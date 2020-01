Mirka Němcová se zděsí ještě před kongresem. Vlivný poslanec si dovede představit koalici s Babišem

Někdejší ministr spravedlnosti a bývalý místopředseda občanských demokratů Pavel Blažek, doufá, že ODS bude po příštích sněmovních volbách opět vládní stranou. I když by tři volební období v opozici ODS zvládla, dobré by to podle jeho slov nebylo. „Nejhorší je říkat, že nám všichni páchnou. Vyloučená je jen koalice s komunisty a Okamurou,“ říká Blažek v rozhovoru pro Info.cz.

Blažek uznává, že zlatá éra, kdy ODS měla 30 %, se už nejspíš nikdy nevrátí. Věří však, že sněmovní volby nemusí dopadnout „tak špatně“, jak naznačují průzkumy. Je si vědom toho, že aby se ODS stala vládní stranou, budou poroto muset nejdříve mnoho udělat. „Musíme získat další voliče, zároveň musíme mít koaliční potenciál. Pokud to bude naplněno, může to vyjít. Samozřejmě bychom měli usilovat o post předsedy vlády,“ sdělil před víkendovým kongresem ODS.

Dokáže si prý představit, že by byli vládním partnerem hnutí ANO. „Umím si představit ledacos. Nejhorší je předem říkat, že nám všichni takříkajíc páchnou. To bychom potom ani nemuseli kandidovat. Jednoznačně do koalice nepůjdeme s komunisty, totéž platí o SPD,“ řekl jasně s tím, že dál by nikoho vylučovat z jakékoli spolupráce nechtěl. Záleželo by hlavně na tom, jaká forma spolupráce by to byla.

Nepotěší tak například svou kolegyni z poslaneckého klubu Miroslavu Němcovou, která proti Babišovi pravidelně protestuje na akcích Milionu chvilek, žádá premiérovo odstoupení a jednou jej dokonce prohlásila za „hostujícího slovenského ministra“ (když byl ještě ministrem financí) a vyzvala jej, ať se „vrátí domů“.

I kdyby se tato ambice nenaplnila, tak by podle Blažka ODS zvládla být v opozici i třetí volební období, pak by ale přišly nejspíš na řadu personální změny ve vedení. „Zvládla by to, ale dobré by to nebylo. Předpokládám, že by začalo oprávněné volání, aby stávající vedení odešlo, čekalo by nás tudíž hledání nového lídra a nového vedení, což by nebylo jednoduché,“ podotkl s tím, že i blížící se kongres, který bude o víkendu, ukazuje, že se do vedení zas tak moc lidí nehlásí. Od Babiše v tomto roce čeká, že se bude chválit, jak všechno dělá dobře a třicet procent lidí mu to bude věřit.

Jako koordinátor pro oblast bezpečnosti a spravedlnost zhodnotil také dosavadní práci Marie Banešové coby ministryně spravedlnosti. „Pokud jde o normotvorbu, Benešová zatím nepředložila žádný zásadní zákon. Pokud jde o její personální politiku, neudělala nic, co by mne nějak rozčilovalo,“ uvedl s tím, že na rozdíl od mediálního obrazu Benešové to ve skutečnosti není tak hrozné. K reformě státního zastupitelství podotkl, že po všech návrzích, které ve sněmovně leží, se začíná pomalu přiklánět k tomu, aby to zůstalo tak, jak to je nyní.

A zhodnotil rovněž prezidenta Miloše Zemana, pokud jde o doplňování Ústavního soudu. „Z mého pohledu nebyl šťastný nápad nominovat pana Gerlocha. Pokud jde ale o Zemanovo celé funkční období, musím říct, že mu to vlastně vycházelo. Na můj vkus je ale současný Ústavní soud příliš levicový,“ myslí si Blažek.

Vyjádřil se také ke kauzám vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové, která čelí kritice za to, že psala články s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. „Zejména mě překvapila její reakce, byla až dětinská. Souhlasím s tím, co řekl Zeman, že napsala článek s Urválkem, a současně řekla, že nevěděla, kdo to je, ji diskvalifikuje hned dvakrát. Buď lže, když říká, že nevěděla, o koho jde, anebo měla po celou normalizaci zavřené oči,“ uzavřel Blažek s tím, že v takovém případě se nemůže stát ombudsmankou.

