíme zejména ve vyloučených lokalitách, se řešily pouze přes dávky. To neumíme. Když to budeme řešit pouze přes dávky, tak do bude čirá represe," uvedla Maláčová.

