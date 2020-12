Ministryně Maláčová má recept na spravedlivé důchody

reklama

„Když jste celý život poctivě makali, nesmíte na stáří živořit. Váš důchod musí být spravedlivý, srozumitelný a pro stát udržitelný. Abyste si už teď mohli spočítat, jaký důchod mít budete, nebo co musíte doladit, abyste ho měli důstojný, vznikla důchodová kalkulačka,“ informuje Maláčová na sociální síti.

Důchod by se po reformě rozdělil na dva pilíře. „Z nultého by se vyplácel základní důchod 10 000 korun pro ty, co mají odpracované roky a z prvního zásluhová část za práci a za péči. Vy, co jste pracovali v náročných profesích, byste za každých odpracovaných deset let šli do důchodu o jeden rok dřív. Zkrátila by se doba pojistného, ze současných 35 let, na 25 let. A pro pracující nezmary, kteří potřebují být i na stará kolena profesně činorodí, by platila nižší daň,“ dodává Maláčová.

Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 37% Ne 57% Ještě nevím 6% hlasovalo: 7173 lidí Také zároveň upozorňuje, že je již minutu po dvanácté. Pokud se současná a příští vláda nebude důchodovou reformou seriózně zabývat, v roce 2030 by mohly být všechny důchody ještě o 11 procent nižší, myslí si.

„Nebudu nic zastírat - Byla to piplačka. Děkuji Komisi pro spravedlivé důchody za dva roky trvající věcné diskuze a především předsedkyni Komise Danuši Nerudové i svým kolegům za poctivou politickou debatu, pomoc a za vytrvalost, bez které by návrh nemohl vzniknout,“ píše ministryně.

Zmíněný návrh podporují nejen odborníci z Komise pro spravedlivé důchody, ale také experti OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). „Už chybí jen ochota koaličního partnera a opozice začít o důchodech seriózní debatu. Ale to my rozhodně nevzdáme,“ uzavírá Maláčová.

